¿Te puede denunciar tu vecino si roncas demasiado fuerte?

Se trata de un sonido que es tan habitual como molesto, para quien lo escucha porque el que lo produce no se entera de nada. El ronquido, mal de muchos y pesadilla de otras tantas parejas. Es la banda sonora de la gran mayoría de los dormitorios, a nivel internacional. Se ronca en todo el mundo y lo hacen tanto hombres como mujeres. Según la Sociedad Española de Otorrinolaringología, alrededor del 40 por ciento de los varones y un 35 por ciento de las mujeres roncan.

¿Cómo se produce este sonido? El ronquido se produce cuando el aire tiene dificultades para circular a través de la parte posterior de la boca y de la nariz cuando estamos dormidos, sobre todo si lo hacemos boca arriba. Pero, ¿alguna vez has escuchado a tu vecino roncar?

Resulta que en Internet es posible encontrar multitud de comentarios que hacen las personas de forma anónima sobre sus vecinos "roncadores". Laura es una internauta que comenta que la habitación de su hijo "está pegada a la de un señor que ronca de una manera sobrenatural que despierta a mi hijo y no se puede dormir". Otra internauta, llamada Sira, cuenta que su padre, quien "ronca como un oso... pero siempre queda el viejo truco de hacerle ese ruido que se le hace a los caballos". Sin embargo, este truco no es tan efectivo como muchos piensan.

Entre otros muchos consejos, destacan algunas como insonorizar la habitación como si fuera un estudio de música o comprarse un tambor y tocarlo con todas nuestras fuerzas cada vez que nuestro vecino se ponga a roncar. De esta forma, cuando venga a reclamarnos podemos aprovechar para decirle que sus ronquidos son igual de molestos que el ruido del tambor. Y, si al vecino le da igual, podemos avisarle que escuchará el sonido del tambor todas las noches si no hace algo. Aunque no deja de ser una medida un tanto drástica. Es por ese motivo que es mejor llevar este tema primero a la junta de vecino. El administrador de fincas en Pamplona, Peío Mendía, recomienda que "primero se hable con la persona para ver si se puede buscar una solución".

También comenta que no existe ninguna normativa o reglamento que regule los ronquidos. Pero, al ser un sonido nocturno, se aplicaría la ley que recoge cuáles son los decibelios máximos que están permitidos. "Durante la noche, todo lo que pase de los 30 decibelios en la vivienda de un ruido externo es multable. Y, durante el día, tendía que pasar de 36 decibelios", explica. Por lo que, teniendo en cuenta esta normativa y, siempre que no logremos una solución amistosa, podemos poner una denuncia. Lo que tendríamos que hacer es acudir a la justicia a pedir que "una dotación de Policía Municipal mida los decibelios que está emitiendo el vecino de al lado", agrega Mendía.

El problema es cuando el responsable de los ronquidos duerme a nuestro lado. Lo que lleva a la típica historia de la pareja que duermen separados porque no se aguantan en la cama (los ronquidos de uno, los movimientos del otro, etc), y deciden dormir en habitaciones distintas. Pero, es muy probable que antes de llegar a este extremo hayan probado todos los trucos habidos y por haber para poner fin a los ronquidos, como las tiras nasales o el truco de la pelota de tenis.

Muchas personas que roncan lo hacen por una mala postura, especialmente cuando dormimos boca arriba. En estos casos, tenemos que intentar dormir de lado. Y, para conseguirlo, se pega o se cose una pelota de tenis a la parte de atrás de una camiseta del pijama que usamos para dormir. De esta forma, debido al malestar que nos produce la pelota, nos obliga a dormir de lado.

El miembro de la Comisión Roncopatía de la Sociedad Española de Otorrinolaringología, Carlos O'Connor, explica en 'Herrera en COPE' que "El ronquido es un ruido provocado por una resistencia cuando se está haciendo la inspiración durante la noche. Ese obstáculo produce una vibración, que se traduce en sonido". Los ronquidos pueden ser provocados dependiendo de dónde se localiza en obstáculo, lo que puede provocar un ronquido nasal o lingual, por ejemplo. "Lo más importante, cuando hablamos de un ronquido, es diferenciar si el ronquido puede ser el síntoma prevalente de una enfermedad, llamada apnea del sueño", agrega. En este caso, el ronquido es un problema de salud y que, además, puede afectar a la convivencia. El porcentaje de prevalencia de los ronquidos porque se tiene apnea del sueño es más baja: un 7 por ciento en varones y un 4 por ciento en mujeres. Sin embargo, este porcentaje no es del todo fiable porque "la apnea del sueño está muy poco diagnosticada", comenta Carlos.

Como hemos mencionado antes, el ronquido es una resistencia que se produce en los tejidos de la vía aérea superior cuando respiramos. "Cuando nos hacemos mayores, esos tejidos se van haciendo menos vitales. Son más laxos, más "fofos". Y eso provoca que la obstrucción sea más prevalente cuando nos hacemos mayores", explica Carlos. En relación con las mujeres, el doctor dice que "está relacionado también con la cuestión de la obesidad". Cada vez a una cifra mayor de personas con sobrepeso y obesidad y, esto está relacionado con los ronquidos. Es decir, a medida que vamos aumentando de peso, aumenta nuestras probabilidades de roncar mientras dormimos, porque es más probable que los tejidos de nuestras vías aéreas superiores generen resistencia.

¿Hay algún remedio o solución para los ronquidos? Según el doctor O'Connor, "el mejor remedio que existe es vivir siendo lo más sano posible (no fumar, no beber alcohol), hacer ejercicio para tratar de perder peso y, sobre todo, fijarnos si respiramos bien por nuestra nariz". Esto último se debe a que las personas que respiran por la nariz normalmente no roncan. Por lo que no está de más comprobar si tenemos una buena respiración nasal y, si no la tenemos, "debemos plantearnos una visita a nuestro otorrino", concluye el doctor.