Un pueblo de 20 habitantes da la bienvenida al primer bebé 43 años después: "Milagro"

¿Te has dado cuenta de que en nuestras ciudades y en nuestros pueblos hay cada vez menos niños? De hecho, en algunas ciudades ya hay más mascotas que niños, por ejemplo, en Bilbao, que hay 38.500 perros y 30.700 menores de 12 años. Y es que, la natalidad sigue cuesta abajo y sin frenos en nuestro país. Hace unos días conocíamos los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística que confirma el “invierno demográfico” al que vamos directos: el año pasado no llegaron a 330.000 los bebés que llegaron a este mundo. Son 7.000 menos que el año anterior y lo más preocupante es que es la cifra más baja de los últimos 80 años, desde que comenzaron los registros en 1941.

Una tendencia descendente de la que solo se se salvan cuatro comunidades: Madrid donde los nacimientos se incrementaron un 1,7%, Castilla y León con un avance del 0’77%, Asturias donde los alumbramientos crecieron un 0,52% y la Comunidad Valenciana con un 0,36% más. En las otras 13 autonomías descendieron los nacimientos, con Castilla La Mancha, La Rioja y Extremadura a la cabeza. Viajamos ahora hasta la España interior, a Castilla y León. Palencia, Valladolid, Salamanca y Burgos son curiosamente las provincias donde más aumentaron los nacimientos. Te doy dos datos: en Valladolid se registraron 3.215 alumbramientos y en Burgos 2.112. Son de los pocos datos positivos que nos deja el último informe del INE.

Pero, la esperanza se abre paso hasta en los rincones más deshabitados de nuestra geografía. Esto es lo que ha ocurrido en Vegapujín, un pueblo de León de apenas 20 habitantes: ha nacido un bebé, algo que no ocurría desde hace nada más y nada menos que 43 años. Los responsables han sido Ángel Santamarta y Elisa Priede, que llegaron a ese pueblo y formaron una familia. Su hijo, Benjamín Santamarta Priede, es el nuevo vecino de Vegapujín. Una anécdota que seguro que recordará cuando sea mayor como nos cuenta Ángel, el padre de este bebé "milagro", en 'Herrera en COPE'.

Todos los vecinos ayudan al pequeño a salir adelante: "El Ayuntamiento se ha volcado, se ha portado muy bien, y los vecinos de este pueblo y los de alrededor también", señalaba el padre del niño. Benjamín nació hace casi 1 año y su llegada al pueblo fue todo un acontecimiento. Pero, a pesar de todas las promesas que se hacen para la repoblación del mundo rural, la única ayuda que han recibido sus padres ha sido de la alcaldesa. Y las dificultades de vivir en esa España cada vez más vaciada son muchas, por ejemplo, poder llevar al médico al Benjamín es casi como un viaje de larga distancia como nos explica este padre: "El pediatra está a 35 kilómetros y solo hay el primer lunes y el tercero de cada mes. Fuera de ahí hay que bajar a León que está a una hora", lamentaba.

"El colegio nuestro al que nos pertenece hay 8 niños para 50 pueblos. Está a 20 kilómetros y el instituto a 50 kilómetros", decía, algo que dificulta el acceso a la enseñanza cuando crezca el pequeño Benjamín. Desde el año 2000, el 40% de los municipios españoles han perdido más de un 20% de su población. La despoblación de las zonas rurales es cada vez más notable y para mudarse a esas zonas debes tenerlo muy claro porque es una vida complicada, en muchos aspectos. Mira, En el caso de Vegapujín, el pueblo donde vive el pequeño Bejamín, el wifi todavía no ha llegado, con lo que no pueden teletrabajar. Angel y su mujer Elisa son unos padres valientes que han traído al mundo al primer bebé en Vegapujín en 43 años. Con más ayudas quizá no sería una heroicidad tener un hijo, ni una locura ser más familia numerosa