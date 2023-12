"Te ha puesto en tu sitio": La respuesta de una becaria a Carlos Herrera por lo que le dice en directo

La radio son momentos de espontaneidad y en Herrera en COPE no sobran. Eso ha quedado claro cuando Carlos Herrera, quien conecta todos los días con Carlos Moreno, El Pulpo, ha podido elogiar a la becaria del programa, que se llama Silvia, y esta, ni corta ni perezosa, le ha contestado. El momento lo ha recogido una María José Navarro que no podía contener la risa. Escúchalo aquí:

Audio





Carlos Herrera y los problemas de la edad

Tal y como se puede escuchar en el audio anterior, María José Navarro, la encargada de recopilar y reproducir los grandes momentos que deja el programa a lo largo de la semana, detectó este lunes una curiosa anécdota. Un cruce de palabras radiofónico que no podía dejar escapar y el cual, rápidamente llevó a su sección El enemigo en casa.

A raíz de un comentario de Ángel Expósito, donde trataba de quitarse años, Navarro destacaba lo siguiente: "Bueno, es que aquí todo el mundo se quiere hacer el jovencito, empezando por el Herrera", unas declaraciones que precedían lo que estaba a punto de ocurrir: "Esta mañana la becaria de El Pulpo se lo ha dicho en toa la cara y noto cierto resquemor", analizaba la colaboradora de Carlos Herrera instantes antes de poner el fragmento de audio en cuestión.

La respuesta de una becaria en directo

El Pulpo, justo en el momento en el que el programa Poniendo las Calles y Herrera en COPE se dan la mano, quiso que Silvia, la becaria que está trabajando con él y el resto del equipo, charlase también con Carlos Herrera. Algo que ha terminado en una graciosa anécdota: "Pues nada, así se prepara Herrera, con la becaria de Poniendo las Calles", le decía Carlos Moreno a su homónimo.

Herrera, dándole la razón, asumía: "Exactamente, pero es que tiene un sentido de la actualidad, un olfato periodístico que ya lo quisiera yo", es el elogio que el veterano periodista no dudó en realizar a la joven becaria con la que ya ha tenido ocasión de hablar a través de las ondas. Silvia, quien quiso responder con naturalidad dijo lo siguiente:

"Bueno, muchas gracias, pero es que usted... lleva muchos más años", decía una joven que, sin quererlo ha generado un divertido momento en el que Carlos Herrera ha sido objeto de los comentarios más mordaces de sus colaboradores habituales.

"Te ha puesto en tu sitio, querido Carlos"

Paco Rosell, otro de los veteranos periodistas que habitualmente analiza la actualidad política junto con Herrera, en este caso optaba por analizar el recado de la becaria de El Pulpo al comunicador líder: "Ahí te ha puesto en tu sitio, querido Carlos. Unos poco más", de años son los que lleva en la profesión el veterano comunicador de COPE.

Frente a este momento en el que los tertulianos y colaboradores del programa no podían contener la risa, Herrera se ha querido justificar restándole importancia al asunto: "Tengo más años, sí, bueno. Eso no tiene mérito", decía tranquilamente, tratando de pasar del tema mientras se podían escuchar las risas de los demás colaboradores.

María José Navarro, quien no ha querido soltar el tema, ha insistido: "No, no, ya está diciendo que eso no tiene mérito. Ya está intentando apartarlo, ¿sabes?", resumía una Navarro que, lamentablemente no recibía respuesta a su petición de estirar una anécdota que, al menos, dejó un rato entretenido de radio.