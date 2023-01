Rafael Moreno, en 'Herrera en COPE': “Confundimos la verdad del poder con el poder de la verdad”

Con la nueva temporada taurina a punto de ver la luz, Rafael Moreno ha querido presentar su quinta novela, “Su amigo el fraile”. Además de periodista y escritor, a sus 81 años también es un alma inquieta y libre. Puso en marcha el primer programa taurino a nivel nacional en esta casa, en Radio Popular. Después fue apoderado de unos de los últimos toreros de época que ha dado el mundo del toro, Juan Antonio Ruiz Espartaco, del que fue su biógrafo después de llevarle hasta lo más alto.

En los estudios de COPE se puede leer la cita del Evangelio de San Juan: 'La Verdad os hará libre'. Hoy en día, parece ser que está de moda olvidarse de esta frase: “No damos la importancia que tiene la verdad. Yo he procurado servir a la verdad. No me arrepiento de nada y me ha hecho feliz aunque haya perdido muchas batallas”.

Rafael escribió 'Su amigo el fraile' sin intención de publicarla. Lo que quería hacer era una novela para sus hijos contando sus vivencias: ”Cómo se puede evolucionar si se conoce esa experiencia de lo que piensas al principio a lo que piensas cuando eres mayor”, eso sí, “del mundo del toro no aparece nadie”. También habla sobre personajes que son guiados por esa voz, por Dios:“Se había producido en mí la transformación de vida a la experiencia”. Sin embargo, deja la puerta abierta a la libertad que tenemos los hombres para decidir nuestro futuro… ¿tiene futuro el ser humano? Pincha en el audio y escucha la entrevista.