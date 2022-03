Rodrigo Rato rompe su silencio en COPE: "Después de años, todavía no sé de qué me voy a tener que defender"

Rodrigo Rato ha roto su silencio mediático en 'Herrera en COPE' al hablar tras una larga conversación con Carlos Herrera de su situación personal. Antonio Naranjo, colaborador del programa, le preguntaba al que fuera hombre fuerte del PP en asuntos económicos por los problemas que ha tenido, la lección que ha extraído de todo ello y sobre todo por cómo lleva la penitencia a pagar en aras de conseguir una posible redención. De todo esto, ha hablado sin tapujos Rodrigo Rato.

Rodrigo Rato rompe su silencio en COPE

"La lección es que aceptar es muy importante y al mismo tiempo es muy importante estar atento a la realidad", ha comenzado asumiendo. "Perder el tiempo y no aceptar las cosas es... Perder el tiempo", ha terminado por asumir un Rodrigo Rato al que se le ha notado cansado por un tema que lleva años teniéndole a él como protagonista.

"Tenemos un sistema judicial muy complicado. A mí me detienen en mi casa delante de mis hijos el 16 de abril de 2015 y todavía hoy no sé exactamente de qué me voy a tener que defender", ha argumentado en una crítica al sistema que se ha visto sometido y del que no se ha mostrado del todo conforme.

Para terminar, Rato ha querido citar a una conocida banda musical: "Como dirían los 'Beatles', todo lo que necesitas es amor", tras lo que el que fuera exministro y exvicepresidente del Gobierno de España ha asegurado en COPE que "la política tiene su momento, es una actividad muy creativa y exigente, pero no la echo en falta para nada". Renunciando así a volver de alguna manera a participar de la vida política activa, ya que, como él mismo le ha confesado a Carlos Herrera, "soy un jubilado".