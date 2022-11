El primer sonido del día en 'Herrera en COPE': ¿Cuántos sueldos tendrán que pagar los españoles en hipotecas?

Sergio Barbosa, subdirector y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la subida del Euribor, cómo afecta a las familias y cuánto más tiempo va a seguir al alza.

"El mes de octubre lo ha cerrado en el 2,63%, su nivel más alto en 14 años, y los expertos dan por hecho que irá a más. Habrá nuevas subidas de los tipos de interés, que a su vez empujarán hacia arriba el euríbor que encarece nuestras hipotecas. Porque si se están subiendo los tipos para enfriar la economía, con la idea de bajar los precios, y los precios en la Eurozona han vuelto a subir, lo normal es que el Banco Central Europeo vuelva a pegar otro empujón a los tipos, más pronto que tarde", señala el subdirector del programa.

Barbosa explica que esto se refleja directamente en las hipotecas. "Se van a encarecer entre 200 y 400 euros, tomando como referencia los importes más habituales en España. Si se toma como referencia la hipoteca media en nuestro país, de 150.000 euros a 25 años, el incremento anual puede ser superior a los 3.000 euros. Si tenemos en cuenta que el sueldo medio en España es de 1.700 euros, pues eso quiere decir que una familia va a tener que destinar casi dos sueldos mensuales a la subida de la hipoteca", apunta el presentador de 'Herrera en COPE'.

Sánchez y Feijóo

"Lo de la política también sigue muy entretenido", expone el subdirector. Apunta que "no es muy interesante, porque la verdad es que este nuestro gobierno es bastante previsible en sus reacciones", pero sí lo es "por saber hasta dónde puede llegar esto". "Hasta dónde un gobierno, si cuenta con el apoyo de todos los nacionalistas y separatistas habidos y por haber, es capaz de hacernos creer que la oposición de centro-derecha tiene todos los defectos que, en realidad, bien podrían achacarse al propio gobierno", concreta Barbosa.

El presentador de 'Herrera en COPE' cree que "es curioso como el gobierno acusa a Feijóo de aquello que bien podría achacarse a Pedro Sánchez". "Porque es Sánchez el que no cumple la ley. Ha aceptado no recurrir la improvisada norma catalana que incumple la sentencia del castellano en Cataluña, ha concedido indultos y está tratando de rebajar la sedición para que no se cumpla la sentencia del 1 de Octubre", señala.

"Sánchez es comoese vecino un poco insidioso que hace siempre lo que critica de los demás o que va dando consejos que luego él no pone en práctica. Estamos hablando de un presidente al que el Tribunal Constitucional, que vela por el cumplimiento de la Constitución, le ha dicho dos veces por falta de una que conculcó la carta magna con la manera torticera con la que nos encerró en casa durante la pandemia", puntualiza el subdirector.

Barbosa finaliza haciendo hincapié en esos radicalismos que se apunta Sánchez: "No sabemos si Feijoo está en manos de radicales, pero más radicales que los que quemaron Barcelona o los que montan una intifada contra una niña porque pide recibir un 25% de clases en castellano no creo que sean".