El primer sonido del día en Herrera en COPE: Los pactos del PP y Vox en diferentes comunidades autónomas

Sergio Barbosa, presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por los pactos del PP y Vox en diferentes comunidades autónomas.

Audio

Mazón adelanta en COPE su intención de formar gobierno con Vox antes de la campaña del 23J: "Lo antes posible" El candidato del PP a la presidencia de la Generalitat ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE para analizar su reciente pacto con Vox Paola Albaladejo 14 jun 2023 - 09:11





"La actualidad sigue encajonada en ese sandwich electoral que nos ha hecho Pedro Sánchez colocando las generales justo después de las autonómicas y municipales", comienza Sergio Barbosa, "de tal manera que seguimos en esa especie de carrusel, que cuando no te viene una novedad sobre los ecos del 28-M, te asalta una noticia sobre el futuro 23-J". "Por lo menos, es lo que desea el PSOE", analiza, "que ahora nos va a dar la matraca, durante semanas, con esa idea tan curiosa".

Se refiere a que "la izquierda sí puede pactar con la ultraizquierda, con los golpistas separatistas, con los filoterroristas que todavía no han condenado la violencia como es debido y hasta con el Conde Drácula podrían pactar si hiciera falta" y que, "en cambio, el PP no puede pactar con Vox". "En unas semanas saldremos de dudas y sabremos si hay gente que le compra la mercancía al PSOE", expone Sergio Barbosa, porque "habrá que colegir que votar al PSOE es votar a Bildu o a Esquerra".

Lo que tienen que demostrar tanto el PP como Vox

"Ayer Núñez Feijóo se escudó precisamente en que el PSOE no tiene autoridad moral para decirle al PP con quién puede pactar o no", por eso "estamos en un momento muy interesante en todo lo que tiene que ver con el ámbito autonómico, porque la derecha tiene una oportunidad, no sé si histórica, pero sí muy importante, de demostrar si otra cultura de gobiernos de coalición es posible en España", analiza Sergio Barbosa: "Ahora son PP y Vox los que tienen que demostrar si lo suyo va a ser también encastillarse en las discusiones previas o que todo consista en dividirse las consejerías y pasarse la legislatura con la borrica a brincos".

Sergio Barbosa pone el foco en "donde parecía que la cosa iba a ser más fácil". "Al PP sólo le faltan dos escaños y eso se podía arreglar con algún cargo en la mesa del parlamento y un acuerdo programático para que Vox diera apoyo parlamentario desde fuera", pero "se ha complicado hasta tal punto que Vox asegura que el PP se ha empeñado en que haya repetición electoral". "Desde el PP dicen que es que Vox quería presidir la asamblea por narices y eso era venirse demasiado arriba, teniendo en cuenta que la relación de escaños es muy desigual", sentencia.

Vídeo





Por otro lado, "en la Comunidad Valenciana, los populares, si no daban la presidencia de las cortes a Vox, se la quedaba la izquierda", por eso Sergio Barbosa se pregunta si "el PP podría haber tenido algo de cintura y hacer ese guiño a Vox para tener la fiesta en paz": "¿Era un premio excesivo para lo que ha sacado Vox en esa región? ¿Aunque el PP se haya puesto duro, Vox se puede permitir generar ahora inestabilidad, con la que está cayendo?". El PP, según analiza el presentador, "no tiene intención de permitir que Valencia sirva de modelo en toda España".

Sergio Barbosa analizó lo que debe cambiar en estos gobiernos más allá de su confrontación: "Ni puede haber acoso a los colegios concertados, ni puede haber comisarios políticos espiando en los colegios qué idioma hablan los críos, ni se puede tocar demasiado las narices a los médicos con si saben o no saben un idioma autonómico, ni se puede poner a los padres en la tesitura de que, si quieren guardería pública, esa guardería tiene que ser en valenciano sí o sí". "Eso debe ser lo importante, más allá del reparto de sillones", sentencia.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El discurso de Yolanda Díaz

En el otro lado del espectro político, Sergio Barbosa se centra en que "la izquierda, además de poner el grito en el cielo con la amenaza de la derecha extrema, sigue muy interesada en hablar de economía": "Está Nadia Calviño con los puños apretados y haciendo así el molinillo con los brazos, como el que pide pelea con el PP". "Ha venido a cuestionar que las cosas en lo económico no están realmente tan bien como dice el PSOE", pero "resulta que no es la derecha, sino Yolanda Díaz".

Sergio Barbosa recuerda que "el otro día vino a recordar a Pedro Sánchez que menos lobos con la bajada del IPC, porque la gente sigue angustiada cuando va al supermercado" y este miércoles "le tiró una pulla a la propia Nadia Calviño": "Yolanda Díaz, que ha alabado a grandes referentes económicos como Karl Marx y Hugo Chávez, ha propuesto subir todos los impuestos (IRPF, sociedades, patrimonio…) menos el IVA y crear, eso sí, una fiscalidad feminista… Que es ya la cuadratura del círculo ideológico". "Se va a hacer largo de aquí al 23 de julio, pero habrá que aguantar el tirón", finaliza.

"Entre votar a quien pacta con Otegi o Abascal, Abascal gana por goleada"