El primer sonido en 'Herrera en COPE': quién "osó demostrar" que Pedro Sánchez no tiene razón con el procés

Sergio Barbosa, subdirector y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, porla declaración de Pere Aragonès asegurando que en 2023 habrá un referéndum sobre la soberanía de Cataluña.

"A última hora de la noche, alguien osó demostrar que Pedro Sánchez no tiene razón. Cuando dijo que el proceso catalán había terminado, no sabía si estaba en sus planes que solo 10 días después Aragonés saliera a decir lo contrario. Los separatistas no se dan por satisfechos con todas las medidas a su favor", recalcó Barbosa.

Pero, para el subdirector de 'Herrera en COPE', hay "algo en lo que no mintió, cuando dijo que entrábamos en otra fase". "Ahora el Gobierno va de la mano con el proceso secesionista. Están buscando los eufemismos para no llamarlo referéndum", concretó. "Será lo que será: una consulta soberanista", recalca Barbosa. "Ahora Aragonés alega que será democrático. A ver si al final íbamos a tener razón los que decíamos que el procés era antidemocrático. Ahora ya no es sedición, serán desórdenes públicos. Comparar lo de Aragonés con lo de Sánchez y la justicia es muy revelador", sentenció el presentador.

"El riego por manteo"

"Hoy comienza lo que Herrera suele llamar: el riego por manteo. Esta vez los socios de Gobierno la han tenido a cuenta del Consejo de Ministros para aprobar las ayudas a los españoles. Ni el diario El País puede asegurar qué va a pasar con las exigencias de Podemos. Han querido marcar perfil propio, que en estos casos quiere decir, mayormente, hacerse el más generoso del mundo. La reválida autonómica y municipal de mayo puede ser muy punki para ellos. Claro, si el PSOE se comporta en muchos aspectos como Podemos, pues Podemos queda colgado de la brecha", apuntó Barbosa.

Eso sí, todas estas medidas llegan a última hora. "Pues llama la atención que el gobierno se haya esperado a que pasara lo gordo de la Nochebuena y la Navidad, para aplicar esa bajada a posteriori. Con lo cual se alimenta la teoría de que el gobierno juega con los tiempos para recaudar todo lo que puede a través del IVA y luego ya, con el saco lleno, se dedica a devolvernos un poquito de lo que, en realidad, es nuestro dinero... Ya ven, la jugada perfecta, a las puertas de un año electoral", finalizó el presentador de 'Herrera en COPE'.