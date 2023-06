El primer sonido del día en Herrera en COPE: la indecisión con los debates entre Pedro Sánchez y Núñez Feijóo

Sergio Barbosa, presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la indecisión con los debates entre Pedro Sánchez y Núñez Feijóo para el 23J.

"Lo peor o lo mejor, según como lo quiera ver cada uno, está todavía por llegar", comienza Sergio Barbosa este viernes, "de hecho, a estas alturas no está cerrado ni el asunto del debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo". Mientras tanto, "Pedro Sánchez volvió a tener programa en Pedro TV y algunos están enganchadísimos", apunta, "encima Sánchez se lo está creyendo y cada vez se viene más arriba": "Ayer le tocó a Luis Planas y Sánchez intercaló en esa entrevista incluso chistes y ocurrencias y todo para meterse con su rival a la presidencia".

El centrismo al que llama Sánchez con esta actitud para Sergio Barbosa "estuvo escenificado este jueves en un señor descalzo por Madrid, que se presentó en una playa artificial de la capital, llena de sombrillas azules, para vender la idea de que este va a ser un verano azul": "Verano, elecciones en julio; azul, el color del PP". "Los estrategas del PP Tele-Feijóo todavía no han inventado, pero también le dan a la cabeza", reflexiona el presentador, "así que ayer le dijeron a Borja Sémper que se remangara los pantalones, como si fuera a buscar coquinas a isla canela".

"Tú decides, pedro, si vamos a debate a tres, pues debate a tres, y si vamos a debate de señoros, pues vamos a debate de señoros, sólo tú y Feijóo, pero, entonces, te entiendes tú con Yolanda Díaz por no dejarla debatir", señala Sergio Barbosa, "en fin, veremos si los españoles tenemos la ocasión de asistir a por lo menos un debate entre los dos tipos que realmente tienen posibilidades de ser presidente del gobierno de España, a partir del 23 de julio".

Sergio Barbosa recuerda que estamos "a dos semanas de que comience, oficialmente, la campaña electoral; el día de San Fermín". "El conflicto dentro de la derecha sigue acaparando también muchos titulares y está haciendo que la dirección nacional del PP tenga que soportar los días más complicados", reflexiona el presentador, "hay voces dentro del partido que piden a Feijóo que ponga un poco de orden y que no se confunda autonomía regional para tomar decisiones con esto es la casa de tócame roque".

"El choque en Extremadura no ha sido obstáculo para que en Aragón, Jorge Arcón haya cedido la presidencia de las cortes al partido de Abascal", señala Sergio Barbosa, "todavía no tienen un acuerdo de gobierno, pero ese gesto podría hacer que estén más cerca". Por otro lado, "en la mesa del parlamento de Castilla-La Mancha el PP no cedió ninguno de sus dos puestos a Vox", recuerda, "allí va a gobernar el socialista García-Page con mayoría absoluta, pero no deja de ser un ejemplo de que el PP, allá donde no lo estime imprescindible, no va a regalar nada a Vox".

Mientras tanto, "en Madrid, Díaz Ayuso fue investida presidenta y al final acabó tendiendo la mano a rocío monasterio para tener buen rollo en esta legislatura que ahora comienza, pero no sin antes advertir a Vox que pueden ser indirectamente la palanca que necesita Sánchez para seguir en Moncloa", termina de repasar la situación Sergio Barbosa: "Es decir, que la situación sigue siendo muy peculiar, porque el PP no quiere acabar de romper puentes con Vox, pero al mismo tiempo cree que no le viene mal cargarse de ejemplos con los que articular el discurso de que no se han entregado a Vox".

"Entre tanto, en Vox, también siguen con su estrategia que consiste en no bajarse de la burra de que ellos o dan la batalla ideológica allá dónde lleguen a acuerdos o que no van a ser el nuevo Ciudadanos", explica Sergio Barbosa, "y, de ahí, mientras no pasen las elecciones generales del 23 de julio, va a ser difícil que nadie se salga de su guion, ni un milímetro": "Por eso hay gente, estos días, que dice: ya está la derecha, entre unos y otros, haciendo el canelo y desviando la atención del verdadero objetivo que debería ser acabar con el sanchismo"

Para Sergio Barbosa, esa clave se junta con "proponer soluciones a los españoles, ante los problemas económicos que están sufriendo": "Sin ir más lejos, el Euríbor sigue subiendo y ya ha llegado a superar el 4’10% y la banca empieza a reconocer que se está notando una cierta morosidad, en familias que antes pagaban la cuota de su hipoteca variable sin problemas y ahora llevan uno o dos meses de impagos". También recuerda que "supimos que la firma de hipotecas se desplomó un 18% en abril y con el tipo de interés medio subiendo un uno con tres".

"Con ese panorama, son muchos españoles de a pie los que ven frustrado su objetivo de comprarse una vivienda donde tener un proyecto de vida", reflexiona Sergio Barbosa, "para que se hagan una idea, seis de cada 10 compras se hacen ahora mismo al contado, eso quiere decir que los que compran casa en este país es gente con el suficiente poderío como para poner a toca teja lo que cuesta una vivienda": "A la gente normal, con un sueldo normal, habría que darles soluciones el 23 de julio, más allá de las migajas de subir el salario mínimo y el realismo mágico de las gráficas del PSOE".

