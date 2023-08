El primer sonido del día en Herrera en COPE: el último anuncio de Junts antes de formar el Congreso

Sergio Barbosa, presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la festividad de la Virgen de la Asunción y el último movimiento de Junts de cara a la formación de la mesa del Congreso.

Avanza la negociación para presidir el Congreso

Faltan dos días para el tan anunciado jueves, en el que los políticos se deben repartir el control de la mesa del Congreso y dar por constituidas las Cortes, como paso previo a los contactos para armar una investidura. Está siendo una "subasta" como ha confirmado el propio Puigdemont. "Crece el nerviosismo y sube la subasta. Y se disparan las especulaciones. Paciencia, perseverancia y perspectiva", escribía en su cuenta de Twitter.

En el PSOE ya hay voces que reconocen que en esta negociación "van a ciegas" porque Puigdemont no es como Esquerra y no saben por dónde les puede salir.

Para llevar el recochineo al máximo, los de Junts han anunciado que se reunirán el próximo jueves, dos horas antes de la votación de la Mesa del Congreso y que no decidirán, o al menos no anunciarán su posición, hasta pocos minutos antes de que haya que elegir al presidente del Congreso.

Aquí el verdadero problema es el precio que el PSOE puede obligar a pagar a España en su conjunto, con tal de que los socialistas puedan seguir gobernando, aunque sea de forma absolutamente precaria. De momento, lo que tenemos es más opacidad con los actores implicados insistiendo en que no pueden dar detalles a los españoles de lo que están trajinando.

Sabemos que el PSOE no quiere renunciar a la presidencia del Congreso porque para sobrevivir a la legislatura que quiere montar, necesitará controlar la Mesa todo lo posible y sabemos que Bildu y ERC van a apoyar al PSOE para que presida la mesa. De hecho, los de Bildu lo que no quieren es que la presida el PNV.

Miren, el sanchismo conduce a una opereta en dos actos: El primero es en el que estamos la subasta de la que gozan las derechas e izquierdas insolidarias, para profundizar las desiguales entre españoles, y luego, cuando eso ya está hecho, es cuando se ponen al paripé de hacerse los progres, acordándose a última hora de hacer viviendas, hacerse los feministas con leyes que, a la hora de la verdad, benefician a los violadores, etc.

¿Qué podría pasar con la investidura?

Luego está el drama de saber que esto puede que solo acabe de empezar. Porque si lo de la Mesa no se va a desvelar hasta unos minutos antes de las diez de la mañana del jueves luego lo de la investidura puede ir en los términos del acuerdo de la Mesa o no. Y si las cosas se dan de tal manera que Sánchez consigue reunir más apoyos que Feijóo, dirá que tiene que ser él, y no Feijóo, el que se someta a la investidura.

Y si Feijóo hace valer su condición de ganador de las elecciones y defiende que, ante el espectáculo de negociar con el fugado, lo sensato es que haya un gobierno en minoría del más votado. Pues el dilema que le puede esperar al Rey puede ser importante.

El 'no es no' de Sánchez conduce a este tipo de situaciones: al bochorno de negociar investiduras con delincuentes y a poner en un brete a una institución con la Jefatura del Estado, que no debería verse en estas situaciones si hubiera un poco de sensatez y se actuara de buena fe.

Argentina, posible reflejo del futuro de España

De hecho, una manera de ponerse los prismáticos y saber cómo podría en el futuro una España que se haya entregado ya definitivamente a la formas populistas de gobierno es mirar a Argentina. En Argentina, no es que lleven 10 años de populismo, es que atesoran 70 años de peronismo, que es la quinta esencia del populismo hispano-americano, que ahora algunos están queriendo trasladar a España.

Hasta que en Argentina, con una inflación anual del 130%, a la gente un día ya no les vale ni el peronismo ni las soluciones templadas. Porque la gente acaba harta del sistema el sistema, como dicen, es lo que ya no da más de sí. Y entonces, un día, coge Javier Milei y gana las primarias de ese país y se convierte en uno de los favoritos, si no el principal favorito, para ganar las próximas presidenciales.