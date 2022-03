La primera clave del día de Carlos Herrera: ¿Qué haría usted si su ciudad es atacada como Kiev?

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la última hora relacionada con el conflicto en Ucrania y por la resaca de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular celebrada este pasado martes en Madrid.

En clave internacional, Herrera ha lanzado una pregunta a sus oyentes, pidiendo que se pusieran por un momento en el lugar de todos los ciudadanos de Kiev: "Les voy a pedir un pequeño ejercicio para que se pongan en la piel y en la valentía de los ucranianos. Es la crónica de la barbarie. Tenemos que ver cómo se las apaña una población que ha vivido una de las noches más tensas. Todo comenzó con el aviso de Moscú para que se vaya de ciudades como Kiev. En realidad, Rusia está utilizando la crónica del asesino...Ya no se han escuchado alarmas, ha llegado a la ciudad de Kiev la destrucción".

"Imagínese por un segundo que su ciudad es una ciudad en la que empieza a caer esta lluvia de misiles ¿Se iría como pedía Moscú?, ¿confiaría en que sus políticos se quedasen en la ciudad como está haciendo Zelenski? Hasta cuándo podrá soportar Kiev la lluvia de misiles y la llegada continúa de soldados. Con este panorama, los rusos se vuelven a reunir con los ucranianos en un nuevo intento de chantaje. La pregunta es saber hasta dónde estará dispuesto a llegar Putin", ha subrayado el director de 'Herrera en COPE'.

Además, el comunicador ha querido poner en valor el papel que está desempeñando el presidente ucraniano, que todavía está pilotando el país desde Kiev: "Zelenski está siendo el gran héroe, una persona que se reían de ella por ser cómico, pero ha conseguido emocionar a todo un Parlamento Europeo, donde Borrell pronunció un buen discurso. Zelenski está pidiendo ingresar en la Unión Europea porque están sufriendo por querer ser europeos".

En clave nacional, y en una jornada en la que Sánchez comparecerá en el Congreso para explicar la postura de España respecto a la guerra en Ucrania, Herrera ha pedido al Gobierno que explique de una vez por todas el motivo por el que nuestro país no va a enviar apoyo armamentístico a Ucrania, como sí están haciendo otros países. En este sentido, el director de 'Herrera en COPE' ha analizado las presiones que los socios de gobierno de Sánchez estarían aplicando al líder socialista para evitar este escenario: "España tiene en el Gobierno a comunistas y a filo etarras que se están poniendo del lado de Putin. Es el momento de palabras y no de misiles dicen. El Gobierno de España sigue guardando silencio sobre por qué ha decidido no enviar armas a Ucrania. Aquí siguen escondiéndose detrás del paraguas de Europa".