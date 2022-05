La primera clave del día de Herrera: la inversión del emir de Qatar y el regreso de 'Pegasus' al Congreso

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la visita del emir de Qatar a España.

"El que se va hoy es el emir de Qatar. Eso sí, primero que no le falta de nada mientras esté aquí. Es un buen amigo de España y un buen amigo de Occidente, más allá del gas, el gas licuado y el petróleo, cuyo envío ha aumentado para saciar el déficit ruso. Es una de los países del Golfo que tiene una forma de interpretar el islamismo de una forma más severa. Es un país que lucha contra el Yihadismo, que actuó en la evacuación de Afganistán de una manera perfecta y que, además, ha dejado dinero", ha explicado el director de 'Herrera en COPE'.

En cuanto al posible regreso del Rey Juan Carlos a España, Herrera ha señalado lo siguiente: "Esto contrasta con el hecho de que sepamos que haya sido Moncloa el que no deja a Don Juan Carlos dormir en Zarzuela, una decisión que ha sido asumida por la Casa del Rey. Dice que quiere venir y la que se forma. Los Echeniques y los demás majaderos del reino vomitando insultos, y Sánchez mirando para otro lado. El problema de Sánchez no es que actúa contra Juan Carlos, actúa con la Jefatura del Estado. El éxito de Sánchez está ligado a la destrucción de algunos de los estamentos del Estado. En Sanxexo, al menos, hay gente con sentido común, y dicen que esperan con los brazos abiertos al Rey Juan Carlos.

Además, ha analizado las claves de la sesión de control al Gobierno de este miércoles: "Pedro Sánchez vuelve a enfrentarse a una sesión de control al Gobierno. Sabemos que el próximo jueves comparecerá, y parece que está buscando la manera de pedir perdón a los independentistas".

"Por cierto, ¿por qué Paz Esteban en la comparecencia en la Comisión de Secretos Oficiales no hizo caso a la ministra Robles y no puso el ejemplo que le pidió para que hablaran de lo que habían encontrado a Pere Aragonès? (...) Fue una orden directa y Paz Esteban parece que no lo cumplió. También decir después que ese fue el motivo de su cese me parece un poco arriesgado. Lo que sí parece es que ahí se abrió una pequeña pugna entre Sánchez, Margarita Robles y Paz Esteban", ha subrayado el director de 'Herrera en COPE'.