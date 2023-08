El primer sonido del día en Herrera en COPE: la reunión entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez

Sergio Barbosa, presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por la reunión entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. Audio

Audio





"Ya les adelantó, que muchos analizan que no, y es que se diría que el encuentro de esta mañana entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo va a tener más de escenificación de lo que es la política hoy en día que de punto de inflexión para cambiar esa misma política", comienza Sergio Barbosa este miércoles. El presentador de 'Herrera en COPE' expone que "ya de entrada el presidente en funciones, Pedro Sánchez, acude arrastrando los pies": "Con esa cosa del que te perdona la vida como diciendo bueno, venga, vamos a ver qué quiere el intensito de las reuniones".

El comunicador recalca que "la reunión se ha cerrado después de que el candidato a la investidura, Núñez Feijóo, le mandara un WhatsApp diciéndole que a ver cuándo podían hablar por teléfono para el tema de quedar y hablar de las cosas de España, pero Sánchez evitó esa llamada": "El presidente se limitó a contestar por WhatsApp para decirle a Feijóo que ya si eso que fueran sus respectivos equipos los que cerraran el encuentro". "Ya cuando te encuentras con alguien al que le da pereza mantener una conversación contigo y todo lo despacha con mensajes escritos, es que en mucho feeling no hay", analiza.

"Ahora habrá que ver si Sánchez no le hace a Feijóo eso que los más jovenzuelos llaman el ghosting", apunta Sergio Barbosa, "que después de haber quedado, al final Sánchez no se presente y no dé más señales de vida y se quede Feijóo compuesto y sin reuniones". El comunicador espera "que no": "Pero vamos, que si el Partido Popular pretende darle solemnidad al encuentro para vestirlo como el momento en el que el PP ofreció una alternativa de consenso al disparate de reeditar el Frankenstein con amnistía de por medio y todo lo demás, lo cierto es que el PSOE va a tratar de hacer todo lo contrario".

El presentador de 'Herrera en COPE' explica esta reflexión sobre la actitud socialista: "Despreciar lo que no se debería despreciar, porque forma parte de la liturgia de la democracia y del Estado de Derecho, pero eso explícaselo tú a la portavoz en funciones, Isabel Rodríguez, conocida por haber sido sancionada en más de una ocasión por su afición a politizar las ruedas de prensa del Consejo de Ministros".

Tras recordar sus declaraciones, señala que "del ninguneo a la reunión de hoy ya están participando también los presidentes autonómicos nacionalistas como Urkullu y Aragonés, así como la mayoría de líderes autonómicos del PSOE que han dado portazo a Feijóo". Sergio Barbosa deja en el aire "que hará el socialista García Page", pero "la navarra Chivite o el asturiano Barbón ya se han puesto muy dignos diciendo que ellos no tienen nada que hablar con el ganador de las elecciones".

"Diría que a los asturianos no les conviene demasiado esa dinámica de ver cómo son siempre los separatistas los que sacan tajada, mientras Asturias cada vez está más envejecida y con menos futuro, pero bueno cada uno lo ve como quiere", reflexiona el presentador de 'Herrera en COPE'.

Para Sergio Barbosa, "el caso es que es curioso porque el PP sigue en esa difícil tesitura de tratar de tender puentes con lo más desagradecido de la política española, especialmente con los nacionalismos, y ahí cada día es un dilema porque tratas de acercarte al PNV o de sondear qué neurona de sensatez puede seguir latiendo en lo más profundo de Junts, pero al mismo tiempo te ves en la tesitura de no poder hacerle ese regalo descarado después de criticar lo que tiene toda la pinta de ser un fraude de ley en el Congreso como es la concesión de grupos parlamentarios propios a Junts y Esquerra".

"Ayer fue el PP el que, como fuerza que controla la Mesa del Senado, tenía que decidir si a los nacionalistas se les daba grupo propio también en la Cámara Alta y lo que pretendía el PSOE era conformar grupos para PNV y para Junts en los que hubiese más diputados socialistas que de los propios nacionalistas, cosa que el reglamento no permite o no está claro que lo permita, así que los populares han decidido acudir al VAR, que sean los letrados los que decidan si eso es legal o si no es legal", apunta el comunicador, "así el PP se quita de problemas si le hace la concesión a los nacionalistas".

El comunicador reflexiona que "en todo caso lo que ha hecho el PP en el Senado es lo que se debe hacer, preguntar a los letrados en caso de duda para que decidan, que para eso están". "Lo que no es normal es lo que hizo la socialista Francina Armengol en el Congreso metiéndose, como decimos, en un posible fraude de ley", recuerda.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Sergio Barbosa termina con "una misma conclusión": "Hoy es un día que va a ilustrar el gran drama de la política nacional y ese drama es que los dos grandes partidos de Estado, el PSOE y el PP, están condenados, y desde que se debilitó el bipartidismo más todavía, a depender de los separatismos; el PSOE lo hace de forma pornográfica y el PP al final se ve obligado a hacerlo pegando pellizquitos de monja con la idea de sembrar para el futuro".