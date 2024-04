El primer sonido del día de Carlos Herrera: el Senado analiza el caso Koldo y la trama de las mascarillas

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por el Senado analiza el caso Koldo y la trama de las mascarillas.

"Señoras, señores, me alegro. Buenos días".

"Bueno, estrenamos el mes de abril, es lunes y además un lunes que media España es festivo, por aquello del Lunes de Pascua. Es una tradición en muchos lugares la Mona de Pascua, por ejemplo, que cuando el padrino a los que éramos chicos nos regalaba el huevo de chocolate".

"Digamos que es una celebración para los cristianos de todo el mundo. Y hoy, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, en Baleares, en Cataluña, en Cantabria, en el País Vasco, en Navarra, La Rioja, es un día feriado. O sea que los que tengan que volver en coche hoy retrasan algunos la vuelta".

"Va a seguir habiendo lluvia. Pasa que Nelson ya se ha ido y desde luego Nelson ha dejado agua. Ha dejado agua, también ha ido a dejarla la semana que podía haberla dejado esta semana en lugar de la anterior. Pero miren, es cierto aquello de nunca llueve a gusto de todos".

"Hay que mirar a los embalses porque afortunadamente en algunas cuencas se ha incrementado mucho, mucho la cantidad de agua a los hectómetros cúbicos, pero en otros no tanto. Por ejemplo, en la cuenca del Guadalquivir se ha incrementado un 22%, esto es, Sevilla, Córdoba, Jaén, Granada".

"Han notado la subida y otras que no, la cuenca del Mediterráneo y la andaluza solo han aumentado un 6%. Y en el resto de España pues bueno, una parte bien, la otra regular. Ahora mismo el Ebro va hasta arriba o el Tajo. Hay empresas que están teniendo que limpiar agua por seguridad".

"En donde no acabo de remontar es en Cataluña, que donde ha llovido algo, pero no tanto como en otros lugares. De hecho, las reservas de las cuencas internas están al 16%. Y no olviden. Bueno, no olviden varias cosas que en este mes de abril empezaremos a notar aquello de la primavera, porque ciertamente estos días ha hecho fresquito, pero bastante fresquito".

"Ayer, sin ir más lejos, en la plaza de toros de la Maestranza, el domingo de Resurrección, que suele ser un día cálido, luminoso o festivo, la primavera reencontrada, Dios ha resucitado y bueno, pues todo lo que ustedes quieran. La verdad que el ambiente era de abrigo, absolutamente de abrigo. Finalmente, tampoco fue nada excepcional".

"Abril es el mes de la declaración de la renta y también de la subida de los impuestos energéticos. El IVA del gas vuelve a ponerse en el 21%, pero el gas recupera su IVA habitual. La luz ya lo recuperó y hay nuevos impuestos, como lo hemos venido contando en los boletines esta noche".

"Impuesto especial de la electricidad que pasa del 2,5 al 3,8, acabará en el 5% y el impuesto a la producción eléctrica del 3,5 a 5,25 para que vuelva al siete. O sea, dicen algunos, es una buena señal porque indica que ya no estamos en la locura de precios de las materias primas que pusieron la inflación por cima del 10%".

"Bueno, en el caso del gas hay que recordar que mientras el megavatio hora sigo por debajo de los 45 €, el gas tendrá el IVA al 21%. Si supera ese precio, volveríamos al diez. Ya veríamos qué pasa".

"Ha sido, desde luego, la Semana Santa. En algunos lugares no recuerdan una Semana Santa tan accidentada en lo que a términos cofrades se refiere como ésta. Hay que remontarse muchos años atrás. Se ha salvado una franja levantina milagrosamente, aunque no del fresquito".

"Uno ha podido estos días disfrutar de la cálida, barroca, generosa y cultural Semana Santa de Murcia con los altillos de la maravillosa marcialidad de la Semana Santa de Cartagena o del espectáculo bíblico con intensidad religiosa, también de Lorca y su puesta en escena absolutamente deslumbrante. Lo demás, pues muchos se han quedado con la cofradía dentro de dentro de casa".

"Ha habido mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. Se han hecho virales, por ejemplo, imágenes como las de la carretera de Valencia, la A-3, con largas colas de coches eléctricos esperando para recargar las baterías. La cosa del coche eléctrico sí es estupendo, políticamente correcto".

"Todo lo que quiera no hace ruido o fino, que bien te dice además el fabricante esto tiene 400 kilómetros de autonomía. Bueno, si llevas el coche lleno hasta arriba, si pones la calefacción o el aire acondicionado, ya no son 400, ya son 300 o 350".

"Si hace Madrid y Valencia, pues a lo mejor necesitas recargar y recargar como se junten 100 tíos que quieran recargar o eso bueno, la opción con diez a la misma gasolinera con cargadores por muy rápidos que sean los cargadores, que tampoco lo son, la espera es inevitable, como ha dejado constatado algún que otro usuario en redes sociales".

"Esta semana los partidos volverán a la carga con asuntos como el caso Koldo. Hoy se constituye la comisión de investigación en el Senado que va analizar lo relacionado con la trama de las mascarillas que ha salpicado al PSOE y Moncloa. Y los socialistas harán lo propio en el Congreso, pero con una comisión que quiere estudiar los líos de las mascarillas".

"Así en general. A ver si así pueden hablar de Ayuso del caso Koldo. Vamos conociendo más detalles y seguiremos conociendo más detalles hasta que sepamos ya. Finalmente, el conozcamos el mapa final de esta mangancia. Hoy cuenta ABC que el clan Koldo buscó un nuevo pelotazo con Armengol 13 días después de estafar 3,7 millones de euros".

"Ofrecieron al Gobierno socialista balear medio millón de mascarillas más, pero no había espacio en el almacén y no se concretó. O sea, los contribuyentes se libraron de pagar más porque no había espacio para más mascarillas, sino Armengol habría comprado más".

"Les pedía un certificado diciendo que eran unos fenómenos, a pesar de que Armengol tenía los informes que desde Ibiza le habían enviado desde diversas de entre otras cosas, hasta de diversas formaciones sindicales, sanitarias, de médicos, de enfermeros, de celadores, de todo, que nos han timado, que eso no funciona".

"Bueno, pues hoy es expendio esos certificados, así que ya se podía imaginar todo lo relacionado con la trama, con lo y Armengol es espectacular y asegura que Koldo tenía y lo directo con Armengol le llamaba directamente para decirle tu consejero nos está bloqueando".

"En un país medio normal, Paquita Armengol tendría imposible para seguir como presidenta del Congreso de los Diputados. Luego le contaré más cosas de del ambiente de las próximas elecciones que tenemos ahora. Un carrusel hasta las europeas, que va a ser muy interesante y seguramente determinante, incluso también para el equilibrio del Gobierno que preside Pedro Sánchez".