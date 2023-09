El primer sonido del día en Herrera en COPE: la propuesta de Urkullu y la investidura del PSOE

Sergio Barbosa, presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por la propuesta de Urkullu y la investidura del PSOE.

"Si agosto ha sido el mes de la de la digestión de los resultados electorales del 23 de julio, septiembre va a ser el mes de que aquí cada uno vaya poniendo sus cartas sobre la mesa", comienza Sergio Barbosa este viernes, "en ese sentido, las últimas horas han sido muy significativas porque usted solo tiene que hacer un ejercicio de memoria para acordarse de cómo estábamos hace solo un mes, el 1 de agosto", sentencia el presentador de 'Herrera en COPE': "Lo de la posible amnistía todavía era una idea que causaba demasiado estupor como para que la mayoría se la tomara como una posibilidad realmente seria".

El comunicador señala que, por esas fechas, "aquí quien más y quien menos tenía todavía muy presente lo que el propio PSOE había dicho en la propia campaña electoral del 23 de julio y antes de eso también": "Que la amnistía no cabía en la Constitución y que además sería un exceso, porque suponía olvidar los graves hechos ocurridos en 2017 y que los indultos, pues mira corre que te va, porque solo perdonar ya era absolutamente escandaloso".

"Pues solo ha pasado un mes y aquí ya no es que exista la sensación de que la amnistía va para adelante como los de Alicante, ya no es que el PSOE reconozca que lo están mirando y que ministras como Margarita Robles no cierren la puerta a esa posibilidad hasta que puedan estudiar la propuesta de amnistía que finalmente se haga", continúa analizando Sergio Barbosa, "es que la siguiente frontera, la del derecho a decidir, autodeterminación, consulta soberanista o como lo quieran llamar y vestir esa patata, ayer empezó a salir también del bote".

El presentador de 'Herrera en COPE' señala que "sale Íñigo Urkullu a decir lo de la España plurinacional para que País Vasco, Cataluña y Galicia tengan más derecho a decidir se puede hacer y encima sin tener que obligar a reformar la Constitución" y "coge el ministro Félix Bolaños y dice que bueno, que todo es mirarlo y darle una vuelta": "Ahí lo tienen, el Gobierno en funciones que aspira a ser el gobierno del Frankenstein 2.0 ya se abre a debatir la propuesta sobre el modelo del Estado plurinacional".

"Es maravilloso", reflexiona el comunicador, "porque llega Feijóo y propone seis pactos de Estado a los que no se les puede poner una pega, porque solo buscan mejorar el estado de bienestar, los servicios públicos y la igualdad entre los españoles, con lo que en teoría le gusta la igualdad a la izquierda, que le gusta más la igualdad que a un tonto una tiza, y dice Bolaños que hombre, que anda Feijóo con su pacto de Estado ahora rogando al sanchismo después de haberlo querido derogar, ¡anda ya hombre con Feijóo!".

Sergio Barbosa señala que "en cambio, si sale Urkullu y dice que quiere ahondar en las diferencias entre territorios y, por tanto, en las diferencias entre españoles en función del territorio en el que vivan, coge Bolaños y se deshace en elogios y cortesías". "Desde luego el español de a pie que esté preocupado por la defensa del Estado derecho y por la igualdad real, y no de boquilla, entre españoles tiene el dilema estos días de, o tomárselo con un poco de humor por aquello de reír por no llorar, o ponerse cada mañana aquí el tensiómetro en el brazo para controlar que no le suba demasiado la tensión", concreta.

"Después de Ibarreches, de Zapateros, de estatutos de Cataluña, de unos de octubre, de esto y de lo otro, resulta que cuando más metidos estábamos en los problemas derivados de la pandemia, la guerra de Ucrania, la crisis de la inflación, la decadencia de la clase media, el cómo vamos a pagar las pensiones, el qué vamos a hacer con nuestros jóvenes, llega el 23 de julio y vuelve a ponernos el debate territorial, que es el debate de la desigualdad institucional, delante de las narices", reflexiona el presentador de 'Herrera en COPE', "pero de una manera que jamás los nacionalistas habían tenido semejante oportunidad".