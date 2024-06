El primer sonido del día de Herrera en COPE: Pedro Sánchez y el control del poder judicial

Sergio Barbosa, presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por Pedro Sánchez y el control del poder judicial.

"¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 20 de junio de 2024

"Bueno, miren de las cosas de la actualidad. Hoy es un día para quitarse el sombrero con Pedro Sánchez o para pedirle que nos adelante el número de la primitiva, porque se ha confirmado que efectivamente, al presidente del Gobierno ya se le puede llamar Pedro el profético".

"Acuérdense que faltaba poco para que terminara la campaña de las elecciones europeas y al PSOE le da por invitar a un mitin en Málaga a Magdalena Álvarez, exministra condenada por prevaricación en el caso de los ERE ilegales de Andalucía y la gente diciendo que es raro que inviten a Magdalena con el tiempo que hace que no se prodiga en estos actos desde que pesa sobre ella una pena de nueve años de de inhabilitación y tal".

"Bueno, pues lo verdaderamente raro fue que Pedro Sánchez cogiera y justo en ese mitin le hiciera un cariñito a la condenada por prevaricación diciendo que hay que ver la pobre Magdalena que tuvo que sufrir un trato injusto en estos tiempos del lawfare judicial y tal y cual".

"Y los más avispados dijeron: A ver si Sánchez se está lanzando a la piscina de dar la cara por una condenada porque sabe que va a dejar de estar condenada en breve. Y mientras los avispados decían eso, otros replicaban: Hombre, ¿cómo va a saber el presidente si el tribunal Constitucional va a exonerar a Magdalena Álvarez, si el Poder Ejecutivo no tiene que tener ese grado de connivencia con un órgano Judicial y mucho menos si es el Tribunal de Garantías?"

"Pues mira, ayer el Comando Conde Pumpido y la mayoría de jueces izquierdistas con fuertes vinculaciones con el PSOE volvió a hacer valer su mayoría de 7 a 4 para empezar a indultar por la puerta de atrás a algunos de los condenados por los ERE. El enorme caso de corrupción que salpicó al PSOE porque los que están condenados por malversación, como el exconsejero de Empleo de la Junta, José Antonio Viera por ahí, por la malversación pura y dura, lo tienen complicado".

"De hecho, el Constitucional le ha tumbado el recurso, pero los que tienen una condena por prevaricación, es decir, los que fueron condenados no tanto por haber permitido directamente el desfalco de dinero por acción u omisión, sino el haber diseñado los presupuestos, por ejemplo, o las leyes para que otros cometieran la malversación".

"Eso se pueden escapar ahora por la gatera, que es el caso de Magdalena Álvarez, a la que el Tribunal Constitucional de mayoría santista, ha venido a rescatar usando un nuevo enfoque para interpretar esto de la corrupción. Vienen a decir los magistrados que lo que se apruebe en un Consejo de Gobierno no puede ser delito porque sólo es un paso intermedio que el delito lo comete".

"Si acaso el Parlamento que aprueba los presupuestos de los que se saca el dinero malversado, pero que la consejera que diseñe esos presupuestos, aunque haya introducido partidas de gasto extraordinarias por donde se pueda meter la mano, que esa consejera se puede ir libre de polvo y paja".

"Desde luego no es lo que interpretaron la Audiencia de Sevilla y el Supremo que vinieron a decir que aquí hay dos niveles de corrupción la del político, que directamente permite la malversación porque está más encima de las partidas que se mal versan, pero también la del político que prepara las cosas y diseña las leyes de tal manera que le pone votando a otros que puedan malversar".

"Eso es lo que se castigaba con prevaricación, pero ahora la prevaricación queda en entredicho. Y eso, además de dejar a Álvarez libre de polvo y paja, puede también librar de cárcel al ex presidente andaluz José Antonio Griñán, que tiene una condena conjunta de malversación y prevaricación".

"Si ahora con este criterio le quitan la prevaricación y lo que le queda de malversación y con el atenuante de su enfermedad, le puede librar de entrar en prisión. Y esto vendría a confirmar las sospechas que algunos tenían de que el PSOE iba a tratar de indultar por la puerta de atrás a uno de sus ex presidentes de la Junta de Andalucía".

"Y claro, con esa capacidad que ha demostrado Sánchez para leer en el viento que el Constitucional iba a exonerar a una parte de los condenados por los ERE, cuánta más razón para hacerle caso si él mismo pronostica que va a renovar el Consejo General del Poder Judicial, aunque sea por las bravas, advertencia que le lanzó ayer en el Congreso a Núñez Feijóo".

"Aquí se diría que lo que estamos teniendo es más bien una degradación democrática, porque las cosas no van a mejor, van a peor. Estamos viendo cosas inauditas, como que el Gobierno haya hecho un tremendo ejercicio de prevaricación política al amnistiar a unos golpistas y malversadores únicamente para beneficiarse a sí mismo y seguir en el poder".

"Y para ello, por el camino se ha hecho descaradamente con el control de la Fiscalía y pudiera ser también, o eso parece, del Tribunal Constitucional, que hay que recordar que forman parte del andamiaje judicial, pero no son propiamente Poder Judicial".

"La Fiscalía es un órgano jerárquico que depende del Gobierno y está a merced de que el Gobierno lo manosee o no, y el Tribunal Constitucional es Tribunal de Garantías, que no está o no estaba hasta ahora para hacer de Tribunal de Casación y en el que ahora, como hemos visto, el Gobierno es capaz de poner de jueces a quienes le parece oportuno, incluso a tipos que dos días antes estaban ejerciendo de ministros de ese mismo gobierno".

"Aquí el verdadero poder judicial son los jueces que con teórica independencia del poder político, se ven en la libertad de administrar justicia. Y a esos jueces independientes es a los que se dirige la amenaza de vamos a desbloquear el poder Judicial sí o sí".

"Y esa es la amenaza que se cierne sobre todo esto. Si el Poder Ejecutivo encuentra la manera de que una simple mayoría absoluta del Poder Legislativo se ponga a nombrar a jueces aquí y allá, el Poder Judicial se puede ir a hacer puñetas".

"Si los jueces del Supremo, de los Superiores de Justicia, de cada autonomía y de cada audiencia provincial empiezan a actuar con el servilismo político que está haciendo el Tribunal Constitucional y la Fiscalía. Apaga y vámonos. Si no hay justicia independiente, lo que hay es arbitrariedad".

"Y si hay arbitrariedad, no hay democracia. De ahí que sea tan crucial que haya pacto o no en las próximas horas o los próximos días entre el Gobierno y el PP. Y en qué términos es ese pacto y la gente corriente de este país. Esto tiene que entenderlo, tiene que entender la gravedad de lo que lo que está ocurriendo, porque la Fiscalía es el órgano que está llamado a perseguir los delitos y en cambio aquí lo que lo que está pasando es que nos han metido en el mundo al revés".

"Es la Fiscalía General del Estado la que está desviviéndose para proteger a los delincuentes. Estamos viendo a los bomberos, defender a los pirómanos con esa junta de fiscales totalmente dividida entre fiscales que no ven que se puede amnistiar el delito de malversación y fiscales que teniendo como oficio perseguir los delitos, están obsesionados con que se amnistiar el delito de malversación a los golpistas del 1 de octubre".

"Y los que tienen esa obsesión coinciden, curiosamente con los que tienen más vínculos profesionales con el PSOE o una coincidencia ideológica con el PSOE, salvo honrosas excepciones. Y solo hay que leer el comunicado que ha emitido la Asociación de Fiscales para entender la gravedad de la situación".

"Un comunicado demoledor contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al que acusan de servilismo ante el Gobierno y de haber provocado una enorme grieta que fractura dicen al Ministerio Fiscal. Y todo con malas artes, negándose a informar sobre la amnistía y el día que no ha tenido más remedio".

"También ha hurtado el debate sobre si es preceptivo presentar una cuestión prejudicial a la justicia europea. Viene a decir la Asociación de Fiscales que a García Ortiz se le tendría que caer la cara de vergüenza por haber conseguido que el Gobierno le diga que está haciendo un magnífico trabajo y dan por hecho que lo siguiente en esa convivencia entre el fiscal general y el Gobierno será presionar a los jueces del Supremo con las acusaciones de Hofer y todo eso para que apliquen la amnistía como quiere el Gobierno".

"De momento, la Fiscalía ya ha mandado el escrito para que el juez Llarena se pliegue a conceder la inmunidad judicial. Y ahora estamos a la espera de que Janina tome una decisión sobre las medidas cautelares y sobre si elevo una cuestión prejudicial a la justicia europea o no, pero el Poder Ejecutivo no puede estar poniendo más presión sobre el Poder Judicial en un espectáculo verdaderamente preocupante".

"Y todo en un momento en el que un mensaje del rey ha ha vuelto a captar la atención de la opinión pública. Siempre he creído en la importancia de ser coherente con los compromisos asumidos. Implica esforzarse en escuchar, en discernir lo que es correcto de lo que no lo es, en actuar de forma responsable con ese discernimiento, asumiendo incluso el coste personal que ello pueda conllevar".

"Con motivo del 10.º aniversario de su reinado, el rey ha asegurado que siempre se ha ceñido y se va a ceñir a lo que diga la Constitución y que va a actuar con integridad, aunque eso le suponga un coste personal. Es evidente que don Felipe lo dice pensando en las medidas ejemplares que tuvo que tomar y que le pusieron en una posición incómoda con su padre".

"Pero esa reflexión podría aplicarse a un contexto más amplio. La plantilla mental que el rey se aplica a sí mismo es la que Pedro Sánchez también debería tener en cuenta. Ser coherente con los compromisos adquiridos y actuar con integridad, aunque tenga un coste personal. Lo mismo Sánchez, que ayer se llevó a su esposa imputada a los actos del Rey y saludó efusivamente al fiscal general".

"Podría haber evitado esta dinámica política suicida, aunque eso le hubiese costado renunciar al poder, pero para ello debería haber tenido lo que el rey se impone a sí mismo servicio, compromiso y lealtad".