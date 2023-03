El primer sonido del día de Carlos Herrera: la toma en consideración de la reforma del 'solo sí es sí'

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por lo sucedido este martes en el Congreso con la toma en consideración de la reforma de la ley del 'solo sí es sí'.

"Hoy las temperaturas se van a disparar en toda España. Van a subir tanto las mínimas, como las máximas. Pueden llegar a los 25 grados en el este y el sur del país de la península. Tengan cuidado porque hay aviso amarillo por fuertes vientos en Castilla y León y por lluvia en Galicia y algo de agua en el norte de Extremadura. Bueno, digamos que lloviznas en general por el país que alivian algo esta sequía que vivimos voraz, pero muy poco. Necesitaríamos ver llover así durante 3 meses seguidos o llover un poquito más", comienza Carlos Herrera este 8 de marzo.

?? El PSOE consigue sacar adelante la reforma del "solo sí es sí" con los votos con el PP y Podemos en contra https://t.co/Imi3YNWuJE — COPE (@COPE) March 7, 2023

En primer lugar, pasó a comentar la situación en la coalición del Gobierno. "Estarán ustedes conmigo de acuerdo en que hay un aire de reyerta, hay una noche de feminismos largos, hay un ambiente en el día de la mujer de dientes afilados", señala explicando que "no sé cuántas metáforas empezaríamos a utilizar ahora mismo para describir la implosión de este invento extravagante que siempre fue el gobierno de PSOE y Podemos".

Cuándo se llevará a trámite

Tras explicar en qué consiste la toma en consideración de la reforma de la ley del 'solo sí es sí', Carlos Herrera desvela que se estima que llegue a pleno "en la segunda semana de abril, después de la Semana Santa". "Es decir, es entonces cuando hay que ver sí toda la forzada o no forzada antipatía entre los dos miembros se traduce efectivamente en una decisión final y habrá que ver también porque esto sirve para ver si el Partido Socialista mantiene el poco sentido comúnque ha conseguido reunir estos días a través de sus mentes más preclaras y por el camino no llegan a algún tipo de acuerdo que pueda desvirtuar la reforma", estima.

"Hay un punto qué es el que sobre todo centra la disputa desde Podemos: si ustedes tocan el arco de penas que ha decidido esta ley, lo que están cuestionando es el consentimiento, es decir, que si alguien no ha dado explícitamente su consentimiento esa relación puede considerarse una revisión y los socialistas dicen que no", resume Carlos Herrera.

Después de resumir cómo fueron los votos, el comunicador se paró en VOX, "que se abstuvo". "VOX es esa cosa que bueno parece prosoviético en alguna votación y otras veces todo lo contrario", "unas veces ayuda al PP donde gobierna, otras veces le boicotea", resume Carlos Herrera. Haciendo referencia a un artículo de Teodoro León Gross, señala que "VOX podría llegar a la paradoja de que votase no a su propia moción de censura" que para el presentador "sería la cosa más divertida de todas las que pasamos en España".

La foto

"Anoche todos quedaron retratados. Pedro Sánchez no solo no estuvo, es que ni siquiera voto, porque puede votar telemáticamente. Esto no, a mí que me registren. Dejó solas literalmente a las dos ministras que defienden este engendro, que son Ione Belarra e Irene Montero", señala Carlos Herrera.

El presentador también se hace una pregunta. "¿Pero qué me dicen también de Yolanda Díaz? Esto es muy interesante. Fue como un espectro arrastrando las cadenas de los 440.000 parados que de repente le han salido debajo de la alfombra de los fijos discontinuos. Por cambiarla de nombre, creen que es que ya no están parados y siguen estando parados. Pues votó con Podemos en contra de reformar la ley que está beneficiando a violadores para no enfadar a Irene Montero, consolándola tras la votación, pero al mismo tiempo ausentándose durante toda la votación para no hacerse la foto", finaliza Carlos Herrera.