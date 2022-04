Paco Rosell desvela en TRECE los entresijos de la exclusiva que destapó la crisis entre Casado y Ayuso

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este martes, un invitado muy especial: Francisco Rosell. El director del diario ‘EL MUNDO’ ha comenzado la entrevista hablando de la mecánica de los periódicos: “Con la web ha cambiado, estamos todo el rato actualizando… ya no hay hora de cierre, en cualquier momento se pueden producir llamadas”.

Paco confiesa que los medios de comunicación se encuentran en un momento muy importante, pero, a su vez, muy complicado: “Los medios de comunicación no somos redes sociales, trasladamos una información fiable. El conflicto de Ucrania lo vivimos de una forma muy intensa, muy pendientes de los enviados especiales que tenemos allí en Ucrania porque son nuestros ojos porque los gobiernos desinforman”. Paco Rosell es director del periódico ‘EL MUNDO’ desde 2017.

Francisco Rosell sobre la invasión de Rusia a Ucrania

“Putin no se esperaba esa resistencia, pero vivimos en una paradoja: Putin está perdiendo la guerra, pero Putin no puede perder la guerra. Él no se puede permitir su caíd del poder. Muchas veces escucho en algunos medios de comunicación que la opinión pública rusa apoya a Putin, pero para que haya opinión pública tiene que haber libertad de información y respeto a las libertades”, apunta Paco y añade que “esta guerra será larga porque no es una guerra contra Ucrania, es una guerra contra Europa”.

¿Cuáles serán las consecuencias para España a largo plazo?: “Europa dejó de producir las cosas y dejó que China lo hiciera más barato. Europa era incapaz de fabricar una mascarilla y teníamos que pedírselas a China. Europa también se ha suicidado porque ha puesto un sistema energético que depende de regímenes que son contrarios a los valores occidentales. Para garantizar nuestra libertad tenemos que garantizarnos nuestra propia producción. Lo estamos pagando”.

El fin de las mascarillas en interiores

Desde hoy, España dice adiós a las mascarillas en la mayoría de lugares interiores: “El Gobierno, como muchas cosas, lo hace tarde y mal. Dejan que las empresas decidan si se mantiene o no las mascarillas, pero vas a un restaurante – que es una empresa – y te tienes que poner las mascarillas. El Gobierno todo lo que ha hecho durante la gestión de la pandemia es trasladar los problemas a terceros”.

La llamada sorpresa de Cristina López Schlichting

Récord histórico de ‘Fin de Semana de COPE’ con Cristina López Schlichting que suma un total de 924.000 oyentes. En general, COPE hace historia con su mejor dato de audiencia, según el último Estudio General de Medios (EGM). Paco Rosell quería destacar su trabajo: “La felicito y debo reconocerle una tarea de agradecimiento porque cuando sacamos el tema de los ERE, y nos hacían silencio en Andalucía, Cristina era de las pocas que llamaba para entrevistarme e informar”.

Paco Rosell responde en ‘La Azotea’ de TRECE

En esta sección, el invitado responde a tres preguntas indiscretas formuladas por tres personas muy curiosas. La primera pregunta viene de la mano de Esteban Urreitzeta: ¿Puedes contar cómo se desarrollaron los acontecimientos cuando ‘EL MUNDO’ destapó la crisis del PP?: “Él fue el autor de la noticia y hay que valorar la labor de investigación. El enfrentamiento entre Ayuso y Casado saltó por los aires y cuando me lo contó supe que iba a tener consecuencias. Lo que no calculé es que fuera tan rápido el proceso de sustitución de Casado lo que quiere decir que dentro del Partido Popular ya se planteaban su sustitución. Pablo Casado está disgustado porque entiende que ‘EL MUNDO’ es responsable de su caída y no es así”. Dale al PLAY para escuchar todos los detalles al completo.

La segunda pregunta la formulaba Susana Griso, ¿Elisa Beni es amiga, adversaria o compañera de tertulia?: “Me tomo muy en serio las tertulias y que me repitan argumentos gastados me pone de los nervios. Elisa es muy visceral y por eso Susana la lleva a las tertulias. Yo me leo 12 cabeceras de periódico al día. También es muy importante leer ensayos y novela. En la historia está la gran clave”.

Por último, Ignacio Camacho le preguntaba por la noche que asesinaron a Alberto Jiménez-Becerril y de la Expo 92: “Trabajamos mucho juntos desde el principio. Yo fui director de periódico muy joven, con 28 años, y siempre he tenido cargos de responsabilidad. Nosotros éramos un poco los enemigos del pueblo, porque no se quería escuchar la corrupción. Y sobre el asesinato de Alberto, yo lo viví muy de cerca. Hemos sufrido como periodistas. El terrorismo nos ha marcado y en mi época de prácticas estábamos cerrando el periódico y el subdirector me acercó a casa y se oyó una explosión. Nos dijeron que no podíamos sacar fotos y el subdirector acabó en prisión por haber sacado esas fotos. No debemos olvidarnos de las víctimas de ETA”.