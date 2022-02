La primera clave del día de Herrera: así afronta el PP este lunes en medio del terremoto que vive el partido

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la crisis interna que vive el Partido Popular.

El comunicador ha calificado lo vivido como "un terremoto con réplicas, consecuencias y que crea nerviosismo". Y es que este lunes llegan nuevas réplicas, "después del programa del viernes, que fue el desencadenante, vamos a ver como pueden recoger los restos en el Partido Popular".

Por un lado, ha apuntado que "las posiciones parecen irreconciliables", pero al mismo tiempo "no van a tener más remedio que reconciliar de aquí a un congreso en julio". "El PP no puede quedar desarmado, Casado no puede dejar desarmado el partido hasta esa fecha. Un congreso extraordinario al que se presentaría ayuso, tengo pocas dudas, aunque igual me equivoco", ha asegurado.

Herrera ha recordado que este lunes se celebra el comité de urgencia convocado por Casado. "Hay convocados 14 miembros, el núcleo duro y sabremos qué van a hacer después", ha recordado Herrera. Otra de las fechas clave está en el mes de julio, cuando se celebraría el congreso del partido, una fecha hasta la cual "quedan algunos meses en los que podría vivirse, a no ser que alguien añada algún dato que pudiera crear de nuevo un corrimiento de tierras", ha analizado el comunicador.

Otra de las claves de la jornada está en la concentración pro Ayuso vivida este domingo. "No habíamos visto lo que ayer se vio. Una manifestación a las puertas de la sede del PP de militantes y simpatizante para protestar contra la deriva de la formación. Simpatizantes del PP apoyando a ayuso y pidiendo la dimisión del líder del partido. Casado puede que se sienta indefenso por esta guerra relámpago", ha recordado el comunicador.

Además, Herrera ha analizado los aspectos clave a partir de ahora. "Hay que estar pendiente del presunto espionaje y la presunta comisión. El dimitido Ángel Carromero debe comparecer este lunes. Respecto a la presunta comisión, Ayuso tenía una estrategia de defensa bastante razonable. El documento parece ser un formulario de la agencia tributaria, es ilegal que ese extracto pulule por ahí. Este tipo de formulario detalla el total de lo que un cliente ha facturado con una empresa. Ayuso paró el golpe al explicar que ha cobrado 55.000", ha explicado.

Y por último ha apuntado: "Si no salen más informaciones que puedan comprometer a ayuso, lo conocido no parece suficiente para cortar su carrera política, pero se preguntan por qué eso no lo aclaró el primer día que casado le enseño el documento y no habrían llegado hasta aquí".