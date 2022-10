El primer sonido del día de Herrera: cómo afecta la previsión de crecimiento del Banco de España en los PGE

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por las previsiones de crecimiento del Banco de España y su efecto en los Presupuestos anunciados por el Gobierno.

En primer lugar, el comunicador ha recordado el especial de COPE sobre la sequía: "En el campo, la producción se está viendo comprometida, en Burgos la de Girasol, aquí pasamos por una explotación ganadera. Hay poco pasto en los campos, es una de las consecuencias de la sequía. No se sabe si es mejor pagar el pienso, que ha subido mucho de precio, o sacarlos fuera a recorrer kilómetros en busca de pasto".

Por otro lado, ha desgranado uno de los temas de la jornada, el cambio en la previsión de crecimiento del Banco de España: "El Gobierno tenía prisa por anunciar el acuerdo de los Presupuestos porque sabía que el miércoles salía el Banco de España con las previsiones de crecimiento. Tú estudias en función de lo que ganas, lo que vas a subirle a pensionistas y funcionarios. Ya saben que el Gobierno ha decidido subir las pensiones a todos por igual".

"El Banco de España se ha puesto en plan pepito grillo diciendo que tú no vas a ingresar eso porque la economía no va a crecer eso que tú dices que va a crecer. Pero Sánchez es experto en hacerse el loco. Eso de "en consonancia con otros organismos", es mentira. Ninguno dice que vamos a crecer lo que dices tú. En abril del año que viene ya tendrás tus presupuestos expansivos y el aumento de la deuda se lo van a comer los contribuyentes", ha desgranado.

Y es que, según analiza el comunicador, "el Banco de España es de las pocas cosas que todavía no ha podido colonizar el Sanchismo. Le sale un crecimiento del 1,4%, muy lejos de lo que ha pronosticado el Gobierno. Si tú te comprometes a un gasto récord sin atar bien los ingresos, lo único que consigues es aumentar la deuda que tendrán que pagar generaciones futuras".

"Ayer no faltaron funcionarios y pensiones, que siendo honestos, decían que no les venía mal, pero que esto no se sostiene. Y es que hay que buscar la manera de que el sector privado no se quede descolgado. La única manera de que el sector privado crezca es aumentar la competitividad, que es justo lo contrario que hace el Gobierno. Todas estas medidas van a dificultar la creación de empleo. La brecha entre el sector público y el privado se va a hacer insostenible. El panorama de que alguien que gana 1.400 euros financie una pensión de 2.000 es inviable. Hay un debate que habrá que abordar en España en algún momento", ha concluido.