El primer sonido del día en 'Herrera en COPE': el análisis de la EPA del segundo trimestre del año

Antonio Herraiz, presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por los datos de la EPA del segundo trimestre del año y la suspensión de Laura Borrás.

El presentador ha comenzado la mañana analizando los datos de la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre del año: "Viene con datos muy buenos y con otros que admiten muchos matices. De la parte positiva, hay que destacar varias cuestiones. La primera es que el desempleo se sitúa por debajo de los 3 millones de parados por primera vez desde 2008. De abril a junio se han creado 383.000 empleos netos y la tasa de paro cae al 12,40%, un nivel que no se ha dado en los últimos 40 años. Aquí hay que tener claro el período que analiza la EPA".

"Es el segundo trimestre, que ya anticipa las contrataciones de verano, cuyo volumen es muy importante en un país turístico como España con el sector servicios tirando del carro con fuerza. El turismo fue uno de los sectores más dañados durante los momentos más duros de la pandemia, y ahora es el que se ha recuperado con una rapidez, en parte esperada, pero no a este ritmo. Esta es la parte más positiva. Luego hay datos que deberían llevarnos a la prudencia y a la contención. Ya sabemos que este Gobierno triunfalista solo se dedica a airear los buenos datos, y esta vez tiene motivos. Pero hay que ser cautelosos si comparamos el dato con el del año pasado. Y la creación de empleo que refleja la EPA, con esos 383.000 empleos, muestra signos de ralentización. El 2021, en el mismo período, se crearon 465.000, que son 80.000 más. Y si miramos a este mes que estamos a punto de cerrar, esa es la tendencia, como reconocía el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá", ha desgranado Herraiz.

En esta situación, es importante analizar el contexto internacional: "Sí que hay una consecuencia que aquí en EUROPA, el banco central modificó hace justo una semana. Son los tipos de interés. Los subió medio punto y en septiembre el BCE volverá a darles otro empujón. En EEUU, la reserva federal los ha subido en tres cuartos de punto, un 0,75 y se quedan en una horquilla de entre el 2 y el 2,25%. La previsión es que en Europa también suban ese 0,75. Esto implica muchas más dificultades para acceder al crédito, se ralentiza la economía y, en teoría, baja la inflación. Veremos".

Por otro lado, ha desgranado lo ocurrido con Laura Borrás: "En el extenso capítulo de corrupción hoy ocupa un espacio destacado la que, hasta ayer mismo, ha sido la presidenta del Parlamento de Cataluña. Se llama Laura Borrás y en pocos años ha tenido una carrera política meteórica. Fue directora del instituto de las letras catalanas de 2013 a 2018, y es de ahí de donde le han venido sus problemas con la justicia. Luego fue consejera de Cultura, portavoz de Junts en el Congreso, candidata a la Generalitat, presidenta del parlamento de Cataluña y líder de Junts, que es el partido de Puigdemont".

"No hay que olvidar que la presidencia del parlamento de Cataluña supone la segunda autoridad de la autonomía por detrás del presidente. De ahí la importancia de este caso que amplía la guerra entre los independentistas de Junts y los de Esquerra. ¿Por qué Laura Borrás ha sido suspendida? Porque está procesada por un delito de corrupción. Según la acusación del fiscal, cuando Borrás era directora de la institución de las letras catalanas fraccionó contratos a favor de un amigo. Recurrentemente, adjudicaba a dedo contratos menores a la misma persona por trabajos informáticos", ha analizado el presentador de 'Herrera en COPE'.

Y ha concluido apuntado: "El importe no superaba los 18.000 euros y así sorteaba los controles y no los sacaba a concurso público. La fiscalía pide para la que ha sido presidenta del parlamento de Cataluña seis años de cárcel, 21 de inhabilitación y una multa de 144.000 euros. En la mesa del parlament, además de los de Junts, están sus socios de Esquerra, los también independentistas de la CUP, y el PSC. Todos, salvo su compañera de Junts, votaron a favor de suspenderla porque así lo contempla el reglamento de la institución. Ya veremos cómo salen de esta, si el asunto de Laura Borrás no hace saltar por los aires el Gobierno de la Generalitat".