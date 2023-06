El primer sonido del día en Herrera en COPE: el nuevo espacio de entrevistas de Pedro Sánchez a sus ministros

Sergio Barbosa, presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por el nuevo espacio de entrevistas de Pedro Sánchez a sus ministros.

Audio





"En política, cuando tú caes en contradicciones, ya sea por un error tuyo o por un mero cálculo electoral, lo normal es que el rival lo aproveche", comienza Sergio Barbosa este jueves, "y si PP y Vox no llegan a un acuerdo en Extremadura, donde fueron la segunda y tercera fuerza política desaprovechando que los extremeños pidieron un cambio, al más votado le falta tiempo para tirarse de cabeza, a reclamar su oportunidad o, por lo menos, a enredar un poco más y disfrutar del espectáculo, como si se tratara de una obra de teatro".

El comunicador señala que Fernández Vara ha pasado "de reconocer la noche del 28M que, literalmente, había fracasado y echar los papeles para volver a su puesto de médico forense, a presentarse a la investidura, exigiendo la abstención de toda la derecha". "Él sabe que no tiene votos para salir investido, pero, si se repiten elecciones, esta es una manera de pedir a los extremeños que se enfadaron con él por justificar los indultos a los golpistas que vuelvan al redil del PSOE", argumenta Sergio Barbosa.

Extremadura sigue coleando

"Mientras algunos fantasean incluso con la posibilidad de que la popular María Guardiola, cogiera y dejara gobernar al PSOE en minoría, con tal de no tener ella que mezclarse con Vox", apunta el presentador, "pero Guardiola prefiere pensar que una repetición electoral lo que haría es traspasar votos de Vox al PP para que ella, por fin, tuviera las manos libres y no tuviese que mezclarse con nadie". En cualquier caso, Barbosa expone que "eso, conociendo lo peculiar que es Extremadura en términos electorales, tampoco sabemos si sería o no fantasear.

Audio





Cuando se está librando esta batalla, a nivel nacional están "Vox llamando al PP, el PSOE azul y Núñez Feijóo acusando a la dirección nacional de boicotear la negociación en Extremadura": "Feijóo trató de explicar que él no quiere enfocar los pactos de Vox desde un prisma ideológico o cualitativo, sino puramente cuantitativo. Muchas veces, con menos votos eres más decisivo que en otros sitios donde tu porcentaje de votos es más alto. Cunde en el ambiente la sensación de que a Guardiola le sobró ardor cualitativo cuando le hizo a Vox, así en general, el traje ideológico que le hizo".

La gran baza del PSOE

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"En los líos internos de la derecha, bien sea porque pactan, bien sea porque no pactan, está la gran baza del PSOE ahora mismo, más allá de que los socialistas siguen convencidos de que ellos, a su vez, van a ser capaces de convencer a los españoles de que la economía va como una moto", apunta Sergio Barbosa. Pero, ¿cómo lo van a hacer?: "El presidente se ha inventado un nuevo formato, un híbrido entre el 'Aló Presidente' de Chaves, los late night y los famosos vídeos electorales de Sánchez".

Sergio Barbosa explica que "en Ferraz han montado una especie de plató de televisión, en el que, sin público de la calle, pero con un clan de miembros del PSOE dispuestos a aplaudir, a rabiar, Sánchez entrevista a sus propios ministros, para, a pachas, hacer los anuncios electorales". Este "Pedro late night show en Pedro TV" sirvió para anunciar "la ampliación del permiso de maternidad y paternidad", "el salario mínimo lo vamos a subir otra vez, para ponerlo en el 60% del salario medio en España" y que meterán "cada año cinco mil millones en la hucha de las pensiones".

"Ayer Sánchez sacó la estadística de cómo ha crecido el salario mínimo, pero se le olvidó comentar que España ha sufrido la mayor pérdida del PIB per cápita de la Unión Europea desde 2020 y que ya nos superan Eslovenia, Lituania y Estonia", recalca Sergio Barbosa, "ahí está el drama del que la izquierda no quiere hablar". "La economía, electoralmente, no le funcionó a Sánchez el 28M y por algo será", finaliza el comunicador.

"Que Feijóo y Abascal hablen: se trata de echar a Sánchez, no de este lío"