La primera clave del día de Carlos Herrera: "¿Estamos asistiendo al inicio de la Tercera Guerra Mundial?"

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada, que pasan por la situación en Ucrania y por la última hora sobre la crisis interna que se vive en el Partido Popular.

Respecto a la situación en Ucrania, el comunicador se ha preguntado si estamos ante el comienzo de la tercera guerra mundial: "¿Estamos ante el comienzo de la tercera guerra mundial? El mundo está en vilo esperando a ver qué pasa con Ucrania. La estrategia de Putin ha sido la misma que en Crimea en 2014. En aquella ocasión no se plantó cara a Rusia y se quedó con la zona, ahora si hay un choque militar las consecuencias pueden ser impredecibles y también se haría de notar en el precio de los carburantes y en muchas otras cosas".

En clave nacional, Herrera ha analizado la situación que vive el líder del Partido Popular, Pablo Casado: "A media que pasan las hora, la situación es más complicada. Pablo Casado vive una profunda soledad. Efectivamente, Casado y sus más inmediatos están en una situación parecida a la de atrincherarse. Todo depende de una Junta Directiva Nacional que puede que se retrase hasta el martes. En esa Junta intervienen todos los que no están con Casado. Ahora mismo, Casado no tiene a las bases, a los medios, a los barones...Está en una situación de aguda soledad, pero no quiere tirar la toalla".

"Hay que tener en cuenta que lo importante no es solo lo que se habló en el Comité de Dirección, también en otros escenarios. Todas las miradas están puestas en el noroeste de España y la figura de Alberto Núñez Feijoó, que parece que le dio la puntilla", ha subrayado el director de 'Herrera en COPE'.

En relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Herrera ha comentado la postura de Ayuso: "Díaz Ayuso deja claro que no está dispuesta a guardar el hacha de guerra contra Casado, pero parece que no está dispuesta por ahora a presentarse a la presidencia del partido. En el entorno de Casado y Egea se dice que Ayuso quería adelantar el congreso de Madrid para conseguir el número de compromisarios suficientes para presentarse al congreso nacional del Partido en el mes de julio".

Por último, el director de 'Herrera en COPE' defiende que el líder de los populares no está dispuesto a dejar la presidencia de Génova 13, y que estaría a la espera de nuevos pasos sobre la situación de Isabel Díaz Ayuso: "Casado trata de ganar tiempo y está pendiente de alguna novedades que pudiesen aparecer respecto a la situación de Isabel Díaz Ayuso".