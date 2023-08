El primer sonido del día en Herrera en COPE: el problema de Pedro Sánchez para su investidura

Sergio Barbosa, presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por el problema de Pedro Sánchez para su investidura.

Audio





"si aceptamos la regla de tres de la izquierda eso de que no se puede ignorar a un millón largo de separatistas en Cataluña más lo que hay en el País Vasco y que algo hay que hacer por esa misma regla de tres no se puede ignorar a 11 millones de españoles a los que solo se les ofrece la opción de no tener representación institucional mientras eso sí siguen pagando impuestos como buenos súbditos a medio y largo plazo no puede haber ningún futuro en positivo para España con esa dinámica política de hecho si a 23 de agosto Feijóo tiene más apoyos cerrados que Sánchez es porque Sánchez no tiene la amplia y clarísima mayoría social de la que presumió la noche de las elecciones es decir menos lobos caperucita porque el Frankenstein que se forme será perfectamente legal y responderá a la lógica del sistema parlamentario pero también será un proyecto precario y en cierta manera a contra natura porque está formado por socios que solo se juntan para trincar lo suyo y sin ninguna idea común de lo que debe ser el país al contrario con una idea de destrucción del país ese es el gran problema y el gran debate político que nos traemos entre manos y por el que mucha gente está acusando el PSOE de falta de altura de miras y es por ahí por donde fijó no solo se reivindicó a sí mismo sino que también quiso destacar las contradicciones de su rival Feijo no tiene nada claro salir presidente pero si tiene clara la misión de trasladar el mensaje de que otro gobierno y otra filosofía política deberían ser posibles en España alguien tiene que mantener en pie esa esa bandera y entre tanto pues Pedro Sánchez ya sabe que que no podrá eternizarse en sus negociaciones con el Frankenstein porque el reloj empezará a correr eso sí cabe esperar que del PSOE no salga ningún exabrupto contra la decisión del monarca ayer Sánchez prometió respeto a lo que decidiera el rey y cabe esperar que así sea porque en el fondo Sánchez sigue pensando que tiene la situación controlada de hecho lo único que ha tenido que hacer en las últimas horas ha sido resignarse a que Feijóo se presente primero pero sin abandonar ese tono condescendiente con el que siempre se refiere al ganador de las elecciones pues ese es el escenario que nos espera en los próximos días esperar a que Frank sinarman gol coloque la fecha del debate de investidura que Feijó cumpla con la liturgia del que se presenta y que Sánchez vaya haciendo lo suyo por su lado el problema de Sánchez sigue siendo lo de la amnistía cómo ponerle el cascabel a ese alivio penal que no es otra cosa que establecer de forma oficial la desigualdad entre españoles ya sabemos que amnistía no lo pueden llamar porque cualquier jurista eh con un poco de vergüenza te dirá que si la Constitución prohíbe los indultos colectivos entonces la amnistía no es posible aunque no quede prohibida expresamente porque la amnistía es más que un indulto colectivo y en Derecho Riquel la norma de que si lo menos está prohibido lo más también lo está pero es que además se da la curiosa circunstancia de que la sentencia del Tribunal Constitucional que tumbó la amnistía fiscal del PP y que tanto alegró al peso en su momento ahora dificulta las cosas a Pedro Sánchez porque esa sentencia estableció que una amnistía fiscal era incompatible con la igualdad entre los españoles consagrada en el artículo 14 de la Constitución según el alto tribunal eso de perdonar el castigo a quienes habían cometido fraude fiscal venía a legitimar como opción válida la conducta de quienes no cumplían con la ley y sin embargo ayer cuando preguntaron a Sánchez el presidente en funciones ya no dijo como decía hasta hace dos días que la amnistía no cabe la Constitución ahora Sánchez ya reconoce que el asunto está sobre la mesa y que será el actual Tribunal Constitucional el que deba decidir traducido lo de la amnistía pregúntale a Pumpido colocado por mí en el Constitucional para ver cómo sorteamos el artículo 14 de la Constitución el de la igualdad entre los españoles esa igualdad de la que tanto presume la izquierda y que tanto defendió el anterior constitucional es precisamente lo que ahora está en juego"