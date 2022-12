El primer sonido del día de Carlos Herrera: el último anuncio de ERC sobre el referéndum en Cataluña

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por los cambios en el delito de malversación.

"Decían, la malversación jamás será retocada, cómo decían tantas cosas, pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Que sí ha gobernado con Podemos, con independentistas, sí llega a acuerdos con Bildu, sí ha habido indultos, si ha habido reforma de la sedición y ahora lo que llega a la comisión del Congreso, que es una especie de enmienda transaccional del PSOE y ERC para acabar con la gravedad de la corrupción a la carta, para una serie de señores, Junqueras y Puigdemont, fundamentalmente. Primero se hace y luego ya se buscan los argumentos para justificarlo", ha comenzado el comunicador.

A continuación, ha desgranado los detalles: "Se rebaja el delito de malversación, que es coger dinero público. Que ojo, no existe el dinero público, es privado que se le da al Gobierno para que gestione. Cuando ese dinero se malversa y se destina a fines que no son los que estaban previstos, se comete malversación. Pero han puesto una condición, que ese desvío de dinero no cause daño o entorpecimiento del servicio público. Lo han puesto muy ambiguo para que no se pueda meter en la cárcel a altos cargos".

"¿Qué significa un daño grave o un entorpecimiento del servicio público? Un dinero estaba destinado para sanidad, que estos tipos lo desvíen para el golpe separatista, no ha entorpecido a la Sanidad. Por cierto, ¿cómo mides si se ha entorpecido lo suficiente? Eso no se puede medir. Están diseñando la más absoluta impunidad para malversar dinero público con fines políticos. Si tienes que fomentar cursos para parados y te lo guardas para seguir gobernando, ¿cómo mides eso? Esto es una golfería. Que simplemente porque lo necesita Sánchez para gobernar se concede a los separatistas catalanes. Y de paso a ver si se beneficia Griñán", ha añadido Herrera.

Por último, ha explica el último anuncio de ERC: "Este es el truco, pero cuidado porque ayer ERC anunció, supongo que para sonrojo del PSOE, cuáles son sus planes en torno al referéndum. Ellos exigían la amnistía y el referendum. De momento ha dado una amnistía de tapadillo, porque está prohibida por la Constitución. En cuanto al referendum, acaban de decir que quieren, que si vota más del 50% del censo y el 55% dicen que sí quieren la independencia la declaran. Y de buena fe, el Gobierno de España, tiene que colaborar en la proclamación de esa independencia. Los políticos malversadores, que ahora parecen ciudadanos ejemplares, han advertido que la siguiente condición está ahí. Yo sigo preguntándome lo mismo que ayer, ¿de verdad esto no pasa factura o es que la ciudadanía va a ser indolente?"