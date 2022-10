El primer sonido del día de Herrera: qué es la estanflación y por qué puede darse en España a partir de abril

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la posible reforma del delito de sedición y la situación económica que atraviesa nuestro país.

El comunicador ha arrancado la mañana recordando los tres temas clave de este martes, de los cuales dos siguen siendo protagonistas con mayúsculas este miércoles. "La Ley Trans coge un respiro porque el PSOE quiere ampliar el plazo para las enmiendas. Queda la economía y, por otro lado, esa especie de manía por descuadernar la unidad nacional con tal de seguir otros cuatro años en Moncloa".

¿Cómo afectaría a Carles Puigdemont la reforma del delito de sedición incluido en el Código Penal? Si la reforma supone una rebaja de la pena por dicho delito, influiría en las medidas cautelares y la posible condena, además de acortar los plazos de prescripción de los delitos Madrid 26 oct 2022 - 02:41

En clave económica, "la foto tiene una palabra, la estanflación. Efectivamente, como usted ya sabe porque se ha hablado muchas veces, define como un periodo de inflación o de subida de precios donde además hay un estancamiento de la economía. Y esto es lo que vamos a encontrar según varios organismos. AIReF. Es decir, a comienzos de abril podríamos estar ya en recesión, y si continúa el periodo inflacionista, estanflación, la tormenta perfecta, porque con una recesión normal, dentro de lo malo, los precios suelen bajar. En la estanflación no. En este fenómeno, además de que la economía va mal, todo está carísimo"

"A todo ello hay que mirar al Gobierno y decir, ¿tiene el Gobierno previsto en atención a estos avisos aplicar alguna dosis de realismo mayor a los PGE? La respuesta es no. La respuesta hecha más sencilla es, ¿reconoce el Gobierno la situación? No. Hay un termómetro que no falla que es la concesión de créditos e hipotecas que desciende. Primero porque han subido mucho los tipos de interés, porque hay perspectivas económicas peores. Este es uno de los indicadores, hay muchos más, y nos sitúa ante una falta de realismo apabullante del Gobierno", ha desgranado.

Por otro lado, también en materia económica, el Gobierno "tiene otros frentes abiertos, como los famosos PERTE de los fondos Next Generation. El PERTE es un proyecto estratégico para la recuperación y la transformación económica. Es un instrumento de colaboración público y privada. Tú vas a recibir una serie de fondos que pone en marcha la UE para paliar los efectos de la pandemia. Con lo que le toca a España, estableces unos PERTE y para ello eliges unos sectores que sean claves para un buen futuro económico. Uno es el desarrollo del vehículo eléctrico que está de actualidad en los últimos días, las energías renovables, el sector agroalimentario, la industria naval, etc. Se establecen PERTE, tú recibes el dinero que ya tiene el Gobierno y tienes que ejecutarlo, que es lo que este Gobierno no está sabiendo hacer".

En clave política, la actualidad pasa por la reforma del delito de sedición: "Da igual lo que diga la realidad, lo importante es lo que diga el Gobierno. Alterar, recortar, aliviar el delito de sedición para contentar a unos socios que luego te tienen que aprobar unos PGE supone desarmar al estado ante sus enemigos declarados. De producirse un nuevo desafío, cómo actuaría este Gobierno. Qué pasa si vuelve Puigdemont. Cómo queda el TS ante los europeos cuando el Gobierno por detrás cambia el Código Penal. Cómo va a justificar eliminar el cumplimiento íntegro de las penas. Cómo explicará eso cuando pida el voto en mayo", ha apuntado Herrera.