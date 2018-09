El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, advirtió este domingo a quienes aseguran que su llegada al Ejecutivo es un mero "accidente" y que durará poco, que en esta legislatura va a sentar las bases para "transformar" España hasta el año 2030. Sánchez lanzó este mensaje en el acto del PSOE que presidió en Oviedo coincidiendo con sus primeros cien días en el Gobierno y que fue el primero de partido al que acude desde que accedió al Palacio de la Moncloa. El jefe del Ejecutivo se comprometió a continuar su labor con "coherencia, diálogo, realismo y ambición" y recalcó que todas sus actuaciones seguirán regidas por el principio de "justicia social".

El discurso triunfalista de Sánchez de sus primeros cien días de gobierno no coincide con la de los partidos en la oposición - PP y Cs -, la realidad económica, los desvaríos varios de sus ministros y los bandazos con los que han trufado sus primeros pasos en Moncloa. En su monólogo de este lunes, Carlos Herrera también ha mostrado su preocupación por lo que puede pasar cuando pasen doscientos días.

"Diez años es lo que quiere Pedro Sánchez para dejar este país como un solar. Porque como siga con las acciones de "prueba error" éste a los doscientos días deja una España que no la va a conocer nadie", ha vaticinado. "A ver cómo se enfrenta a esta desaceleración de la economía, con además otros indicadores de gran preocupación. El alza del precio de la vivienda - ojo con las burbujas del ladrillo, que sabemos a dónde nos llevan - el alto precio del petróleo y de materias primas estratégicas, que no tenemos y que debemos comprar. Además, sabemos que el Banco Central Europeo (BCE) abandona el programa de compra de deuda. Lo cual quiere decir que la gente de Economía no tiene que ponerse las pilas sino enchufarse a los dos enchufes redondos", ha añadido.

