El primer sonido del día de Carlos Herrera: el Senado vuelve a evidenciar la debilidad del Gobierno de Sánchez

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por el Senado vuelve a evidenciar la debilidad del Gobierno de Sánchez.

"Señoras y señores, Me alegro. Buenos días".

"Es martes es 9 de abril. Hoy va a llover con fuerza en el este de Cataluña. En Barcelona falta el sauce y en el resto las temperaturas bajan. Bajan en prácticamente toda la península. En cambio, las costas de Andalucía, Valencia, las islas van a rondar los 20 grados. En Canarias va a ser un día casi veraniego".

"Usted si estaba lo del eclipse solar, que es muy vistoso, sólo se ha visto en una franja de México, Estados Unidos y Canadá. A nosotros nos toca en el 2026. Vaya, buscándose las gafas de protección, que luego los oftalmólogos, pues se echa la mano a la cabeza con la gente que se pone a mirar directamente al sol".

"Luego le cuento cosas acerca de un asunto muy mediático que ustedes se van a encontrar por todas partes, que es el juicio que ha comenzado al español Daniel Sánchez en Tailandia por haber matado al colombiano Edwin Arrieta el pasado verano. Hay algunas claves que después le contaré a las 06:30".

"Hoy vamos a entrevistar a Alberto Núñez Feijóo, así que le vamos a poder preguntar por los detalles de la lista de comparecientes en la comisión del caso Koldo y de la que enseguida damos alguna que otra pincelada. Por cierto, lo último es que el Tribunal Supremo ha citado a declarar como investigado por terrorismo a Carles Puigdemont a cuenta de su papel de la dirección del TSunami Democrátic".

"Se lo han dicho ya. Le han dicho: No hace falta que venga. Puede hacerlo de forma telemática. Y dirán: Pues le ponen facilidades al señorito. Sí, sí, pero en el caso de los aforados, la primera citación suele ser voluntaria para ver si aceptan o no sin tener que pedir el suplicatorio. Ya se pueden imaginar lo que va a decir".

"Pero bueno, de lo que hoy en la España informativa se habla mayormente es del debate del Senado que evidenció la sumisión, la debilidad del gobierno de Sánchez, que no sabe qué es más preocupante, si la debilidad, la tranquilidad con la que los socialistas conviven con esa debilidad, como si no les importara o no, como sí la sumisión que demuestran ante los separatistas ya les viniera bien".

"Ayer, en el debate que inicia el trámite de una ley tan polémica y trascendente como la amnistía, el Gobierno y el PSOE no dijeron cómo no se molestaron siquiera en ir. El Gobierno no fue y los gobiernos autonómicos que controlan tampoco fueron. Es una falta de respeto por instituciones democráticas como el Senado. Tiene una mayoría política que no les gusta, pues lo desprecian y innovan".

"Pero bueno, ayer se presentó a soltar su película, su mitin electoral, porque en realidad era eso. Pere Aragonés García, que vino a trolear al PP como había anunciado, pero que a la hora de verdad también lo que hizo fue poner en evidencia al gobierno del propio Pedro Sánchez".

"Porque mire, esta gente es tan consciente de eso que decimos que Sánchez está decidido a darles lo que sea, que se sienten dueños de la situación. Por eso fue al Senado, dio un mitin político. ¿Y qué hizo? Mofarse de Sánchez y de sus cambios de opinión".

"O sea que ahora nos dices que no nos darás una consulta soberanista. Claro. También decías que no darías indultos, que no darías la amnistía. Es que los presidentes autonómicos del PP que acudieron no pudieron quitar la razón Aragonés porque efectivamente, esa es la razón".

"La situación en la que nos encontramos. Así que esta gente solo les quedó defender su propia honra. Sánchez y los socialistas estarán dispuestos a humillar a su propio país, a sus territorios, con tal de que este tío siga en Moncloa. Pero hay presidentes autonómicos que no como el aragonés Jorge Rascón".

"Bueno, el caso es que al fin aragonés montó su mitin de campaña. Porque Puigdemont tiene un foco mediático tremendo gracias a Sánchez y él se tiene que buscar la vida como sea. Y otra de las cosas de las que hay que hablar. Ayer Sánchez se volvió a convertir en don piso de todas las campañas electorales".

Pues empieza a hablar de la vivienda, del asunto inmobiliario, pues promete viviendas, miles y miles de viviendas que todavía las estamos esperando y tal y cual. Así que ha tenido que conformarse con anunciar que va a retirar la Golden Visa a los extranjeros".

"Eso que es un permiso de residencia que se da a que el extranjero que compre una vivienda de más de 500.000 € o que también la ley no sólo habla de eso, también habla de aquellos que inviertan en participaciones en sociedades españolas o que compren deuda pública española por valor de 2 millones de euros. De eso no ha hablado, solamente de la vivienda".

"Bueno, ¿quiénes? Ustedes pensarán Ah, bueno, claro, los mexicanos y venezolanos adinerados que compran en el centro de Madrid. ¿No, no, no, sí, eso a quién? ¿A quien de verdad? ¿A quien de verdad favorece? A chinos y a rusos. Después iraníes, luego estadounidenses, luego británicos, después ya mucho después venezolanos y tal y cual".

"Esta gente no compra un piso normalito en un barrio normalito al que va a ir un joven español prototipo. Eso es el chocolate del loro. No llega. Afecta a menos del 1% de las viviendas que se venden en un año. Pero Sánchez se agarra a esa chuminada para hacer ver a los incautos que todavía se dejen enredar por su propaganda, que él hace mucho por la vida de los jóvenes españoles".

"Es un cuento chino, como todo lo que cuenta, un cuento chino. Vamos, esto olvídense ya de un efectismo inútil. Populismo barato. Por cierto, llenaron aquello de militantes socialistas a ver si silbaban a Juanma Moreno, pidieron a los albañiles que dejaran de trabajar para que el ruido no ensuciara las palabras de su Sanchidad".

"Pero aún así hubo abucheos, gracias también a los vecinos y vecinas y por supuesto, a los trabajadores y trabajadoras que estáis aquí. Si tú lo que tienes que decir, la gente ya lo sabe, que es lo malo: El cuento y más cuento".