El primer sonido del día en 'Herrera en COPE': las sanciones si no se cumplen las restricciones energéticas

Antonio Herraiz, presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la presencia de Nancy Pelosi en Taiwán y por la resaca de los malos datos de paro que ha dejado en nuestro país el pasado mes de julio.

El análisis de los datos del paro

"Es uno de esos días en el que, las justificaciones que nos dan desde una parte del Gobierno tras los malos datos del paro de julio, ya las hemos escuchado otras veces. Aunque fuera para temas distintos. Pasó con la inflación. ¿A qué cuando empezaron a subir los precios nos dijeron que iba a ser algo coyuntural, pasajero y que había que analizar los datos con la suficiente perspectiva? Ahora se agarran a la guerra, como en casi todo, pero antes de la invasión de Rusia en Ucrania, la inflación en España era ya del 7,4% en una escalada imparable, que, lógicamente, se ha acentuado por la guerra".

"Pues ahora con los datos del paro registrado del mes de julio está pasando lo mismo. Nos dicen que es algo coyuntural, que hay que leer los datos en el contexto de la reforma laboral y no de manera aislada, Y todo para no reconocer la realidad. ¿Y cuál es la realidad que nos deja julio? Que España ha destruido 7.366 empleos por primera vez desde que hay registros. Que, en un mes tradicionalmente bueno para el empleo por las contrataciones turísticas, el paro ha crecido en 3.230 personas. Desde 2008 no crecía el paro en un mes de julio y no hace falta recordar lo que teníamos ese año, en 2008, con una crisis financiera galopante".

"La pregunta que nos hacemos es si las malas cifras del pasado mes, si el negro julio en materia de empleo, supone un cambio de tendencia o es algo puntual, un bache inesperado. Pedro Sánchez apuesta por lo segundo".

"Estamos acostumbrados a que Sánchez desvíe la atención de los datos, aunque sean tan rotundos como los últimos del paro. Mucho más moderada, y con un mensaje más cauteloso, ha sido la vicepresidenta Calviño admitiendo que vienen curvas y que hay que prepararse para lo peor. Aquí el relato empieza a cambiar con la mirada puesta en invierno y en esa palabra tan temida por todas las economías: recesión, que según el consejo general de economistas de España asomará a finales de año".

"Con la tendencia que llevaba el mercado laboral, si julio es un buen mes para la creación de empleo gracias al turismo y al sector servicios, ¿por qué este mazazo? Lo primero que hay que decir es que es una señal que se suma a una serie de malos datos económicos, como la ralentización de la economía o la inflación del 10,8%. Si todo es más caro y somos más pobres, tenemos más dinero para comprar y si se vende menos hay que despedir a gente".

"Es una situación en la que se van encadenando factores, aunque el Gobierno prefiere detenerse en aspectos puntuales. 1, que con este calor abrasador las cosechas han mermado y se ha despedido a trabajadores en la agricultura. Lo mismo con la construcción, que se han paralizado las obras. 2, que acabado el curso escolar, se pone fin a los contratos de profesores interinos. Esto pasa todos los años, pero se agarran a ello. Y 3, que parte de los contratos se adelantaron a junio. Lejos de justificaciones, el panorama no es nada alentador y el que no lo quiera ver tiene problema serio".

Sobre las restricciones energéticas

"En un contexto económico de máxima incertidumbre, vamos conociendo uno de los grandes objetivos del plan de ahorro energético aprobado por el gobierno. No mira a largo plazo aumentando la diversificación de nuestro suministro energético, ni siquiera se aproxima a otras fuentes de energía, y hablo de la nuclear, como se plantean en otros países vecinos. Aquí de momento el ahorro te lo endosan a ti para que apechugues y, si no cumples, exponerte a una multa económica".

"Es cierto que, como tal, en el decreto publicado en el BOE no se incluyen las sanciones como tal. Pero sí las hay porque se aplica el reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, que contempla sanciones entre 60.000 euros y 100 millones euros. Esto último en un caso muy extremo. Cuando un incumplimiento provoque daños muy graves en personas o el medio ambiente".

"¿A que ya vamos entendiendo mucho mejor el objetivo de esta nueva normativa? Siempre que se pueda, recaudar. Aun así, y en esto venimos insistiendo esta semana, no aclaran cómo se va a vigilar, quién va a entrar a un comercio, a comprobar si tienen el aire a 27 a 26 o a 25 grados".

"Lo que se ha abierto es un debate importante entre el Gobierno de España y la Comunidad de Madrid después de que Díaz Ayuso haya anunciado que Madrid no se apaga. De momento en el Gobierno de Ayuso lo están analizando para determinar si es o no es inconstitucional. Enrique Osorio es el vicepresidente madrileño".

"Es decir, que en aquello en el que vean competencias autonómicas, por ejemplo, en los comercios, no les van a obligar a que cumplan estas medidas. Que, por cierto, se van a extender hasta noviembre de 2023, que es cuando está previsto que comience la campaña electoral para las generales. Porque Sánchez ya ha dicho que de adelanto, nada de nada".

"Pues ante esa negativa del Gobierno de Ayuso, después de coger el Super Puma rumbo a la base de Torrejón, después de coger el Falcon para viajar a Mallorca y despachar con el Rey, Sánchez advertía a Ayuso".

"La ley se cumple. Eso, Pedro Sánchez, lo podría decir con igual rotundidad en Cataluña. Donde no solo no se cumplen sentencias como la que obliga a que en los colegios catalanes se impartan las clases, al menos en un 25%, en español. No solo eso".

"Con el apoyo de los socialistas, los separatistas van a sortear la norma para que se impida que, en una comunidad de España, se enseñe en español. Pero Sánchez nos tranquiliza porque en esto del ahorro energético la ley se va a cumplir".

Nuevos acercamientos de presos de ETA al País Vasco

"Y mientras andamos entretenidos sobre si el aire a 27 grados sirve o no para climatizar convenientemente un comercio o el comedor del restaurante; mientras tratan de ocuparnos con el adiós de la corbata en el Ministerio del Interior, han vuelto a acercar a nuevos etarras a cárceles del País Vasco y Navarra. En esta nueva remesa, son 12 terroristas que acumulan 15 asesinatos a sus espaldas".

"Ahora mismo, hay 170 miembros de la banda cumpliendo condena en prisión. Llegó a tener 800 entre asesinos, simpatizantes y colaboradores. De esos 170 presos, solo hay medio centenar de etarras durmiendo fuera de las prisiones de País Vasco y Navarra. Y a los que todavía no les han llevado hasta allí, les han ido aproximando poco a poco. Históricamente, Andalucía y la Comunidad valenciana han sido las regiones con más presos de ETA en sus cárceles. Ahora mismo no hay ninguno".

"¿Quiénes son los últimos que han acercado? Entre otros Diego Ugarte, condenado por el asesinato del ex dirigente socialista Fernando Buesa, Juan Carlos Besance, asesino de José Javier Múgica, concejal de UPN en Leitza, en Navarra o Mikel Xabier Ayensa condenado por el asesinato de Tomás Caballero, concejal de UPN en Pamplona. Y no hace ni quince días que acercaron otra docena de terroristas, entre los que se encuentran históricos de la banda como Juan Antonio Olarra Guridi que fue el que ordenó asesinar al fiscal Luis Portero".

"Acercamientos que coinciden con el apoyo de BILDU a la ley de memoria democrática del PSOE y que han ido cayendo en cascada después de que, en octubre del año pasado, Arnaldo Otegi dejara claro por qué prefiere que siga en Moncloa este Gobierno de coalición. Presupuestos por presos. O ley de la memoria democrática por presos. O lo que haga falta por presos".

"Aquello fue en octubre de 2021. Por aquellas fechas el Gobierno vasco asumía las competencias de las cárceles en esta comunidad, en una cesión más de Pedro Sánchez a los independentistas vascos. Imaginen, que no es mucho imaginar, qué haría Bildu con los presos que todavía quedan en las cárceles vascas si, dentro de dos años, cuando haya allí autonómicas, llegan al Gobierno de Vitoria. El continuo blanqueamiento por parte de Sánchez de los herederos del brazo político de ETA no ha hecho más que aumentar sus expectativas electorales. Y el PNV se han puesto en guardia por lo que pudiera venirles encima".