El primer sonido del día en 'Herrera en COPE': la idea del PP frente al plan de ahorro energético de Sánchez

Sergio Barbosa, subdirector y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la última hora de los incendios y por el inicio del curso político en nuestro país tras la temporada estival. "Lo que tenemos hoy es el arranque del curso político en nuestro país. El Consejo de Ministros de hoy va a ser de esos en los que se va a decir que esto ya no para. Esta semana el Gobierno también tiene que sacar adelante el decreto de ahorro energético, pero parece que la suma no da. El PP dice que si no quita las frivolidades, es decir el miedo, no lo va a apoyar. Desde el PP piensan que aquí lo importante es lanzar un plan para proteger el empleo en la industria y apoyar el transporte".

"Seguimos viviendo en un país en el que no hay consenso político en relación con la política energética que debemos seguir, aunque estemos en una situación inquietante. La luz llegó a rondar los 300 euros el megavatio. Lo que está pasando en el mercado internacional apunta a que vamos a tener un otoño-invierno complicado en relación con el precio de las energías, y aquí en España además se ha unido el problema de la sequía. Mientras tanto, Francia se está poniendo las botas comprando energía española por la situación de nuestro país. En el gas, el Gobierno no ha bajado el IVA, por eso muchos españoles están coincidiendo en que lo que verdaderamente está matando es a factura del gas", ha explicado el subdirector de 'Herrera en COPE' sobre la cuestión del gas y de las energías en nuestro país.

El precio del gas TTF en Holanda, de referencia en el mercado europeo, marcaba esta tarde un nuevo máximo histórico al cierre de los mercados bursátiles europeos al cambiarse a 278 euros por megavatio-hora (MWh), según datos del mercado.

Esta subida, de algo más de 30 euros y equivalente al 12,2 % respecto al sábado, sigue a las experimentadas la semana pasada después de que la empresa gasística rusa Gazprom anunciara que el próximo 31 de agosto detendrá durante tres días el bombeo de gas a Alemania por el oleoducto Nord Stream.

La cotización de este producto energético, que también alcanzó un récord al cierre este sábado en 247,8 euros, ha llegado a subir en esta jornada hasta un máximo de 292,5 euros por MWh.

Por su parte, el precio de esta materia prima en Estados Unidos subía algo más del 4 % a esta hora, las 16.15 GMT, hasta 9,71 dólares por millón de unidades térmicas británicas (BTU), con lo que estaría en precios máximos desde finales de julio de 2008, según datos de Investing. El precio máximo del gas natural durante la sesión se alcanzó el pasado 7 de marzo en 335 euros el megavatio hora, después de la invasión de Ucrania por Rusia.