¿Puede España ser la nueva Argentina en otoño?: esto debes hacer con tus 1.000 euros por si hay un corralito

"La inflación se modera ligeramente en agosto hasta el 10,4 % por la bajada de los carburantes". Este es uno de los titulares que copa el protagonismo en el día de hoy, además de ser una imagen muy representativa de lo que está ocurriendo en España durante los últimos meses. Pero el efecto no es pasajero, sino que su constancia en el tiempo constata que estamos viviendo un periodo de cambio en lo relativo a la economía. Los atisbos de una posible recesión llegados los meses de otoño, sumado a la flagrante inflación que desde hace meses padece la economía mundial, resultan en un miedo e incertidumbre respecto a lo que pasará en un futuro no tan lejano. En el horizonte, algunas voces comienzan a hablar del famoso término "corralito".

Contextualizando el concepto, cabe resaltar que un corralito financiero o bancario se basa en un conjunto de medidas políticas restrictivas que busca evitar la salida en masa de depósitos bancarios. El nombramiento a este suceso viene dado por la situación vivida en Argentina en 2001. En aquel momento, Fernando de la Rúa, por aquel entonces presidente del país sudamericano, llevó a cabo una de las medidas más extremas y polémicas jamás ejecutadas: la restricción de la libre disposición de dinero en efectivo de plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorros. Pese a las quejas, la situación limite del país le llevó a mantener la medida casi 12 meses.

En este momento, España se encuentra lejos de esa situación tan compleja. Pese a ello, los atisbos de una posible recisión llegados los meses de otoño, sumado a la flagrante inflación que desde hace tiempo padece la economía mundial, resultan en un miedo e incertidumbre de lo que pasará en un futuro no tan lejano. Para tratar las posibilidades reales de esta cuestión, además de conocer que debemos hacer realmente con nuestros ahorros si finalmente se sucede, el analista independiente, Juan Ignacio Crespo, se pasa por los micrófonos de "Herrera en COPE" para solventar esta cuestión.

"Es un poco prematuro. La situación es muy complicada y a largo plazo siempre puede ocurrir de todo, pero la posibilidad ahora mismo es mínima", expresa el experto respondiendo así la idea lanzada por una oyente sobre la posibilidad de que España entre en el escenario de la imposición de la restricción de ahorros.

Pese a ello, en base a una mínima probabilidad de que eso se suceda y ante la actual situación existente, Crespo manifiesta que "quien tenga capacidad de ahorrar, mejor que ahorre y luego que evalúe su capacidad de soportar riesgos y pérdidas". "Muchas veces son solo pérdidas transitorias fruto de las caídas habituales de la bolsa, pero una semana después vuelve a subir y recuperas lo perdido", añade el analista ratificando así la importancia de "conocerse a sí mismo y saber que si no eres capaz de soportar las pérdidas, lo mejor es no invertir en riesgo para no entrar en pánico y vender de forma impulsiva perdiendo dinero", agrega el especialista dando así un importante aviso a tener en cuenta.

Al igual que sucede en otros aspectos bancarios, cabe señalar la importancia de conocer la letra pequeña de todos los acuerdos a los que se llegue con entidades bancarias: "Ten claro que no te están colocando un producto de riesgo disfrazado de cualquier cosa que la llaman alomejor preferente. Hubo personas que con las preferentes se pensaba que le daban un trato "vip". Es decir, se producen ese tipo de cosas insensatas y luego vienen los problemas. Por todo esto, hay que coger depósitos sin apellidos y sino es cuestión de ir aprovechando esas caídas fuertes de los mercados financieros para ir haciendo cartera de fondos de renta variable o de bolsa", explica Crespo manifestando así algunas de las principales claves a tener en cuenta para no cometer errores que puedan ser realmente perjudiciales.





