El primer sonido del día en 'Herrera en COPE': la sequía se recrudece en España con el récord de temperaturas

Sergio Barbosa, subdirector y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por las temperaturas que habrá en los próximos días y la situación de sequía en España.

"Hoy comienza el episodio de calor que, entre este martes y el próximo viernes, según nos dicen, nos va a hacer viajar al futuro. No al futuro del siglo XXV, en el que la inteligencia artificial haya esclavizado a los humanos y vivamos en colonias por ahí desperdigadas en la vía láctea", comienza explicando. Pero sí al futuro más de "estar por casa", al futuro de dentro de tres meses, como si estuviéramos ya en el próximo verano. "Así que veremos en las próximas horas si, como dicen que puede pasar, batimos el récord de temperaturas en un mes de abril, por lo menos desde hace 40 años", apunta.

Sergio Barbosa pone el foco sobre una de las noticias del día: "Hoy cierra, por falta de lluvias, el canal de Urgell". "Es la primera vez en la historia que se toma una medida tan drástica y que nunca se había finalizado la campaña de riego en un mes de abril", señala, "los alcaldes de los municipios afectados en Lérida se han reunido para analizar la situación". "Pero es que, además, desde ayer está activo el segundo riego de emergencia en el canal de Orellana, en Extremadura, que utiliza agua del Guadiana para 37 términos municipales de Badajoz y Cáceres", explica.

"Con esto de la sequía y de los agricultores mirando con cara de pena sus campos marchitos, hay expertos que dicen que, además de espabilarse con las desaladoras, con la reutilización de las aguas residuales, con los sistemas que eviten al máximo el malgasto de agua, lo mismo hay que dar una vuelta al tipo de cultivos en España", señala Sergio Barbosa, "algunos hablan incluso de una especie de reconversión de los regadíos españoles o por lo menos de la manera de trabajar con el agua".

El comunicador recalca que "se necesitaría de un plan muy bien pensado, muy bien ejecutado y con todo el revestimiento de un pacto de estado, de un plan de país". "Yo no sé si la actual clase política española podría estar a la altura de eso", apunta, "porque uno ve cómo se está gestionando lo del agua de Doñana y la verdad es que se le cae el alma a los pies". "Porque en este país todo acaba emponzoñado por el politiqueo más burdo y más descarado", reflexiona Sergio Barbosa.

"Los mismos socialistas que, con tal de impulsar el Aeropuerto del Prat en Barcelona, no han tenido muchos miramientos con el Humedal de la Ricarda, en el delta del río Llobregat", explica el comunicador, "son los que han puesto el grito en el cielo con lo que pueda pasar con los humedales de Doñana": "Los dos espacios merecen una protección; Doñana porque es una enorme joya del suroeste español y La Ricarda porque es una pequeña joya que todavía sobrevive en la abigarrada zona metropolitana de Barcelona".

Para Sergio Barbosa, "ampliar el Aeropuerto del Prat, como defienden los socialistas, a La Ricarda muy bien no le viene": "Pero allí el PSOE ha tratado de hacer el esfuerzo de conjugar el respeto al medioambiente, con el interés económico del aeropuerto y los juegos políticos con Esquerra para aprobar los presupuestos catalanes". El comunicador explica qué hace falta para que ese plan sea viable: "Pues que venga agua de fuera de Doñana, vía trasvase".

Un trasvase que, "si no se hace, es porque el gobierno central no quiere". "Es decir, que estamos discutiendo sobre la nada más absoluta, pura sobreactuación electoral, porque lo más curioso de esto es que no está previsto que se haga nada en Doñana, ni en el corto, ni en el medio plazo", recalca Sergio Barbosa. Así que con esos argumentos "y tras la escandalera que ha montado el sanchismo", el consejero andaluz de medioambiente, Ramón Fernández-Pacheco, se ha tenido que ir a Bruselas a dar explicaciones al comisario europeo del ramo.

"El señor Fernández-Pacheco trataba de hacer la lectura positiva de su encuentro con el comisario europeo, porque sí, que la comisión te diga que va a estudiar las alegaciones que tengas que hacer es positivo", reflexiona Sergio Barbosa. "Pero tampoco se puede ignorar que el tono del comunicado sigue siendo bastante áspero, dentro de lo cordial que suele ser la comisión", explica, recalcando que "de la Unión Europea Keynesiana en lo económico y ecologista, en lo que a energía y movilidad se refiere, poca comprensión puedes esperar".

Sergio Barbosa recuerda que "Bruselas es la que ha arrancado olivos y plantaciones sin miramientos". "Si ahora dice que Doñana no se puede tocar, pues va a seguir por ahí, y más si ya hay una sentencia de la justicia europea que afeaba a España no haber hecho nada todavía contra los pozos ilegales que sacan agua subterránea", explica. Una cuestión "que también supone una colleja para el actual gobierno central": "Pero el PSOE, en vez de sentirse aludido, lo que está es disfrutando de que la Junta de Andalucía haya ido a sacar este tema en plena precampaña".

"Porque la reunión estaba prevista para el 5 de mayo, y tal fue la escandalera, azuzada por Moncloa, que la Junta de Andalucía lo ha querido adelantar", señala Sergio Barbosa, "y en lo que obligas a la junta a ir a Bruselas, el Gobierno de Sánchez disfruta como un niño chico porque esa es la prueba de que en Moncloa siguen siendo expertos en aprovechar oportunidades, marcar la agenda política y ocultar los asuntos que no les convienen, provocando incendios o fuegos de artificio como distracción".

Sergio Barbosa se pregunta "quién va a seguir hablando de la ley del 'solo sí es sí', que hoy pasa por el Senado, o del desgobierno del ejecutivo de coalición con la Junta de Andalucía dando explicaciones en Bruselas por lo de Doñana, con la prensa analizando las enmiendas de la ley de vivienda o con la exhumación de Primo de Rivera". "Este el típico asunto que a la inmensa mayoría de los españoles les interesa bien poco, pero retrasando la exhumación hasta hacerlo coincidir con periodo preelectoral, se garantizan que la mayoría de los telediarios abran con los pocos falangistas que se asomen al Valle de los Caídos levanten el brazo y que luego provoquen tensiones", explica.