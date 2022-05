La primera clave del día de Carlos Herrera: el afán de Sánchez por recomponer la relación con Aragonés

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la victoria de Carlos Alcaraz y la situación del Gobierno de Sánchez tras los espionajes con 'Pegasus'.

En primer lugar, el comunicador ha recordado la actualidad deportiva que tiene un nombre: Carlos Alcaraz. "Un tío que ha eliminado a Nadal y Djokovic con 19 años. Con un físico espectacular y unas condiciones técnicas magníficas, va a empezar a ganar Grand Slam pasado mañana. Nadal sigue siendo mucho Nadal, pero ha sucumbido a este tío", ha analizado el comunicador, que no ha querido perder la ocasión de mandarle un mensaje: "Sigue dando alegrías a los tuyos y a los amantes del tenis".

En cuanto a la situación política, se respira un "cierto aroma de autodestrucción que tiene el Gobierno". "El Ejecutivo que pone en marcha las decisiones que hay que tomar para que las cosas vayan bien es un Gobierno inepto que ha llevado todo a la descomposición. Y es que todo el afán de Sánchez es recomponer la relación con Aragonés, del que en circunstancias normales debería haber renegado", ha desgranado Herrera.

"En nuestro país la justicia no da una orden para esos menesteres si no está más que justificado", ha apuntado respecto a las pruebas que mostró la directora del CNI, Paz Esteban, en la comisión de secretos oficiales. Y ha añadido: "Sánchez no solo buscó a Aragonés como socio, sino que indultó a sus amigos. Cuando se ha conocido todo, no solo no se le cae la cara de vergüenza por haber pactado con un tío que el CNI investigó por peligroso, sino que pierde el culo por ver como hacer que a Aragonés se le pase el enfado".

Félix Bolaños es otra de las piezas clave de este asunto: "El problema para Sánchez es el destrozo que le ha hecho Félix Bolaños, parecía el listo de la clase, pero va a hacer bueno al peliculero de Iván Redondo. Bolaños ideó dejar caer a la directora del CNI: digo que mal que al Gobierno también le espiaron y así nos cargamos a Esteban. Pero todos estos amateurs no contaban con encontrarse con gente más o menos sólida, ahí estuvo Margarita Robles, que tiene lo suyo, pero comparado con esta chusma... salió con la defensa cerrada del CNI y del Estado. bolaños ya no puede hacer caer a Esteban como pretendía".

Y ha concluido diciendo: "A dos meses de una cumbre de la OTAN en Madrid cuyos servicios de inteligencia están encantados de ver como aquí el gobierno pone en ridículo a los servicios de inteligencia de este país".