El primer sonido del día en Herrera en COPE: qué ha pasado en Rusia y qué va a pasar con Putin y Wagner

Sergio Barbosa, presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por lo que ha pasado en Rusia y qué va a pasar con Putin y Wagner.

"Hoy el mundo se sigue preguntando qué diantres ha pasado en Rusia y, sobre todo, qué puede pasar a partir de ahora", comienza Sergio Barbosa, "de momento, trata de recuperar la normalidad, tanto en Moscú como en la frontera sur con Ucrania, pero lo cierto es que normalidad plena no puede haber, porque el susto ha sido gordo". "Ha llamado poderosamente la atención el silencio del Kremlin, porque, a esta hora, Putin sigue sin hacer una valoración de la rebelión militar que ha tenido que sofocar", señala el presentador.

En las últimas horas, el gobierno ruso ha emitido un vídeo del presidente hablando de la guerra de Ucrania sin hacer referencia al motín de Wagner, porque al parecer las imágenes fueron grabadas el pasado miércoles. Sobre ello, Sergio Barbosa analiza "si Putin está acorralado y cerca de caer o si al sobrevivir al motín será capaz de sobreponerse y en lo que está ahora mismo es en iniciar una serie de purgas, eso sólo lo sabe él, porque de los muros del Kremlin para adentro, todo es una nebulosa".

Las preguntas que quedan

"Lo cierto es que, los que no sean muy jovencitos, este fin de semana, entre el viernes y el sábado, tuvieron la sensación de estar reviviendo un poco lo de 1991, en aquellos días históricos en los que cayó la Unión Soviética", apunta Sergio Barbosa, "30 años después, se ha vuelto a escuchar hablar de golpe de estado contra el que manda en el Kremlin, se han vuelto a ver barricadas en las calles de Moscú para defenderse de algo que podía ser muy gordo y se ha hablado, en Rusia, de posible guerra civil".

La expresión "guerra civil" la pronunció el propio Vladímir Putin para acusar de traición al que hasta ahora era uno de sus hombres de confianza, Prigozhin: "Claro, escuchar a Putin decir que se arriesgaban a una guerra civil…. , así escuchado, te quita el hipo. Porque una guerra civil en un país, con uno de los mayores arsenales nucleares de la tierra, hizo temer a más de uno aquello de a ver el caos nuclear que se evitó en 1991, lo vamos a tener ahora, tontamente, una tarde cualquiera de junio de 2023".

"Lo que no se había visto nunca es que el jefe de unos de esos grupos de mercenarios tuviera tanta fuerza, o creyese tenerla, como para amenazar al presidente con entrar por la fuerza en Moscú, si no cesaba a su ministro de defensa y su jefe del estado mayor", explica Sergio Barbosa, "es decir, los mercenarios exigían tomar el control efectivo de las operaciones de Rusia en Ucrania y esto después de que Prigozhin haya criticado a Putin, como ningún otro ruso puede criticar a Putin".

La sensación de Sergio Barbosa es que "Putin ha tenido siempre bastante paciencia con el jefe de los mercenarios, al que le debe que, en 2014, le pusiera en bandeja la anexión de Crimea". El comunicador trata de definir "el enigma Prigozhin": "Si estamos hablando de un fanático al que se le fue la pinza y al no saber medir sus fuerzas al final tuvo que recular y pactar su exilio o si es un pragmático que ha hecho todo esto para quitarse del medio, sabedor de que la guerra ya no la van a ganar y que lo mejor sería firmar la paz con Zelensky".

"O el ejército ruso en la retaguardia está mucho peor de lo que nos pensamos o Putin tiene más sangre fría de la que cabía esperar", comenta Sergio Barbosa sobre esos avances camino de Moscú y lo sucedido en Rostov, "porque, si lo pensamos detenidamente, lo de Prigozhin era un suicidio": "Porque por más que el ejército ruso esté debilitado, no deja de tener más de un millón de efectivos y dos millones de reservistas; querer tomar Moscú con una columna de 5.000 hombres no parece muy realista, por más que no encontrara demasiada resistencia por el camino".

Para el presentador, "Putin evitó el conflicto y supo negociar nada menos que con un traidor", pero también ve un "enigma Putin": "O es un tipo mucho más pragmático de lo que cabía esperar, o está tan debilitado que ha empezado a ceder en cuestiones impensables hasta ahora". Para Sergio Barbosa, "tanto una cosa, como la otra, puede abrir un nuevo escenario": "Ahora, Occidente y Ucrania podrían tener la tentación de entablar conversaciones con ese Putin pragmático o debilitado para acabar con la guerra".

"¿Qué pasará ahora con Wagner?, ¿va a desaparecer?, ¿se va a integrar en el ejército?, ¿eso va a debilitar las posiciones rusas en Ucrania?, si los sectores más radicales y poderosos de Rusia decidieran hacer caer a Putin, ¿forzarán una nueva dinámica de la guerra, más dura de la llevada hasta ahora?", se pregunta Sergio Barbosa. "Y todo esto", expone el presentador, "dando por hecho que Putin se haya debilitado, porque el mundo está lleno de casos en los que un intento de golpe fallido al final refuerza al que lo recibe y lo supera": "Véase Maduro o Erdogan".

