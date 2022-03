La primera clave del día de Carlos Herrera: ¿por qué Pedro Sánchez se ha quedado solo?

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este jueves analizando las principales claves de esta jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la resaca de la sesión parlamentaria de este pasado miércoles en el Congreso de los Diputados y por la Cumbre de la OTAN que se celebra este jueves en Bruselas.

En este sentido, el comunicador ha explicado que vienen fechas claves para palpar la soledad que sufre el presidente del Gobierno: "Vienen días vitales para mostrar la soledad del presidente del Gobierno, como vimos este miércoles en el Congreso. Fue un día para que mostrara cierta empatía por los españoles, pero dio la vuelta al calcetín y quiso que fuésemos los españoles los que tuviésemos empatía con él".

También se ha referido al acuerdo entre el Gobierno y los pescadores para acabar con los paros, además de señalar el cambio de rumbo que ha tomado el presidente para intentar terminar lo antes posible los paros en el Transporte: "Por una parte, hubo acuerdo entre Planas y los pescadores, no se sabe bien a cuenta de qué van a desarramar sus barcos. Tal vez, el Gobierno hoy consigue un acuerdo con los transportistas y resuelve un problema que ya se alarga durante diez días. A Pedro Sánchez se le ve cara de que no puede alargarse más".

En este sentido, Herrera ha señalado que Moncloa ya está trabajando en la versión que tendrán que dar después de que en Bruselas Sánchez no consiga sus objetivos respecto al gas y a la electricidad: "Él sabe que en la sesión del Consejo Europeo no va a salir como quiere. De hecho Moncloa ya está trabajando para que no venga entre un perdedor".

"Sánchez está absolutamente solo"

Por último, Herrera ha recalcado que Sánchez se encuentra absolutamente solo por las decisiones que ha tomado, sobre todo respecto al Sáhara, ya que el presidente del Gobierno ha tomado esta decisión de forma unidireccional, sin contar con sus socios de Gobierno y mucho menos con los partidos de la oposición: "Sánchez está absolutamente solo (...) La lección que nos deja esto del Sáhara es que una buena jugada puede jugársela, y es lo que ha pasado. Hay que articular esto de una forma meticulosa, y no ha sido el caso. Aunque sea una medida acertada, tienes que estar muy preparado para explicarla de inmediato en el momento que se sepa. No puedes esperar a que algunos analistas te hagan el trabajo. Está claro de que tiene que haber discreción, pero es fundamental trabajar estos asuntos con la oposición".