Sorpresa en las primarias a la presidencia de Argentina: victoria del ultraderechista Javier Milei

El resultado de las elecciones primarias en Argentina han sorprendido a propios y extraños, convirtiendo al ultraderechista Javier Milei en el precandidato más votado de todo el arco político.



Con casi 7 millones de sufragios, el economista liberal, líder de la formación La Libertad Avanza, no sólo ha capitalizado el voto del descontento de la sociedad argentina, sino que se ha convertido en el político más votado de entre los aspirantes a la Presidencia para el 22 de octubre.



Estas elecciones celebradas este domingo en Argentina han dejado a la que fuera ministra de Seguridad en el Gobierno de Mauricio Macri, Patricia Bullrich en la rampa de lanzamiento para intentar convertirse en la tercera presidenta del país, después de María Estela Martínez de Perón (1974-1976) y Cristina Fernández (2007-2015).



La candidata del 'si no es todo, no es nada' se impuso en la interna opositora al alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, al que aventajó en más de 1,4 millones de sufragios.



Aunque la tercera fuerza más votada fue Unión por la Patria, el que será candidato a la Presidencia, el actual ministro de Economía, Sergio Massa, se situó por detrás de Milei en la lista de aspirantes, con casi 5 millones de sufragios, un millón más que Bullrich.

Momentos de incertidumbre

El sorprendente resultado de las primarias echa "más leña al fuego de la enorme incertidumbre en torno a la maltrecha economía del país", aseguran los analistas políticos y económicos.

El resultado no previsto por las encuestas, es inesperado para los mercados, que este lunes darán las primeras señales de cómo han digerido la noticia.

"Es clarísimo que más de la mitad de los argentinos ha votado por un cambio drástico de rumbo. Sea que gane Milei o Bullrich en las elecciones de octubre, va a haber un apoyo muy grande de la gente para que se tomen las medidas necesarias para que ese cambio se haga. Y esa debería ser una muy buena noticia para los mercados", afirma el economista Aldo Abram, director ejecutivo en la Fundación Libertad y Progreso a la Agencia EFE.

Un país sin reservas monetarias

Tras el resultado en las urnas se plantean varias dudas con la vista puesta en octubre: ¿Podrá Milei, de ideas disruptivas que van mucho más allá del neoliberalismo, sumar más apoyos o el de este domingo es su techo? ¿Puede haber un traspaso de votos de la dirigente de centroderecha Patricia Bullrich, ganadora en la interna de Juntos por el Cambio, a Milei, o viceversa?

Quienes votaron este domingo al alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, en la interna de Juntos por el Cambio, ¿darán su apoyo a Bullrich o al oficialista Sergio Massa? ¿A quién irán los votos del peronismo no kirchnerista y de la izquierda tradicional? ¿Habrá una segunda vuelta electoral en noviembre y entre quiénes?

La incertidumbre es más que política, ya que los tres candidatos tienen propuestas muy diferentes sobre el rumbo que debe tomar una economía con profundos desequilibrios fiscales y monetarios, una inflación que ronda el 120 % interanual, pobreza en aumento y una multimillonaria deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Argentina, un país sin reservas monetarias, va a vivir en la zozobra de una economía paralizada y sin oxígeno, tormentas cambiarias permanentes y grandes sectores sociales agobiados por el peso de la inflación.