El primer sonido del día en 'Herrera en COPE': lo que verdaderamente significa la subida del IPC

Antonio Herraiz, presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos por el dato del IPC, que registra una nueva subida este mes y que afianza una inflación que según los expertos nos va a acompañar meses. "Termina el Debate sobre el Estado de la Nación, pero hay un dato que va muy por delante de lo que se habla y de lo que se anuncia en el Congreso. Es la subida de los precios, que está actuando como una auténtica apisonadora. Primero contra nuestros bolsillos y después contra la credibilidad del propio gobierno de Pedro Sánchez".

"No hace falta que cuando Estadística confirma un dato de inflación o cuando lo avanza te lo explicamos a ti, que vas a comprar a diario,llenas el depósito de gasolina con frecuencia o que ves como tú factura de la luz no para de crecer. Esto lo ves a diario, pero en la cifra confirmada de junio sí que hay detalles especialmente reveladores. Ese 10,2% de IPC es su nivel más alto en 35 años. Eso quiere decir que si no te han subido nada el sueldo eres un 10,2% más pobre, que no es un dato menor, y si te lo han subido por debajo de esa cifra, pues la diferencia que resulte también eres más pobre", explica el presentador de 'Herrera en COPE'

"Hay más detalles. Solo en la cesta de la compra, en los productos que adquirimos en el súper, la OCU estima que nuestro gasto anual ha crecido 830 € por hogar de media. Eso quiere decir que cuando tú vas a comprar todo te resulta más caro y la suma de todo es incremento resulta ser 830 € por hogar de media. Si bajamos a la letra pequeña, de lo que ha subido más y de lo que ha subido menos, ahí está el 40% de los combustibles, 42% el diésel y 34% la gasolina, 52% de la electricidad y luego de productos de primerísima necesidad cuya variación oscila entre el 20 y el 30%"

"A partir de ahí cabe preguntarse la cuestión que nos hacemos todos: ¿hasta cuándo? Los indicadores no hay que buscarlos en el Ejecutivo, porque su habitual optimismo no se cumple, y aunque se apruebe regalías de septiembre a diciembre, como si en diciembre ya se acabará todo, pues nadie está ahora mismo en disposición de asegurar que la inflación va a caer justo en ese momento o lo hace de manera significativa. Mucho menos si sigue la invasión de Rusia en Ucrania, y, a día de hoy qué es 14 de julio, no hay datos que aseguren que la guerra va a terminar por aquel entonces, ojalá".