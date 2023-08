El primer sonido del día en Herrera en COPE: las cuentas del PSOE para que Armengol presida el Congreso

Sergio Barbosa, presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por el pase de España a la final del Mundial y la propuesta del PSOE para presidir el Congreso de los Diputados.

La selección española de fútbol femenino hace historia

El presentador comenzaba la mañana haciendo "un guiño" a la selección española de fútbol femenino: "Ayer cuando veíamos a nuestras chicas meterse en la final de todo un mundial de fútbol y uno notaba que había mucha gente pendiente, comentando en redes sociales, con la uno dándolo en directo, con radios como COPE modificando su programación habitual para dar también el partido te venía a la cabeza aquella Navidad de 1971".

En este punto, Barbosa ha recordado los inicios del fútbol femenino y como hace tan solo cuatro años se firmaba su primer convenio colectivo. "Ayer uno se alegró por todas "esas niñas futboleras de cuando ser niña futbolera no era fácil" en el momento en el que España se impuso 2 a 1 a Suecia y nuestro fútbol femenino se metió en su primera final de un Mundial".

"La famosa noche cuando los Iniesta y compañía salieron en autobús del hotel camino de la final contra Holanda, se acordarán ustedes que la tele siguió en directo la trayectoria del autobús hasta el estadio y a muchos se nos pusieron los pelos de punta, porque en aquel autobús no solo viajaban los 23 mejores jugadores de España, también íbamos de alguna manera los que dimos nuestros mejores años en esos campos de tierra que hay por nuestro país. El domingo, cuando nuestras chicas se dirijan a la final en ese autobús viajarán, espiritualmente, todas las niñas, que ya no lo son y que no lo tuvieron fácil para disfrutar de su gran pasión", añadía.

24 horas para la constitución de las Cortes



En clave política, "a poco más de 24 horas de que se constituyan las Cortes aquí ni cenamos, ni se muere padre, porque nadie sabe, a ciencia cierta, qué puede hacer en la votación del jueves el delincuente sedicioso y acusado de malversación que se fugó en un maletero. Delincuente fugado que se ha convertido, por arte de magia, en un interlocutor válido para negociar una investidura".

"El PSOE ya ha confirmado que su candidata para presidir el Congreso es Francina Armengol, la expresidenta balear, que ha dejado de ser presidenta balear porque muchos ciudadanos de las islas se cansaron de todas las políticas nacionalistas de esta señora, que se ha dedicado, entre otras cosas, a discriminar al castellano siempre que ha podido", ha añadido el presentador de 'Herrera en COPE'.

En este punto se ha preguntado cuál es el problema para el PSOE: "Que los intereses a conjugar dentro de su bloque son muy diversos y a veces contradictorios. Porque si Junts exige mucho, ERC, para no quedarse atrás, también empieza a pedir más de lo que pedía. Sobre la mesa sigue una posible amnistía que permita a Puigdemont volver a casa limpio de polvo y paja; la condonación de la deuda de Cataluña, que sería de 70 mil millones y que haría que sean el resto de españoles los que acaben pagando todo lo que se han fundido los separatistas en la TV3, las embajadas y toda la parafernalia para calumniar a España".

Los números que maneja el PP

Por lo pronto, "Sánchez reúne a la Ejecutiva Federal del PSOE y luego a los nuevos grupos parlamentarios en el Congreso y el Senado que es también lo que hará con los suyos Núñez Feijóo. El PP, por cierto, sigue trabajando la vía Coalición Canaria para hacerse con la mesa del Congreso. Que Coalición Canaria opte por el PP en la votación de la mesa, hace que el PSOE necesite el sí de Puigdemont como sea".

"Y lo del PP consistiría en contentar a Coalición Canaria dando al PNV un puesto de relevancia en la mesa, con el que el PNV defienda en esa mesa los intereses de Coalición Canaria. El PP cree que el PNV podría aceptar ser del equipo Feijóo en la votación de la mesa y hacer presidenta de la cámara a Cuca Gamarra", ha añadido.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

¿Es posible que ERC y Junts tengan grupo parlamentario propio?

Por su parte, "en Ferraz, estudiando para mañana incluso fórmulas muy controvertidas, como lo de conceder grupos parlamentarios propios a ERC y Junts, aunque no se lo hayan ganado en las urnas. Para ello, el PSOE les tendría que ceder algunos de sus propios diputados y que ambos partidos separatistas lleguen a 15 escaños. La idea de los socialistas es prestar esos diputados temporalmente, pero el reglamento del Congreso puede ser un escollo".

"Porque el artículo 23.2 especifica que “en ningún caso pueden constituir Grupo parlamentario separado diputados que pertenezcan a un mismo partido”. Y, precisamente, el PSOE lo que tendría que hacer es tener su propio grupo principal y luego otro grupo compuesto por 8 escaños socialistas y 7 de ERC y otro grupo con 8 socialistas y 7 de Junts", ha concluido.