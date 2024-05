El PPN insiste en un convenio sobre el traspaso de tráfico y pide al PSN que "salga del debate ideológico"

García dice que la postura de los grupos el lunes ante una declaración marcará el posicionamiento del PPN en el pleno del jueves

El presidente del PP de Navarra, Javier García, ha incidido en la importancia de establecer un convenio que, en el marco de la reforma de la Lorafna para la asunción de las competencias de tráfico, evite la "expulsión de la Guardia Civil de Tráfico" de la Comunidad foral y garantice la prestación conjunta del servicio entre este cuerpo y la Policía Foral. García ha pedido al PSN que "salga del debate ideológico" y "no encubra este debate en falsas aspiraciones competenciales".

En una rueda de prensa, el presidente del PPN ha explicado que en la próxima Mesa y Junta de Portavoces, los 'populares' presentarán para su debate una declaración institucional que pretende determinar "si lo que verdaderamente quieren es la competencia o simplemente el hecho de expulsar la Guardia Civil de Tráfico de Navarra". Según ha señalado, el resultado de votación será "importante para el posicionamiento del Partido Popular" durante el debate, en el pleno parlamentario del próximo jueves, del proyecto de ley foral de reforma de la Lorafna.

"Confío en que el PSOE salga del debate ideológico y que, si verdaderamente está hablando de competencias, hable también de este convenio de colaboración. Que no entren al trapo de ese debate ideológico en el que están los nacionalismos. También es cierto que el PSOE entra en este debate por la necesidad de Sánchez y el capricho de los nacionalistas. Pero vamos a dar una oportunidad al Partido Socialista para verdaderamente poner el debate donde tiene que ser: las competencias y no el tema ideológico", ha apuntado.

García ha apoyado "que se amplíen y desarrollen las competencias de Navarra", pero ha señalado que "lo que no podemos llegar a compartir es que se disfrace este debate de competencias en claras cesiones a Bildu para mantenerse en el poder".

"Todavía no sabemos si el Partido Socialista está por la labor de ligar la reforma a un convenio. Dicen que no es necesario, pero no se han negado tajantemente a hacerlo, por lo tanto nosotros vamos a seguir por esa línea", ha remarcado, tras añadir que "lo que queremos es que no se encubra este debate en falsas aspiraciones competenciales".

García ha querido enviar un "mensaje claro" al Partido Socialista: "si de verdad apuesta por las competencias, si quiere defender el Fuero, por favor, que se aleje radicalmente de las pretensiones del ámbito nacionalista". "Si así lo apoyan, contarán con el apoyo total y absoluto del Partido Popular. Y en este gesto, veremos si lo que verdaderamente quieren es la competencia o simplemente el hecho de expulsar la Guardia Civil de Tráfico de Navarra, y que poco a poco todo lo se identifique con España desaparezca de la Comunidad foral", ha dicho.

Según García "nosotros no vamos a dar alas al nacionalismo, como sí están dando otros partidos, queremos que se quede la Guardia Civil y por eso pedimos garantías". "Nuestro voto no permitirá nunca la expulsión. Bajo estas siglas no caerá nunca esa responsabilidad de ser cómplices de la expulsión de la Guardia Civil de Tráfico en Navarra", ha remarcado.

En respuesta a los medios de comunicación, García ha afirmado que "la declaración institucional también es una declaración de intenciones" y que, en caso de aprobarse, "a partir de ahí veremos los gestos". "Tienen tiempo para que en el debate del Parlamento, el Gobierno de Navarra ligue la aprobación a un convenio o acuerdo. Básicamente, si votan a favor es que hay intención de hacerlo", ha subrayado.

Respecto a la respuesta emitida al respecto por la portavoz del Gobierno de Navarra, Amparo López, García ha considerado que "fue muy ambigua, entiende que no es necesario pero tampoco descartó que esto se pudiese hacer o no".

Tras incidir en que la postura de los grupos el próximo lunes "marcará el posicionamiento de este partido" en el pleno del jueves, ha señalado que "no vamos a anticiparnos, porque creo que puede haber margen por parte de los partidos no nacionalistas para poder trabajar en un marco de colaboración entre ambas administraciones".

Preguntado si considera que lo que se votará el jueves en el pleno es la expulsión de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra, García ha respondido que "está claro". "Si no hay algo que ligue a un acuerdo o convenio, tienen las manos abiertas para hacer lo que quieran. Lo que se haría el jueves simplemente es darle al Gobierno de Navarra, en este caso al poder nacionalista del Gobierno de Navarra, las posibilidades de hacer lo que consideren. Y la única fórmula para garantizar que la Guardia Civil de Tráfico se quede en la Comunidad foral, aun adquiriendo competencias desde el Gobierno de Navarra, es ese compromiso claro, ese convenio escrito para que la Guardia Civil de Tráfico se quede. Pero si no hay un compromiso firmado no hay nada, no hay sustento, no hay compromiso", ha manifestado.