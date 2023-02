Un psicólogo advierte de la educación actual a los jóvenes: "Los discapacitamos para ser adultos"

En 'Herrera en COPE' hemos dedicado un ratito a hablar de sentimientos. De miedo, de alegría, tristeza, ira o asco… El paciente es un joven de 15 años. Su desgana, todo su cuerpo y su silencio sepulcral nos dicen que, lo que menos le apetece en el mundo es estar, junto a su madre, esperando para entrar en la consulta del psicólogo con el que, desde hace algunos meses, charla una vez a la semana. Madre e hijo entran en la consulta y se sientan. Al poco, el chaval, que aún no ha abierto la boca, pone su gemelo sobre la pierna de su madre y dice, lacónico: “Cordones”. La madre, sin inmutarse, se los ata con la destreza de quien lleva 15 años haciéndolo.

Esta anécdota tan gráfica la cuenta el psicólogo Alejandro Schujman para explicar el gran error de nuestra actual generación de padres, que no es otro que: a nuestros hijos no les enseñamos que en la vida también se sufre. Como padres queremos que lo pasen bien, que nos les falte de nada, que tengan todo lo posible y esa misma deriva nos lleva a que acabamos resolviendo nosotros sus problemas, anticipándonos a ellos incluso antes de que se les presenten.

En España, a día de hoy, hay casi siete millones y medio de jóvenes entre los 15 y los 29 años. Se entremezclan varias generaciones aunque hay una constante común en todos ellos: les hemos facilitado tanto la vida, les hemos dado un empacho de confort para evitar que sufran, que a día de hoy no tienen herramientas para gestionar el conflicto y menos aún sus emociones. La reacción más habitual suelen ser los comportamientos violentos como las rabietas. Esto tiene que ver, justamente, con que no tienen recursos de gestión del conflicto, de sus emociones. Tampoco recursos de comunicación afectiva y mucho menos, conocen donde está el umbral de la frustración.

Por este motivo hemos hablado, en 'Herrera en COPE', con el mismo psicólogo Alejandro Schujman para ver más a fondo este tema. "Como queremos que sean felices, no les enseñamos a sufrir, lo cual suena raro, pero en la vida se sufre. En la vida las cosas no son como queremos que sean. Y si no les damos habilidades, el manejos saludable de las emociones, digamos resolviendo los problemas antes de que sucedan, los discapacitamos para entrar en el mundo adulto. Y esto es un mal de las últimas generaciones. Son padres y madres amorosamente tibios, con muchas dificultades a la hora de poner límites", explicaba el experto.

El trabajo en la adolescencia

"La Generación 'nini' viene de ahí, son los jóvenes que quedan atascados en la adolescencia porque no se les han dado las herramientas para entrar al mundo adulto", señalaba. El psicólogo contaba que esto es como montar en bicicleta: "Cuando más tarde aprendamos más difícil nos va a resultar. Se puede pero cuesta mucho más. La autonomía se educa desde que los niños son pequeños", decía. Para llegar a ello, según Alejandro, esto se hace concretamente "desde la cuna".

Además, Schujman también ha hablado sobre el trabajo en la adolescencia, que es importante para ganar esa autonomía que se debería enseñar desde pequeñitos: "Algo tienen que buscar afuera porque si lo tienen todo dentro entonces para qué crecer. Y este es uno de los grandes problemas que tienen los jóvenes. Y la otra cuestión es que nosotros, los adultos, no les estamos mostrando que en el otro lado de la adolescencia hay algo que valga la pena", haciendo referencia a que se acomodan a lo que ya tienen y para ellos el ser adulto lo ven como un problema.