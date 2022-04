La primera clave del día de Herrera: ¿qué pasará con las mascarillas tras el fin de su obligatoriedad?

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la resaca de la entrevista de Pedro Sánchez con Susanna Griso en Antena 3 y por la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de Castilla y León.

En relación con la pandemia, el comunicador de COPE se ha pronunciado sobre el fin de la obligatoriedad del uso de mascarillas en interiores: "Hoy es el día, pero deberemos llevarla en el bolsillo. También habrá muchas que la siga llevando puesta. Cada empresa puede decidir qué hacer con la mascarilla. En cualquier caso, volvemos a lo mismo: el hecho de que la mascarilla no sea obligatoria no supone que sea obligatoria quitársela. Las encuestas dicen que los españoles están divididos. Los países nórdicos fueron de los primeros en quitar la obligatoriedad, y el número de hospitalizaciones ha sido controlable. En eso nos debemos fijar".

En clave política, Herrera se ha referido a las palabras de Pedro Sánchez en la entrevista concedida a Susanna Griso el pasado lunes en 'Espejo Público': "Hoy toma posesión el nuevo Gobierno de Castilla y León y Pedro Sánchez se ha marcado un Barrio Sésamo. Moncloa producciones se ha marcado una nueva producción y para que no le acusen de estar solo en LaSexta o en la SER se ha ido a Antena 3, donde le ha entrevistado Susanna Griso y la verdad que le preguntó todo lo que le tenía que preguntar. Está claro que Sánchez quiso dejar a Feijoó como una persona poco eficaz y sacar pecho de su Gobierno".

Por último, el comunicador de COPE se ha referido a la defensa de Sánchez respecto a la decisión de no bajar impuestos, tal y como le pidió el nuevo presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en su primera reunión tras el congreso de Sevilla: "La demagogia fiscal, eso en un socialista de pro no puede faltar y menos en un tío como Sánchez. Esa cantinela de Moncloa que intenta decir que bajar impuestos es lo peor que le puede pasar a un país. Ya quisiéramos todos que los impuestos se invirtiesen en lo que habría que invertirlos, y no en gastos superfluos. Nos vino a decir que bajar impuestos es el camino para aplicar recortes. Es un demagogo".