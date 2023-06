El primer sonido del día en Herrera en COPE: los decálogos de Feijóo y Abascal

Sergio Barbosa, presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por los decálogos de Feijóo y Abascal.

"Cuando observamos el calendario, caemos en la cuenta de que, de aquí al 23 de julio, tenemos anotadas un sinfín de citas que tienen su aquel", comienza Sergio Barbosa este martes, "hoy, por lo pronto, se tienen que constituir los parlamentos autonómicos de Extremadura y Baleares": "Es otro de esos embudos en los que PP y Vox están obligados a entenderse o a escenificar, con toda crudeza, que no se entienden". "Si algo puede perjudicar al bloque de la derecha es que PP y Vox, en estas próximas semanas, se pierdan demasiado en chocar entre ellos", reflexiona.

En cuanto a Baleares, "la cosa parece que está bastante encaminada porque el PP ha cedido la presidencia del parlamento a Vox y, además, a cambio de poder gobernar en solitario, los populares han hecho una serie de concesiones en su programa de gobierno": "Van desde garantizar la elección de la lengua en el modelo educativo, coordinar a las fuerzas de seguridad para luchar contra las mafias que trafican con inmigrantes ilegales y garantizar la asistencia a las mujeres que sufren violencia, pero llamando a eso violencia intrafamiliar".

"En todo caso, la cita más complicada del día, puede estar en Extremadura", apunta Sergio Barbosa, "el tema está en que Guardiola ha propuesto a Vox presidir la mesa de la asamblea, a cambio de que la dejen gobernar en solitario, sin consejeros de Vox en el nuevo gobierno extremeño". "Ahí es donde los de Vox han dicho que no", explica el comunicador, "que renuncian a la mesa del parlamento porque lo quieren es tener consejeros, como en la comunidad valenciana". Jorge Buxadé dejaba claro desde la dirección nacional de Vox no se van a conformar con cualquier cosa.

Los decálogos de Feijóo y Abascal

Nuñez Feijóo presentó ayer un decálogo sobre lo que hará nada más llegar a Moncloa y Santiago Abascal presentó otro para dejar claro de una vez qué piensa y qué no piensa Vox sobre la violencia machista. "De lo de Feijóo, destaca su compromiso de reducir ministerios, hacer una auditoría para saber cómo están las cuentas del estado, bajar impuestos, recuperar la sedición y la malversación, revisar las leyes que se han aprobado con Bildu, garantizar la independencia judicial y luchar contra la violencia de género", destaca Sergio Barbosa.

"Vox sí condena la violencia contra la mujer, faltaría más, pero que no cree en el concepto de violencia de género porque eso del género está muy politizado", explica el comunicador, "bien está que Abascal dejara claro ayer que hay un problema de violencia contra la mujer y que se debe combatir sin frivolizar con ello". Sergio Barbosa apunta hacia lo que debería plantearse Vox: "Podrían haberse explicado algo mejor para no tener dirigentes, por ahí que se metan en el charco que se metió el otro día su diputado en Valencia".

Sobre este aspecto, "la que ha desconcertado últimamente a la ciudadanía es la izquierda", sentencia Sergio Barbosa, "porque mucho blandir el feminismo y enfadarse, porque a la violencia contra la mujer no se la llame violencia de género, pero luego, a la hora de la verdad, algunas feministas de izquierda te salen con eso de que ellas no son punitivistas y que su objetivo principal no es que los violadores pasen mucho tiempo en la cárcel". "Cuando dicen eso, el español de a pie se queda tan bizco", señala el presentador de 'Herrera en COPE'.

