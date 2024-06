El primer sonido del día de Herrera en COPE: el Gobierno utiliza la ley de paridad para amordazar al Senado

Sergio Barbosa, presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por el Gobierno utiliza la ley de paridad para amordazar al Senado.

"¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 28 de junio de 2024. Hasta aquí llego el mes de junio, por lo menos a lo que nosotros respecta, porque el próximo Herrera en COPE ya verá la luz en los dominios del mes de julio y eso será el próximo lunes ya con Carlos Herrera de vuelta tras cumplir con la tradición del Camino de Santiago".

"De momento, hoy lo que tenemos es una jornada de lluvias que pueden ser intensas. Castilla y León ha entrado en aviso naranja por tormentas y otras siete comunidades se quedarán en aviso amarillo por lluvia. Las principales zonas afectadas serán el noroeste, centro y sur peninsular. Hará calor en el nordeste de España, pero en el resto del país bajan las temperaturas. En Canarias estará nuboso, pero no parece que vaya a llover demasiado".

"Bueno, si yo le digo que en España hay muchas cosas que contar y que algunas tienen que ver con las malicias jurídicas de este gobierno, usted no se cae de la silla, ¿verdad? Seguro que ya a estas alturas no se sorprende de esto en absoluto. Ahora iremos con todo eso".

"Pero es que resulta que esta madrugada la atención internacional ha estado centrada en el debate televisivo que han mantenido Guatemala y Guatepeor, también conocidos como Joe Biden y Donald Trump, los dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos, que como opciones entre las que elegir como cartel electoral es el que menos entusiasmo está generando en muchísimo tiempo".

"De hecho, se habla del fenómeno conocido como los dobles haters que vendrían a ser los estadounidenses que detestan por igual a uno que a otro, y esos votantes potenciales que no saben que elegir entre Guatemala a Guatepeor representarían ahora mismo, según las encuestas, hasta el 25% del electorado".

"Y se da el caso también de que ambos llegaban a este debate muy igualados en intención de voto. Según las encuestas, Estados Unidos es todavía la primera potencia mundial y el rumbo que tome a partir de noviembre va a depender cómo se afronte el pulso que ha lanzado Rusia Occidente a través de la invasión de Ucrania. El reto de China, de Irán, el enfoque económico que va asociado también a esa batalla por el orden mundial...".

"Es decir, el concierto internacional será uno con Joe Biden en la Casa Blanca y será otro con Donald Trump. Y Trump es un señor que tiene la capacidad de polarizar al máximo todo lo que toca, porque es la encarnación de ese populismo hispanoamericano que ha contaminado a Estados Unidos, recordándonos que el populismo, lo mismo, puede ser de izquierdas que de derechas".

"Y es el tipo que con un discurso incendiario dio pie a que una turba de exaltados asaltara nada menos que el Capitolio. Y ahí lo tienen, aspirando otra vez a la Casa Blanca, porque el Partido Republicano no ha sido capaz de encontrar una alternativa".

"Y Joe Biden, un señor al que es más que evidente que la verdad ya no le deja rendir al nivel que requiere un cargo tan exigente como la presidencia de la primera potencia mundial y que además representa la quinta esencia de ese partido demócrata trufado de ese izquierdismo gaseoso posmoderno, muchas veces anti occidental, que en ocasiones contribuye decisivamente al declive de Occidente".

"Claro, la pregunta que se hacen muchos es: ¿cómo puede ser que en un país con más de 330 millones de habitantes, ni un partido ni el otro hayan encontrado presentes alternativas para la presidencia? Pero el caso es que en volvieron a triunfar en sus respectivas primarias y han vuelto a citarse ante las cámaras de televisión".

"Han chocado la mayoría de los asuntos, pero la sensación general es que Trump ha ganado por goleada porque Biden ha perdido el hilo de algunas de sus argumentaciones, desatando la preocupación de los demócratas al comprobar que, efectivamente, ya está demasiado mayor para estas lides".

"Llama la atención que Trump se ha negado a aceptar los resultados si los resultados no son los que él quiere en noviembre, pero hoy ha cundido la sensación de que tiene serias opciones de volver a la Casa Blanca, visto lo visto. Por cierto, como novedad que seguramente se extenderá a los debates de todo el mundo a partir de ahora, se ha cortado el micrófono al que no tenía la palabra para evitar esa técnica tan de moda, de un tiempo a esta parte, consistente en no dejar hablar al otro cuando el otro está hablando".

"Ahora, en seguida conectamos con Washington para que nuestro corresponsal, Juan Fierro, nos desgrane con un poco más de calma algunos de los detalles de ese debate televisivo. Pero, pero miren, les decía que la actualidad nacional también reclama nuestra atención".

"En las últimas horas han sido un concurso para encontrar las trampas que el Gobierno va dejando por ahí con tal de conseguir la impunidad judicial para sus socios. Y es que las últimas horas han sido un manoseo impúdico de los resortes legislativos y jurídicos del Estado a la salud de los intereses partidistas del Gobierno".

"Una de las añagazas en las que se ha especializado el Sanchismo es colar tretas legislativas escondidas, muy escondidas en el fondo, de leyes que no tienen nada que ver con la maldad que se comete. La primera que se aprobó ayer fue eso de utilizar la ley de paridad para amordazar al Senado de tal manera que no pueda vetar el techo de gasto del Congreso".

"Si la mayoría política del Senado, elegida por los ciudadanos, molesta al Ejecutivo, pues se amordaza al Senado y a otra cosa mariposa. Pero es que a este paso, con este gobierno, va a haber que sacar el detector de metales para analizar las leyes ómnibus del gobierno".

"Porque estábamos analizando esa ley de paridad cuando alguien dijo ojo, que la ley de medidas anticrisis entre rebajas del IVA para el aceite de oliva y esto y lo otro, resulta que el Gobierno ha colado sin avisar una disposición para derogar el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil que regula las cuestiones prejudiciales ante la justicia europea".

"Es decir, el Gobierno ha borrado el artículo que no le gustaba a Junts porque establecía que un juez puede congelar la aplicación de la amnistía si presenta una duda a la justicia europea sobre su aplicación. Y como este gobierno está absolutamente al servicio de los golpistas y malversadores, ha cogido bajo cuerda a la chita callando ahí metido con el aceite y ha eliminado ese artículo, cosa que es tan servil como inútil".

"Porque por más que mutilen la Ley de Enjuiciamiento Civil, la presentación de cuestiones prejudiciales emana del ordenamiento europeo, con lo cual los jueces van a seguir pudiendo paralizar la amnistía si presentan una consulta a Europa. Es decir, estamos ante una maniobra tan vergonzosa como chapucera que sólo busca dar gusto a los separatistas. A ver si así se calman un poco y le dan vidilla a Sánchez".

"Es todo tan cutre que ayer le preguntaron por esa añagaza a la vicepresidenta María Jesús Montero y salió del paso como pudo. ¿Y entonces porque lo borráis? Pues lo hacéis por una mezcla de servilismo y desesperación. La misma mezcla que llevó ayer a la Fiscalía a tener también un día de gloria bendita".

"Ayer lo de la opinión sincronizada de la Fiscalía fue un festival. Fíjense la Fiscalía de la Audiencia Nacional que había visto terrorismo. La acción de 12 CDRs ayer ya pidió que se conceda la impunidad judicial para esos mismos CDR y la número dos de García Ortiz, que aquí se ha quitado de en medio al fiscal que veía terrorismo para ponerse a ponerse ella ahí, a hacerse la mandada".

"No se limita a decir que hay que hacerlo porque hay una ley que le concede la impunidad judicial a esta gente. Trata de tomarnos el pelo con el cuento del terrorismo. Bueno, ahora resulta que no hubo violación grave de los derechos humanos y las acciones violentas de los separatistas más radicales".

"Y eso que la propia Fiscalía llegó a pedir para ellos penas de 8 a 27 años por delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia, depósito y fabricación de explosivos y tentativa de estragos. Pero es que ayer también la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pidió amnistiar a tres cabecillas de la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre".

"Son tres cargos de Esquerra a los que pides amnistiar justo en plena negociación del Gobierno con Esquerra para hacer presidente a ella y de rebote, garantizar la estancia de Sánchez en Moncloa, Josep María José Luis Salvador y Natalia Garriga, que dotaron de presupuesto con dinero malversado la organización del referéndum, están acusados de malversar, prevaricar, revelar secretos y desobediencia grave a la autoridad".

"De hecho, ya habían tenido el privilegio de que les retrasara en el juicio que les debía condenar. Pero es que ya la Fiscalía está trabajando para que se vayan de de rositas. Es un uso espurio de la Fiscalía que también ha visto ya como dos subordinados de García Ortiz han confirmado ante el juez que el fiscal general les pidió publicar la nota donde se filtraban datos confidenciales de la pareja de Ayuso".

"Y ustedes dirán bueno, por lo menos ya, ya se ha pactado la reforma del Poder Judicial. Menos mal. Pues hombre, lo de las puertas giratorias para que no haya más casos como el de Dolores Delgado o García Ortiz, malo será que no se apruebe, pero lo de cambiar el sistema para que esté menos politizado".

"Vamos a ver qué pasa, porque de momento el ministro Félix Bolaños insiste en que el acuerdo para renovar el sistema de elección de los jueces no es vinculante y sin embargo, González Pons y Núñez fijo insisten en que sí, que se firmó, que el nuevo Consejo General del Poder Judicial tiene un mandato imperativo".

"Y ahí es, como dijimos, el mismo día del acuerdo. ¿Dónde está el eslabón débil del acuerdo? Porque la misión del nuevo Consejo General está clara. Tiene que proponer un nuevo sistema de elección, parecido a lo que se estila en otros países de Europa. Pero una vez que esa proposición llega al Congreso, ahí el que dispone es el Congreso, donde el PSOE puede cumplir su palabra".

"¿O no? Y lo que dice Bolaños va en esa línea al señalar que lo firmado dice que presentada la propuesta, serán el Gobierno, el Congreso y el Senado, las instituciones que tienen la iniciativa legislativa. Exactamente. Lo que hemos pactado es lo que firmamos el martes en Bruselas. Es lo que ayer se registró en el Congreso por parte de los dos grupos del partido Popular y del Partido Socialista".

"Y por tanto, estoy también un poco sorprendido porque no hago más que explicar lo que ya dice el texto, que por cierto, se puede leer y comprobar que lo que digo es exactamente lo que se pactó. El PP ha dado el primer paso que renovar un consejo general que esté equilibrado y no permita el franquismo entrar a saco en el Supremo".

"Pero lo de renovar el sistema para que los jueces tengan más peso en la elección del Consejo General en el futuro, eso depende de Pedro Sánchez y con razón. No hay que fiarse de este gobierno experto en añagazas legislativas y jurídicas".