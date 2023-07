Si se extradita a Puigdemont: ¿Por qué delitos sería juzgado y a qué pena se enfrentaría?

A Puigdemont la decisión de la Justicia europea de retirarle la inmunidad parlamentaria, no le afecta. El expresidente catalán tiene claro que nada cambia y que su posible regreso a España está "igual de lejos o igual de cerca" que antes de la sentencia del tribunal. Es más, la próxima semana tiene previsto acudir a Estrasburgo (Francia) para participar en la sesión plenaria del Parlamento Europeo. Su abogado entiende que la sentencia no le retira la inmunidad de desplazamiento.

Pero ¿qué sucedería si el juez Llarena consiguiera finalmente traer a Puigdemont a España? Pues en principio, explica el codirector de La Tarde COPE, Fernando de Haro "no sería juzgado por sedición porque ya se ha ocupado Sánchez de eliminar este delito".

Sí que sería juzgado por otros delitos "menores" como la malversación.

¿Y qué pena tendría entonces por malversación? "Pues ya lo veríamos, pero Pedro Sánchez intentó rebajar este delito en el caso de los políticos corruptos a solo tres años de cárcel", recuerda el comunicador que advierte no obstante que "Bruselas ya le dijo al presidente que por lo menos tenían que ser cinco años".

Por tanto concluye Fernando de Haro, "si por fin Llarena consiguiera traer a Puigdemont, a este le habrá salido barato todo el lío que montó".

En este sentido, Jorge Bustos, en el tertulia de Herrera en COPE, reconoce que "España no habrá pasado página del golpe de Estado del 2017 hasta que su máximo responsable no sea juzgado y condenado al menos con lo que queda del Código Penal que Sánchez ha dejado en pie".

¿QUÉ HARÁ PUIGDEMONT?

Nada más conocer la sentencia, el eurodiputado de Junts anunciaba que presentaría un recurso. Recurso que para Carlos Herrera "tiene pocas posibilidades", aunque sí podría dilatar este proceso en el tiempo. Tienen dos meses para presentarlo y luego pueden pasar hasta seis para que se resuelva.

Habrá que esperar para ver si agotarán el plazo o si recurrirán enseguida para devolver cuanto antes la inmunidad al expresidente de la Generalitat.

REHACER LA EUROORDEN

Pero para que todo esto suceda hay que rehacer la Euroorden de detención y entrega del juez Llarena, ya que la actual no sirve.

No obstante, la defensa de Puigdemont ya ha anunciado que antes de emitirla, Llarena tendrá que solicitar un nuevo suplicatorio al Parlamento Europeo. La razón es que ahora han cambiado los recursos por los que le reclama, tras la modificación de Sánchez del Código Penal. Y es que ya no se le puede acusar de un delito que no existe, que es el de sedición.

Para el comunicador de Herrera en COPE, "hay una pregunta esencial que habría que realizar a los candidatos y que yo se la brindo a los compañeros que van a hacer debates electorales con los dos, con los cuatro o con los cinco": Si es condenado Puigdemont, una vez presentado frente a los tribunales españoles, usted, en el caso de ser presidente del Gobierno, ¿le indultaría sí o no?

Sin inmunidad parlamentaria

El Tribunal General de la Unión Europea retiraba este miércoles la inmunidad parlamentaria a Puigdemont y a los otros dos eurodiputados de JxCAT, Toni Comín y Clara Ponsatí. La sentencia, no obstante, se puede recurrir ante la instancia superior, el Tribunal de Justicia de la UE.

La sentencia avala que la Eurocámara les retirara la inmunidad, teniendo en cuenta que los hechos que les imputa la justicia española se habían cometido en 2017, antes de haber adquirido su escaño de eurodiputados, es decir, en un momento en que esa condición era "hipotética".

Los jueces también rechazaron el argumento de los líderes independentistas de que el Tribunal Supremo no es el competente para pedir el suplicatorio.

Según el reglamento interno del Parlamento, la solicitud del suplicatorio la deben hacer "las autoridades judicial o las representaciones permanentes de los Estados miembros" ante la UE y "esta disposición, cuya legalidad no cuestionaron los demandantes, se cumplió en el presente caso, dado que la solicitud del levantamiento de la inmunidad fue transmitida al Parlamento por el presidente del Tribunal Supremo".

Los jueces también dijeron que el Parlamento Europeo no violó el principio de imparcialidad pese a que el ponente del suplicatorio, el búlgaro Angel Dzhambazki, forme parte del mismo grupo político en el que se integra VOX, el partido de ultraderecha que inició la causa del procés en 2017.

El TGUE señaló que esta circunstancia es "en principio irrelevante para la apreciación de su imparcialidad".

"Es cierto que también forman parte de dicho grupo político los diputados del partido político VOX, que promovió el proceso penal contra los tres diputados. Sin embargo, esa situación particular concierne a los diputados que son miembros de dicho partido, pero no puede ampliarse, como regla, al conjunto de los miembros del grupo político del Conservadores y Reformistas", recoge la sentencia.

El TGUE, dijo además que "un diputado, por definición no es políticamente neutro" y actúa "en el marco de una comisión parlamentaria cuya composición refleja el equilibrio de los grupos políticos en el Parlamento".