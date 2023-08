El primer sonido del día en Herrera en COPE: la situación política y judicial de Puigdemont

Antonio Herráiz, presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por Audio





"el expresidente fugado sigue en Waterloo eh acariciando el gatito no sé si como Don Vito Corleone o o como el doctor Gang el enemigo del Inspector Gadget es esa escena de alguien que se cree superior y en este caso sabe que es decisivo para que Pedro Sánchez si gana Moncloa entre sus exigencias para dar su apoyo a la amnistía el referéndum la condonación de la deuda y luego una larga lista que incluye el traspaso del aeropuerto del Prat Cercanías de Renfe o la propia seguridad social que todo esto y otras tantas competencias más pasen a manos de la Generalitat pero por encima de todo esto está la cuestión personal de Puigdemont en ningún caso quiere volver a España detenido para ser juzgado por mucho que le prometan que vaya a ser indultado después eso lo sabe Sánchez y de ahí que haya recurrido una vez más a la Fiscalía de quien depende es que la Fiscalía depende de quién depende sí sí aprenderé del gobierno pues ya está ay como la Fiscalía depende del gobierno de Sánchez el presidente se ha encargado de activarla con urgencia en un caluroso mes de agosto para que no se enfade puñomón en plenas negociaciones primero para la composición de la Mesa y luego para salvar la investidura aquí el Tribunal Supremo había dictado una orden de detención nacional contra el forajido el expresidente presentó un recurso de amparo al Constitucional para anular esa orden y como estamos en agosto en el Tribunal de Garantías hay de guardia lo que se denomina como sala de vacaciones que le ha dicho a Puigdemont que nones que localizado el Supremo va para adelante y su orden nacional de detención también una vez que el Constitucional inadmitía el recurso del líder de Jones se pueden imaginar que hubo llamadita o ni siquiera eso el propio Sánchez por iniciativa propia movió ficha como recurriendo la Fiscalía de quien depende es que la Fiscalía depende de quién depende bueno como ante la decisión del Constitucional que había recurso de la Fiscalía han tardado poco en reaccionar cuál es la versión oficial del Ministerio Público para recurrir que el Constitucional no tiene ninguna urgencia para que a través de su sala de vacaciones resuelva en contra de la petición de puigdemol es decir que mantenga su orden de detención esto el oficial la realidad tiene un matiz diferente ahora mismo esa sala de vacaciones del Constitucional está controlada por una mayoría de magistrados del denominado sector conservador si recurre la Fiscalía como ya ha dicho que va a hacer cuando se vuelva a revisar por el Pleno del Tribunal de Garantías del Constitucional este Tribunal ya estará bajo la tutela del sector progresista con Cándido Conde Pumpido al frente esta es la última maniobra de Sánchez en pleno proceso de negociación con los separatistas han tardado poco en llamar a la Fiscalía la Fiscalía de quien depende para que haga el trabajo trabajo fino urgente a domicilio si esto va a ser suficiente para convencer a Puigdemont la respuesta es que no lo sabemos puyamón es insaciable pero la intención es tranquilizarle con esta decisión y lo que está claro es que de no haber actuado la Fiscalía dejando ahora posterior y a Cándido Conde Pumpido como árbitro de esta decisión el fugado se habría revuelto y tiene claro ahora mismo en estas negociaciones que no quiere desaprovechar la situación que se le presenta sabe que es decisivo sí y va a apretar las tuercas al máximo si hay respuesta positiva dará al sí a Sánchez que no bueno pues ya decidirá entonces si activa el detonador si miramos el calendario la próxima semana se constituyen las Cortes eran por tanto siete días de intensas negociaciones y el objetivo de PP y PSOE es el mismo que un diputado de su partido sea el nuevo presidente del Congreso en el PP si le resulta la carambola si hay alguna abstención inesperada o algún grupo de los minoritarios que se vota a sí mismo pues lo tienen claro cuentan con box les darán peso en la mesa y el presidente podría podría ser del Partido Popular en el PSOE esas cuentas las tienen que extremadamente fina estamos contado que tiene presiones de Esquerra de Bildu e incluso de algunos de los partidos que conforman sumar para tener un puesto en la Mesa del Congreso es más algunas de esas formaciones y aquí ayer escuchábamos a Joan Baldoví de Compromís apuestan por ser ellos o uno de los partidos a los que tiene que recurrir Sánchez para sacar la investidura que tienen que ser ellos los que presidan la cámara el peso está pendiente del sí de una complicada amalgama de partidos de los que ahora mismo solo tiene garantizado el apoyo de sumar y de Bildu los dotegui lo tienen claro y lo han dicho luego los de Esquerra se harán los interesantes pero terminarán claudicando como han hecho los de yunqueras y y rufián durante toda la legislatura así que volveremos a la casilla de salida la gobernabilidad de España depende del forajido puyamón esa es la casilla de salida eso es lo que en la misma noche electoral del 23 J todos conocimos y esto nos gusta un sector del PSOE que al menos en público es cada vez ese sector más testimonial desde el 23 J no hemos escuchado a Lamban bastante tiene al extremeño vara que lo mismo y después de dos semanas en la sombra ha salido el presidente de Castilla La Mancha williano García Page fue el único el único socialista que el 28 de mayo revalidó su mayoría absoluta y en su éxito en parte en parte tuvo que ver su medida distanciamiento de Pedro Sánchez ahora dice que es triste depender de Puigdemont bueno pues lo triste es que su partido vaya a recurrir a un fugado de la justicia para seguir en el poder o al menos que lo intente que lo consiga no es una incógnita pero no vale que digan que Sánchez no tiene alternativa porque no es así claro que la tiene dejar gobernar a la lista más votada la primera y las palabras de paje el se quedan en nada cuando luego eh cualquiera de sus diputados apoya todo tipo de cesiones a los separatistas y también cuando llega a las reuniones de la dirección socialista y aquí todos callan o se ausentan para no ser cómplices de lo que está pasando pero lo son si no directos que también indirectos"