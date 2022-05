La primera clave del día de Carlos Herrera: Margarita Robles y el futuro del CNI

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha arrancado el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por el apoyo del Partido Popular a la Ley de Seguridad Nacional del Gobierno de Pedro Sánchez y por el nombramiento de la sucesora de Paz Esteban al frente del Centro Nacional de Inteligencia, Esperanza Casteleiro.

"Podríamos titular la película en el Congreso como 'Mangantes al rescate'. Quien saco las castañas del fuego a Sánchez con la Ley de Seguridad Nacional fue el Partido Popular. Normal que Pedro Sánchez se venga arriba y esta forma de actuar para él es normal. A Sánchez le da igual el despelote en el que tiene metida la política española, porque las cosas de Estado se las saca el Partido Popular", ha subrayado el director de 'Herrera en COPE'.

Centrándose en el apoyo del partido de Génova, Carlos Herrera ha desvelado el plan de los populares, que es intentar poder 'retocar' esta ley: "El día después de que les llamen mangantes, sacan las castañas del fuego a Sánchez. Pero con esta decisión, el principal objetivo del PP es generar un debate en el Congreso que permita mejorar un poco esta ley. Pero, para evitarle a Sánchez algún revolcón parlamentario, hay que tener mucho aguante".

Respecto al nombramiento de la sucesora de Paz Esteban al frente del CNI, Esperanza Casteleiro, el comunicador ha puesto el foco en el discurso de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en el acto, donde ha jugado con la ambigüedad respecto al futuro del Centro Nacional de Inteligencia: "Paz Esteban tuvo la elegancia de presentarse en la toma de posesión de su sucesora. Tiene que estar dolida y tiene que poner una buena cara ante la ministra que ha permitido su salida. Ayer, Margarita Robles tuvo que volver a vender el mensaje de que aquí no pasa nada. ¿En qué quedamos? ¿Cambian o no las cosas? Que no nos tomen como niños pequeños".