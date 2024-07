El primer sonido del día de Herrera en COPE: la citación de Pedro Sánchez ante el juez del caso Begoña Gómez

Antonio Herráiz, presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por la citación de Pedro Sánchez ante el juez del caso Begoña Gómez.

"Son las seis las cinco en Canarias".

"Muy buenos días. Estrenamos aquí Herrera en COPE. Soy Antonio Ruiz en un martes 23 de julio que viene como tiene que venir, con sol, con calor y con un ascenso prolongado de las temperaturas que se va a ir notando cada vez más a medida que avance la semana. Hoy nos vamos a encontrar con un buen puñado de capitales en las que van a llegar o incluso superar los 40 grados y no todas están en el sur".

"Hoy nos encontramos los clásicos 42 de Badajoz o Córdoba, los 41 que van a alcanzar en Orense o los 40 de Toledo. Algunos lo han querido olvidar o se les está pasando demasiado lento o mira por dónde. Los hay también que están disfrutando que de todo hay aquí, si lo recordamos. Sí".

"Hace justo un año estábamos votando en unas elecciones generales adelantadas en pleno verano, con las que Pedro Sánchez quería resurgir del hundimiento del PSOE en las elecciones autonómicas de mayo y hasta el inicio de la campaña llegó con todo perdido, con escasas opciones de seguir en Moncloa, hasta que prácticamente a una semana de los comicios pegó un cambio de timón".

"¿Cómo lo hizo? Primero se aprovechó de los pactos de PP con VOX en varias comunidades autónomas y la nefasta gestión de sus acuerdos en puntos como Extremadura. El PSOE puso el ventilador, recurrió al siempre obediente equipo de opinión sincronizada y entre todos expandieron el miedo al personal bajo el grito de que viene la ultra derecha. Se apoyó también en una ristra de mentiras que hábilmente vendió como cambio de opinión en ese catálogo inagotable".

"Prometió que jamás sabría amnistía para los condenados por el intento de golpe separatista a los condenados y para los fugados, como en el caso de Fujimori. Nos contó también que traería preso España a este forajido. Y así, con una larga lista que después él entendió que podía incumplir porque las urnas le habían dado el aval, aunque hiciera lo contrario que había prometido si cumplía una cuestión que a la postre le dio también réditos electorales a esas elecciones".

"Hace justo un año, el Sánchez se presentó bajo la lista del PSOE, evidentemente, pero sin ocultar que volvería a pactar con la izquierda radical, esta vez bajo la marca de sumar. ¿Eso le benefició? Fueron muchos los que prefirieron el original antes de la copia. Y Sánchez y el PSOE consiguieron aguantar el tipo. Es verdad que el Partido Popular ganó las elecciones".

"Esto quizá habría que recordarlo y destacarlo siempre en primer lugar, pero la alianza de toda la izquierda con los separatistas impidió gobernar. Alberto Núñez fijó Y en esas estamos ahora mismo, porque el resto ya lo conocemos. La foto de un 23 de julio de 2024 está marcada por esa amnistía que era inconstitucional. Un 23 de julio de 2024, que sigue marcado por el papel decisivo, que continúa jugando el delincuente fugado Carles Puigdemont".

"Y una foto, sin duda alguna, marcada por la inestabilidad, por los sobresaltos y por los líos con la justicia de Pedro Sánchez y de su entorno familiar más cercano. Hoy Sánchez ha podido descansar algo más tranquilo que el viernes, que el sábado y que incluso el domingo. Pero si la cita de un juez declara más tranquilo, pues sí que él es un caballero".

"Y la familia que declaró unida ante el juez, permanece unida, aunque su mujer lo haga como investigada, como imputada y él lo vaya a hacer en calidad de testigo. Ok, Francesc, que te generan un nexo que te hace inseparable. Igual que algunas gestiones, contactos, negocios. Como que como los que. Los que el matrimonio ha compartido Moncloa. ¿Qué va a hacer Pedro Sánchez dentro justo de una semana con el presidente del Gobierno?"

"Siempre es un riesgo hacer cálculos futuros, porque se ha demostrado que como estratega político no tiene rival. Ahora habrá que comprobar si también es un buen estratega judicial. Si tomamos como antecedente lo que ha venido siendo la defensa de su mujer, aquí hay que recordar que todos los movimientos han ido encaminados a dilatar el proceso".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Lo vimos el día 5 de julio, cuando el abogado de Begoña Gómez le dijo al juez que no declaraban porque no habían recibido la querella de arte oír al letrado Antonio Camacho, exministro socialista, podía haber pedido el documento, pero prefirió una nueva comparecencia de su defendido en el segundo intento".

"Esto fue el pasado viernes. El juez se quedó también con las ganas de poder interrogar a Begoña. Se acogió a un derecho que no asesinó. Levantar sospechas. El que nada teme, nada calla. Si no tienes nada que ocultar y cuentas con las pruebas, los documentos suficientes para rebatir cualquier sospecha, los aportas cuanto antes pero prefirió callar, no fuera a liarla aún más".

"No sé. Es una de las opciones a la que puede recurrir. Dentro de una semana, Pedro Sánchez, cuando el juez Peinado acuda a Moncloa a tomarle declaración. ¿Puede el sí acogerse a ese derecho? La otra es declarar, es responder a las preguntas del juez, disipar cualquier tipo de duda, dar explicaciones que me han dado hasta ahora".

"No sé, se me ocurre, señor juez. Yo vivo en Moncloa y el día en el que mi mujer estaba reunida con un empresario, yo pasaba por allí. Ella no me preguntaba si citaba a empresarios en la sede del Gobierno. Y yo, que soy hombre educado, pues me sentaba con ella. Que luego es empresario, fue regado con millones de euros y adjudicaciones públicas".

"Pues será porque es muy bueno, no sé. Bueno, cualquier respuesta inverosímil que podamos imaginar la puede reproducir, si es que opta por declarar que es un extremo que viendo lo que ha hecho su mujer, es posible, pero poco probable. En todo caso, supondría un cambio en la estrategia que viene ejecutando ante el juez Peinado. El matrimonio. Una opciones declarar, la otra no declarar".

"Y luego la tercera alternativa a la que puede acogerse Pedro Sánchez. Esa su propia doctrina auto recetarle una medicina que él mismo ha exigido a sus rivales políticos. Y aquí, una vez más, la hemeroteca y la fonoteca ejercen como apisonadora contra Sánchez. Esto es de 2017, también de un mes de julio. El entonces presidente Mariano Rajoy acudió a declarar como testigo por corrupción en la Audiencia Nacional la causa te la puedes imaginar Gürtel.

"El resto es pura poesía. ¿Va a seguir ahora Sánchez presidente los dictados del Sánchez, líder de la oposición? Venga, a que no hay. Nos sorprende con un ejercicio de coherencia, de decencia. Convoca hoy no con un periodo de cinco días, por favor. Y nos cuenta que se marchan".

"Que la palabra dada hay que cumplirla y que lo que servía para Rajoy en 2017 tiene que valer también para el que pontifica. De la manera que acabas de escuchar. Aunque hayan transcurrido de aquello siete años. Bueno, el resto te lo puedes imaginar en las últimas horas. Desde la izquierda, la extrema izquierda se ha multiplicado los ataques al juez Juan Carlos Peinado".

"Han pasado del no hay caso, no hay absolutamente nada. Directa o indirectamente acusar al juez de prevaricador y lo ha venido haciendo un ministro de Justicia como es Feliz Bolaños. También ha cuestionado la actuación del juez, una magistrada como es la titular de Defensa, Margarita Robles".

"Insistimos, es una instrucción, una investigación que deberá determinar si va hacia adelante o no, y luego, ya en un momento posterior, a juzgar si hay delito o no lo hay. Pero el juez Peinado tiene todo el derecho del mundo a investigar a Begoña Gómez, a su marido, a la sazón presidente del Gobierno y a quien considera oportuno".

"Eso le corresponde a la Justicia. Luego, ya fuera de los juzgados, está lo de la responsabilidad política, lo de la ética, lo de la estética, que con hechos hasta ahora no desmentidos, pues si los ponemos todos en una cadena, si los enlazamos. Lo que está claro es que apestan".