El primer sonido del día en Herrera en COPE: personas a las que Sánchez busca convencer con sus entrevistas

Sergio Barbosa, presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por las personas a las que Sánchez busca convencer con sus entrevistas.

"El presidente del Gobierno sigue de gira enloquecida de entrevistas y el diagnóstico continúa siendo el mismo", comienza Sergio Barbosa este miércoles: "Teniendo la cara suficiente como para encajar las preguntas incómodas que le hagan, y hablando mucho, metiendo muchas contradicciones juntas, para que el entrevistador no se las pueda rebatir todas". "Ya lo único que necesita es que el formato sea un poco distendido para hacerse lo más humano posible", señala el presentador de 'Herrera enCOPE'.

Para Sergio Barbosa, "la clave está en que Sánchez no va a esos programas, como El Hormiguero, a convencernos a todos, él va a rastrillar los tres millones de espectadores de Pablo Motos, buscando, como las pepitas de oro, a un número indeterminado de votantes que, todavía, son susceptibles de dejarse engatusar". El presentador los describe como "gente desencantada", pero que "con que se tire unas semanas sin ver al PSOE hacer manitas con Bildu", "sin ver a las ministras de Podemos en las ruedas de prensa" y "encima le anuncies algunas medidas sociales más", "son capaces de votarles".

Los pactos

Según Sánchez, la España que ha de venir si gobierna el PP, "sería algo así como Mordor", expone Sergio Barbosa: "Con su oscuridad, sus ciénagas, sus relámpagos y sus orcos". "Esa es un poco la caricatura a la que se ha sumado también Yolanda Díaz, al decir que el PP quiere gobernar con elementos tóxicos", señala, "ha llamado tóxicos no sólo a los dirigentes de Vox, sino también a sus votantes". "La gente que acompaña a Yolanda Díaz no es tóxica", ironiza, "al contrario, es estupenda y huele a colonia de bebé".

Sergio Barbosa también se centra en que "la derecha sigue tratando de gestionar lo mejor posible los pactos con Vox". Viajando a Murcia, "el popular López-Miras ha activado el proceso para su investidura, convencido de que logrará ser presidente por más que todavía no haya cerrado un acuerdo con Vox": "Sigue convencido de que le avalan el peso de los números, el haberse quedado a tan sólo dos escaños de la mayoría absoluta". "Es verdad que también le ayuda un poco no haber puesto a escurrir a los de Vox", añade el presentador de 'Herrera en COPE'.

"Ese es el pecado original que cometió María Guardiola en Extremadura y por el que todavía está purgando sus culpas", recalca Sergio Barbosa sobre lo que sucede en otro punto caliente de la Península: "Guardiola explicó que no ha recibido presiones, que simplemente ha escuchado opiniones, que su posición es la misma, pero es cierto que, ahora sí, se cuidó muy mucho de decir que no quiere a Vox en su Gobierno". "El problema de Guardiola es que la presidencia de la asamblea recayó en una diputada socialista que, ahora, podría hacer lo que le convenga al PSOE", señala.

Las medidas anticrisis

Sergio Barbosa reflexiona que "los españoles, votemos lo que votemos, estamos estos días de precampaña electoral un poco como los pescadores en río revuelto": "Sólo nos falta remangarnos los pantalones coquineros como si fuéramos Borja Sémper, a ver qué nos cae de toda esta profusión de generosidad que, de repente, le entra a los políticos cuando faltan pocas semanas para unas elecciones". El presentador de 'Herrera en COPE' se centra en que "se prolonga como estaba todo lo que tenía que ver con las medidas anticrisis" y "cómo han rescatado algunas medidas de la ley de familias".

"En ese decreto escoba han querido rescatar, para que sí sean aprobadas antes de las elecciones, algunas de las medidas más agradecidas electoralmente", analiza, "ahí destacan los permisos retribuidos para cuidar a familiares y para situaciones de urgencia y también los permisos no retribuidos, de hasta 8 semanas al año para cuidar de los niños de hasta 8 años de edad": "Son esas medidas con las que la izquierda pretende, a última hora, llegar al 23 de julio sin poder decir que no ha hecho gran cosa esta legislatura por ayudar a la maternidad y la crianza de los hijos".

Otra cosa que ha aprobado el Gobierno y que no se deja en el tintero Sergio Barbosa "es una rebaja del 15% del IRPF por comprarte un coche eléctrico": "Hasta un máximo de desgravación de 20.000 euros, es decir, un máximo de 3.000 euros de descuento a cobrar no en mano, sino en la siguiente declaración de la renta". El presentador de 'Herrera en COPE' recalca que "eléctrico quiere decir eléctrico, los híbridos no entran": "El gusto de la izquierda por los coches caros y con poca autonomía sigue sin estar en consonancia con las necesidades y, sobre todo, el bolsillo de la mayoría de las familias currantes de este país".

