¿Qué es la 'paradoja de la austeridad' y cómo afecta a la economía española en Semana Santa?

A pesar del mal tiempo, el turismo afronta esta Semana Santa con cifras récord…

Así es, por lo menos en cuanto a la ocupación hotelera. Otra cosa es el gasto global de esos turistas. De hecho, esta Semana Santa será algo paradójica, pues, por un lado, se anticipan cifras extraordinarias en cuanto a las reservas; pero por otro, se ha detectado una notable contención en el gasto por parte de los turistas.

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos ha proyectado un aumento del 13% en la ocupación con respecto al año anterior, a la vez que se prevé un descenso del 10% en sus desembolsos. El gasto medio se reducirá de los 429 euros de 2023 a los 385 de este año. Y ojo, porque si aplicamos la inflación, los 385 de hoy, no son los de hace doce meses, sino menos.

A esta situación se le denomina ‘paradoja de la austeridad’.

¿‘Paradoja de la austeridad’? ¿Qué es eso exactamente?

Se trata de un fenómeno que sugiere, que mientras la intención individual de ahorrar durante periodos de incertidumbre puede ser racional, cuando se aplica a gran escala, conduce a una disminución del consumo agregado, afectando negativamente el crecimiento económico.

En este caso, aunque los españoles buscan economizar en sus gastos de vacaciones, la economía turística sigue floreciendo en términos de ocupación agregada, pero con una menor inyección de gasto directo por turista.

La gente quiere irse de vacaciones, aunque eso suponga gastar menos, es normal

Y si eso es a partir del ahorro, o de un esfuerzo suplementario previo, pues oye, felicidades. El problema es que el 15% de esos turistas han solicitado un crédito al consumo para irse a sus destinos. Hay muchas familias que prefieren endeudarse que renunciar a unos días de vacaciones. Lo que explicaría, en parte, porque nadie pone el grito en el cielo cuando se publica que la deuda pública alcanza mes tras mes un nuevo récord. Es cultural.

Por eso es importante pensar en ello. Si no llegas a final de mes, y no has podido ahorrar algo para irte de vacaciones, difícilmente podrás devolver un crédito. Este tipo de operaciones se denominan ‘deuda mala’, la que se adquiere para comprar bienes de consumo que pierden valor rápidamente y no generan ingresos. Estas deudas suelen tener tasas de interés más altas y pueden dificultar el manejo de tus finanzas personales, limitando tu capacidad de acumular riqueza a largo plazo.

La deuda buena se considera una inversión que genera valor a largo plazo, como la compra de una vivienda, la educación o un negocio que potencialmente aumentará tu patrimonio o ingresos en el futuro. Estas deudas suelen ser buenas para ir abriendo la Salida de Emergencia.