El primer sonido del día de Carlos Herrera: el Tribunal Constitucional absuelve la malversación en los ERE

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por el Tribunal Constitucional absuelve la malversación en los ERE.

"Señoras, señores, Me alegro. Buenos días".

"Ya está aquí el miércoles 3 de julio del 2024. Tiempo estable como el de ayer. Puede que haya alguna zona en Cataluña o norte de Baleares. Que donde llueva, donde llueva algo. Pero la temperatura va a aumentar prácticamente en todo el país".

"¿Puede aparecer Calima en Canarias? Hombre, no tanto como aquella vez que retransmite que comenzamos este programa desde el aeropuerto de Santa Cruz de Tenerife después de que Canarias quedara prácticamente bloqueada porque la calima hacía imposible que salieran o entraran aviones y aquello tardó en solucionarse. Le diré casi, prácticamente un par de días".

"No, no, un poquito de calima, pero no mucho más. También en Melilla. Desde aquí un abrazo a todos nuestros amigos de Melilla, que son muchos. Bueno, pues estamos ahí, caballeros, que qué pesado es o qué pesado se hace cada uno de los momentos de una pelea por la obviedad, por la obviedad y por la verdad".

"Oiga, pelear por evidencias. El esfuerzo que se realiza para defender una evidencia que está a la vista de todos, pero que es manipulada de forma manifiesta por quienes quieren conseguir otro plano de la realidad. Otro estado de la realidad crea una melancolía terrible, sobre todo la melancolía del esfuerzo, de ese esfuerzo a veces innecesario. ¿Por qué tengo que esforzarme en defender algo que es evidente?"

"Bueno, pues prepárese para que eso sea así. Durante los próximos días. La batalla por la verdad, porque ha empezado un proceso orwelliano de Orwell para que no se pueda decir la verdad so pena que el gobierno te sancione o se querelle contra ti. ¿Y a qué me refiero?"

"Que es que ahora se va a reescribir el pasado en el caso de los Eres, de la misma forma que se ha escrito el pasado de la República y de la Guerra Civil a través de leyes de desmemoria ahora es el pasado. "Los Eres no existieron, no hubo corrupción, no hubo latrocinio. Desaparecieron 680 millones de euros".

"Pero bueno, digamos que fue una mala administración, con alguna picaresca, pero sin la intención de crear un reparto a los propios y una red clientelar para mantenerse en el poder. Eso no existió en la vida, pero sí hubo una instrucción en tres jueces diferentes, además, y todos los tribunales, hasta el Supremo, que han revisado esa sentencia, la han confirmado y han dicho que hubo lo que hubo".

"No, no, porque para eso está el Tribunal Constitucional de Conde Pumpido. ¿Cómo se lo explicó? El PSOE, es decir, Sánchez nombra a la mayoría de miembros del Tribunal Constitucional y estos se dedican a exculpar a otros socialistas, los del ERE y a los delincuentes golpistas socios del mismo Sánchez. Es decir, el PSOE se auto indulta".

"Miren, a todos aquellos que están manejando ahora mismo el argumento de de él. Está claro que después de estas palabras del Constitucional, después de estas acciones del Constitucional, que ahora mismo le relataré en detalle, no puede hablarse de delincuentes".

"El Tribunal Constitucional podrá quitarle las penas, sacarles de la cárcel, evitarles condenas por inhabilitación, pero no podrá borrar los hechos, porque los hechos son los hechos. Ayer, el envalentonado por la cacicada de su Tribunal Constitucional es el Tribunal Constitucional del PSOE, nada más están para eso, anunció una querella contra Elías Bendodo del PP por hablar de corrupción de los ERE".

"Es decir, el PSOE coloca en el Constitucional a tipos que han trabajado para él en el gobierno o en diferentes administraciones. Y estos tipos y tipas sin ningún tipo de vergüenza exoneran a los cargos socialistas condenados por los Eres y como hables tú de corrupción de los ERE, es que les estás injurando porque nunca existió el caso de los Eres, que lo ha dicho Cándido".

"Bueno, pues aquí hay lo que hay que armarse de paciencia, de valentía, de coherencia intelectual, para dar la batalla de verdad. Le repito, el Tribunal Constitucional podrá quitarle las penas que no debería, porque no es un Tribunal de casación, no es una instancia superior al Supremo para juzgar cosas que ha juzgado el Supremo".

"Pero en cualquier caso, no podrá borrar los hechos, porque hubo corrupción orquestada del PSOE andaluz. Sí, señor. Espadas, sí, señora Pilar Alegría, sí. A todos los que ahora están manejando la argumentación contraria. Y claro que los altos cargos de la Junta, ahora exonerados diseñaron un sistema de ayudas que buscaba amamantar una red clientelar, claro que sí".

"Se llama 680 millones de euros y ningún sistema que no busque disimular un desfalco tiene un fondo de reptiles, ni pergeñar tampoco hasta 60 entidades instrumentales que solo buscaban crear una telaraña lo suficientemente tupida como para que fuera dificilísimo seguir el rastro del dinero".

"La agencia Idea, o sea, el Instituto de Fomento de Andalucía, que es la torre petrolífera bajo cuyos pies se asentaba el famoso programa con el fondo de reptiles hasta con 1.217.000.000 de euros, que era diverso de dineros de diversos fondos por decisión de la Dirección de Trabajo y su control escapaba a la intervención fiscal de Hacienda. Es decir, lo que hacía trabajo no lo controlaba Hacienda".

"En aquella bucólica Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE andaluz, funcionaba como un sistema arbitrario, sin licitaciones, sin publicidad, dando ayudas socio laborales a dedo en lo que fue una ingente cantidad de dinero robada al contribuyente para que el PSOE comprara voluntades. Y eso era corrupción".

"Si el Tribunal Constitucional revoca la decisión del Supremo, por ejemplo, de no contemplar amnistías de la malversación en el caso de los golpistas catalanes, espero al menos que presenten una cuestión prejudicial al TJUE y paralizar amnistía. Yo no sé si una vez pronunciado el Constitucional, eso es más fácil o menos fácil".

"Ahora están hablando mucho de la voluntad del legislador. No se respeta la voluntad del legislador. La voluntad del legislador es demasiado clara cuando lo escrito tan clara, tan clara, que simplemente pretendía recompensar, llaman por sus votos a Sánchez".

"Es una ley particular en la que no han podido, no han podido indultar cualquier tipo de malversación porque entonces Bruselas se les echaba encima y parieron en aquello de el que malversa pero no se queda el dinero para él si no tiene un objetivo político, cosa que es lo que le ha desmontado el Supremo".

"Y ahora a ver cómo le da la vuelta a Cándido Conde Pumpido. Pero bueno, si le está dando la vuelta al caso de los seres humanos, a cualquier cosa le da la vuelta. Estos tíos que no tienen vergüenza, no tienen, repito, no tienen vergüenza. Y los condenados por el caso de los seres lo son por corrupción. Lo diga. ¿Quién era aquel Agamenón y el portero o el porquero? Y que se indigne el que quiera".